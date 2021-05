MagentaSport

37. Spieltag in der 3.Liga komplett live bei MagentaSport: heikles Derby TSV 1860 gegen FC Bayern am Sonntag

Schmidts irrer Weg: Rauswurf bei Türkgücü, jetzt Dynamo-Aufstieg gegen den Ex-Klub?

München (ots)

Dass Dresdens neuer Trainer Schmidt gegen seinen alten Klub Türkgücü den direkten Aufstieg klar machen kann, gehört zu den echten Besonderheiten am 37. Spieltag. Selten hat das Derby TSV 1860 München gegen FC Bayern München 2 (beide Partien am Sonntag, ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport) unter solchen Vorzeichen gestanden: Sechzig kann als Dritter mit 65 Punkten vom Aufstieg träumen - muss also gewinnen, Bayerns Zweite braucht nach 10 Sieglos-Spielen als Tabellenachtzehnter und 2 Punkten Abstand auf den rettenden 16. Platz einen Dreier. Das neue Trainer-Gespann Danny Schwarz/Martin Demichelis hat den Abwärtstrend ebenso wenig stoppen können wie Meppens Coach Rico Schmitt, der für Torsten Frings kam - 4 Niederlagen, 1 Unentschieden, Platz 16 mit 38 Punkten. "Irgendwann musstest du was machen, so konnte es nicht weitergehen. Mit Rico haben wir einen guten Mann, der weiß, was er will", lobt Erik Domaschke den neuen Trainer Schmitt trotz der negativen Bilanz in der Rubrik "3. Liga Top-Thema".

Heute gastiert Meppen in Saarbrücken (ab 18.30 Uhr live) - Keeper Domaschke beschwört sein Team in der MagentaSport-Interviewreihe: "Einfach brennen, jeden Torschuss zu schießen, jeden Zweikampf zu gewinnen, jedes Kopfballduell zu gewinnen und sich in jeden Ball reinhauen, ob es jetzt defensiv oder offensiv ist. Und dass wir uns nach dem Abpfiff in die Augen schauen können uns sagen, wir haben alles gegeben."

Was für eine Ironie: Der einst gefeuerte Schmidt kann gegen Türkgücü aufsteigen

Spitzenreiter Dresden braucht noch einen Sieg für den Aufstieg - was für ein schöner Zufall des Spielplans, dass Alexander Schmidt am Sonntag diesen Triumph ausgerechnet gegen seinen alten Klub Türkgücü München feiern kann, der Schmidt auf Platz 7 stehend rauswarf, um neue Impulse zu setzen. Türkgücü fiel seit Schmidts Ablösung am 9. Februar auf Platz 11 zurück. Mit Dynamo holte Alexander Schmidt seit dem Abgang von Kauczinski 2 Siege, ein Unentschieden. Vom angeblichen Türkgücü-Verhinderer in wenigen Wochen zu Dresdens Aufstiegsheld - die 3. Liga ist tatsächlich verrückt.

Rostock in Haching "selber doof"?

Rostocks Ambitionen sind nach 2 Unentschieden mit 67 Punkten und Platz 2 zwar nicht ins Wanken geraten, aber etwas bleiern wirkte Hansa zuletzt schon. "Wenn wir das Ding jetzt nicht ziehen, sind wir selber doof", mahnte Rostocks Mittelfeld-Dauergrätsche Jan Löhmannsröben vor 4 Wochen bei MagentaSport. Am Samstag gastiert Hansa bei den bereits abgestiegenen Hachingern, die immer dann gut spielen, wenn es keiner erwartet und damit auch Dresden ärgerten. Hansa also "selber doof"?

Auch der 1. FC Kaiserslautern braucht mit 41 Punkten und 4 Zählern Abstand auf den Abstiegsrang noch einen Dreier zum Klassenerhalt. Am Samstag ab 13.45 Uhr bei Viktoria Köln. MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga live.

Die neue Folge von "3. Liga Top-Thema" mit Erik Domaschke im Gespräch mit Alexander Klich und Christian Strassburger - hier ist der Link: www.youtube.com/watch?v=_aIoMAVX5kI

Die 3. Liga komplett LIVE bei MagentaSport

Freitag, 14.05.2021

Ab 18.30 Uhr: 1. FC Saarbrücken - SV Meppen

Samstag, 15.05.2021

Als Einzelspiel oder in der Konferenz ab 13.45 Uhr: KFC Uerdingen 05 - 1. FC Magdeburg, MSV Duisburg - FC Ingolstadt 04, SpVgg Unterhaching - FC Hansa Rostock, Viktoria Köln - 1. FC Kaiserslautern, SC Verl - SV Waldhof Mannheim

Sonntag, 16.05.2021

Ab 12.45 Uhr: Hallescher FC - SV Wehen Wiesbaden

Ab 13.45 Uhr: TSV 1860 München - FC Bayern München II, SG Dynamo Dresden - Türkgücü München,

Montag, 17.05.2021

Ab 18.45 Uhr: VfB Lübeck - FSV Zwickau

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell