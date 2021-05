MagentaSport

Die Titel-Entscheidung in der PENNY DEL live bei MagentaSport: Eisbären vs Grizzlys am Freitag ab 19.15 Uhr

Ein Rekord fällt im Finale: Hördler mit Berlin oder Furchner mit Wolfsburg

Morgen fällt die Meister-Entscheidung in der PENNY DEL. MagentaSport überträgt das Finale zwischen Eisbären Berlin und Grizzlys Wolfsburg live ab 19.15 Uhr. Zwei rekordverdächtige Persönlichkeiten ragen bei dem 3. Final-Duell besonders heraus: Frank Hördler, Kapitän der Eisbären - er kann am Freitag seinen 8. Titel mit Berlin holen. Das wären für Klub und Hördler (910 Spiele) DEL- Rekord. Sebastian Furchner hat 1072 Partien absolviert und bislang keinen Titel geholt. Der 39jährige Furchner würde somit im 1073. Spiel erstmals den Pott gewinnen. Ein Rekord wird also eingestellt.

Legende Sven Felski im Studio mit Konstantin Klostermann und Patrick Bernecker im Kommentar mit Christoph Ullmann begleiten die Titelentscheidung exklusiv für MagentaSport in Berlin. Außerdem morgen im Interview: Andre Rankel. Der langjährige Berliner Kapitän Rankel steht heute ab 18 Uhr im Insta-Live-Gespräch mit Patrick Ehelechner für den Check zum Finale Teil 3 Rede und Antwort.

Zur Einstimmung - die Highlights vom Finale2 Wolfsburg gegen Berlin: https://www.youtube.com/watch?v=psYQf2Lc-AQ

Die Playoffs der PENNY DEL Live bei MagentaSport

Freitag, 07.05.2021

Als Free TV-Angebot ab 16.45 Uhr: DEUTSCHLAND - Weißrussland

Ab 19.15 Uhr FINALE3: Eisbären Berlin - Grizzlys Wolfsburg

Samstag, 08.05.2021

Als Free TV-Angebot ab 15.30 Uhr: DEUTSCHLAND - Weißrussland

