Playoffs EuroLeague live bei MagentaSport: FC Bayern verkürzt auf 2:1 in der Serie gegen Mailand, Freitag Spiel 4

Trinchieri sieht "solide Partie", Pesic hat von Mailand "nicht viel gesehen"

München (ots)

Der FC Bayern erzwingt Spiel 4 in den Playoffs gegen Olimpia Mailand am Freitag (ab 20.30 Uhr live bei MagentaSport) nach einem 85:79. "Wir haben die Niederlagen-Serie gegen Mailand gestoppt", meinte Valdimir Lucic, überragender Spieler mit 27 Punkten. Paul Zipser über eine schwierige Woche und dem Lerneffekt: "Wir hatten sehr wenig Lust, das Spiel so zu verlieren wie das erste in Mailand." Ex-Coach Svetislav Pesic beobachtet die Partie im Audi Dome, analysierte hinterher bei MagentaSport: "In den 3 Spielen hat Bayern viel mehr gezeigt. Von Mailand habe ich nicht viel gesehen." FCB-Trainer Trinchieri wollte eine "solide Partie" seines Teams gesehen haben. Am Freitag haben die Münchner die Chance, auf 2:2 auszugleichen und die Entscheidung in Mailand zu erzwingen.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der Partie FC Bayern gegen Mailand - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Spiel 4 in den Playoffs München gegen Mailand startet am Freitag ab 20.30 Uhr live bei MagentaSport. Die Italiener führen mit 2:1. MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague und der easyCredit BBL live.

FC Bayern München - Olimpia Mailand 85:79

Trainer Andrea Trinchieri nach dem Spiel: "Es liegt noch immer viel Arbeit vor uns. In 40 Stunden haben wir genau die gleichen Voraussetzungen wie heute. Wir haben heute Neues herausgefunden. Einige Spieler haben uns geholfen. Wir müssen jetzt wieder etwas Neues finden, um ein sehr schwieriges Spiel zu realisieren. Die letzten 3 Minuten konnten wir sie nicht stoppen. Wir hatten "Foultroubles", die Aufgabe war, Spieler mit 4 Fouls im Spiel zu halten. Wir haben eine solide Partie gespielt."

Trinchieri vor dem Spiel: "Jetzt ist die Zeit: Don´t talk and do!" Gemeinhin wird das so übersetzt: "Nicht quatschen! Machen!" In der Halbzeit sagte Trinchieri: "Das Spiel war wie erwartet. Wir hatten guten Start, Mailand kam zurück, wir haben als Team geantwortet. Wir haben eine Chance, wir müssen um die Rebounds kämpfen, da haben wir eine Offensiv-Rebounds verloren. Aber wir sind gut im Spiel."

Paul Zipser nach dem ersten Playoff-Heimsieg: "Das fühlt sich erst mal gut an. Wir hatten sehr wenig Lust, das Spiel so zu verlieren wie das erste in Mailand. Jetzt geht´s zum nächsten...Wir hatten ein bisschen umgestellt in der Defensive, dass wir nicht nur switchen. Weil es für den Gegner einfacher ist, sich darauf einzustellen. Wir hatten einen sehr guten Start, das hat uns extrem geholfen. Das war eine starke Leistung." Worauf er sich einstellt am Freitag: "Auf viel Kampf. Wir wollen noch nicht nach Hause gehen."

Über seinen Mitspieler Lucic: "Über "Luce" brauche ich nicht viel reden - vorne und hinten hat er uns extrem viel gegeben heute."

Valdimir Lucic: "Wir haben die Niederlagen-Serie gegen Mailand gestoppt. Der Sieg gibt uns die Möglichkeit, in 2 Tagen noch ein Spiel zu gewinnen....Unsere Energie war ausschlaggebend. Wenn wir so spielen, sind schwer zu schlagen."

Ex-Trainer Svetislav Pesic: "Begeistert bin ich nicht. Wenn der FC Bayern das nächste Spiel gewinnt, dann werden wir begeistert sein. ...Ich bin nicht überrascht vom Sieg. Weil ich überhaupt nicht überzeugt bin von Mailand., Weil: altmodischer Basketball, da sehe ich nicht viel Qualität. Auf der anderen Seite: Bayern spielt Basketball, die Mannschaft spielt gut, hat ein gutes Coaching. In den 3 Spielen hat Bayern viel mehr gezeigt. Von Mailand habe ich nicht viel gesehen."

Der verletzte Nick Weiler-Babb in der Pause, der FCB führte 39:35: "Wir spielen gut. Wir führen mit 4 Punkten, kommen nach der Halbzeit hoffentlich mit der gleichen Energie raus....Wir spielen es in der Defense auch ohne mich richtig gut bis jetzt"

Basketball LIVE bei MagentaSport

EuroLeague Playoffs

Donnerstag, 29.04.2021

Ab 20.45 Uhr: Real Madrid - Anadolu Efes

easyCredit BBL

Ab 18.45 Uhr: medi Bayreuth - Hamburg Towers, Löwen Braunschweig - s.Oliver Würzburg

Ab 20.15 Uhr: ratiopharm Ulm - HAKRO Merlins Crailsheim

Freitag, 30.04.2021

Ab 18.45 Uhr: RASTA Vechta - ALBA Berlin, Telekom Baskets Bonn - FRAPORT Skyliners

Ab 20.15 Uhr: NINERS Chemnitz - Gießen 46ers, Brose Bamberg - MHP Riesen Ludwigsburg

EuroCup Playoffs

Ab 17.50 Uhr: Kasan - Monaco

EuroLeague Playoffs

Ab 18.45 Uhr: Zenit St. Petersburg - Barcelona

Ab 19.30 Uhr: Fenerbahce - ZSKA Moskau

Ab 20.30 Uhr: FC BAYERN MÜNCHEN - Mailand

