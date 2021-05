MagentaSport

Mehr EM geht nicht: Telekom stellt Inhalte der UEFA EURO 2020 bei MagentaTV vor

MagentaTV EURO Team u.a. mit Johannes B. Kerner, Michael Ballack und Fredi Bobic als Experten sowie Wolff Fuss

München (ots)

Die Telekom zeigt ab dem 11. Juni die UEFA EURO 2020 live bei MagentaTV und präsentiert dazu ein umfangreiches Programmangebot mit einem Top-Team. MagentaTV zeigt alle 51 Partien der EM live und in Ultra-HD. Darunter zehn exklusive Partien - wie etwa das Top-Duell zwischen dem amtierenden Europameister Portugal und dem Weltmeister Frankreich am 23. Juni. Zusätzlich erwartet die Zuschauer eine umfangreiche Berichterstattung rund um die Spiele. Das Programm wird täglich live aus dem eigenen EM-Studio in München von Moderator Johannes B. Kerner und seinem Team präsentiert. Vize-Weltmeister und -Europameister Michael Ballack und Europameister Fredi Bobic werden als Experten ihr Fachwissen einbringen. Mit Wolff Fuss und Marco Hagemann holt MagentaTV zudem zwei der populärsten deutschen Kommentatoren ins Euro-Team. Zudem sind unter anderen Jan Henkel und Manuel Baum für die Analysen sowie Thomas Wagner als Field-Reporter dabei. Anett Sattler meldet sich täglich mit News aus dem DFB-Lager.

"Wer Fußball liebt, kommt an MagentaTV nicht vorbei. Wir haben für das MagentaTV Team zur EURO 2020 starke Persönlichkeiten mit großer Expertise und Unterhaltungswert verpflichtet. Angeführt von unserem Moderator Johannes B. Kerner schicken wir ein absolutes Spitzenteam aufs Feld", sagt Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships der Telekom. "Wir zeigen nicht nur alle Spiele in bester Qualität, sondern bieten jeden Tag ein hochkarätiges Rahmenprogramm. Mehr EM geht nicht."

Bis zu zehn Stunden Berichterstattung täglich

Die Spiele sind eingebettet in ein attraktives Programmumfeld mit täglich bis zu 10 Stunden Berichterstattung. Ausführliche Vor- und Nachberichte, Analysen, prominente Gäste und virtuelle Augmented-Reality-Grafiken bieten im hochmodernen Studio Information und Unterhaltung. Mit dem Format "Update: Die Mannschaft" startet MagentaTV täglich ab 13.30 Uhr in den EM-Tag. Moderatorin Anett Sattler berichtet direkt und exklusiv aus dem DFB-Lager in Herzogenaurach über die neuesten Entwicklungen rund um die Nationalmannschaft.

Zusätzlich wird es interaktive und aktivierende Formate für die gesamte Familie geben: In "Future Stars - Die Fußballschule" präsentiert Ex-Nationalspieler Benny Lauth mit der Münchener Fußballschule die besten Tricks der EM-Stars. Die Zuschauer werden aufgefordert, die Tricks zuhause nachzumachen und einzusenden. Durch weitere spannende Aktionen und Second-Screen-Formate erlebt die Community die EM auch auf den Social-Media-Kanälen der Telekom hautnah.

Angebote und Aktionen für alle Fans

Damit alle #DABEI sein können, gibt es zur Europameisterschaft ein besonderes Angebot für alle Fußball-Fans: Wer sich jetzt für MagentaTV entscheidet, erhält den Smart-Tarif des TV-Angebots für drei Monate ohne Aufpreis - und kommt so in den vollen Genuss der EURO 2020. Die Aktion gilt bis einschließlich 13. Juli für Neu- und Bestandskunden und ist mit jedem Internetanschluss buchbar.

Auch für seine Mobilfunkkunden hält die Telekom ein besonderes Angebot bereit: Sie profitieren direkt vom Erfolg der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Für jeden Treffer der DFB-Elf, der innerhalb der regulären Spielzeit fällt, erhalten Mobilfunkkunden der Telekom ein Gigabyte Datenvolumen geschenkt. Sie können das Datenvolumen bequem nach jedem Spiel der deutschen Nationalmannschaft über die MeinMagenta App hinzubuchen.

Alle Infos zum EM-Angebot unter www.telekom.de/em

Vertiefende Informationen zu Inhalten und dem Euro-Team: https://megathek.box.com/s/yagpq4o1jfs3chncd8bdz1j8zvqj4iv2

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell