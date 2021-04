MagentaSport

Crunchtime startet: 3. Liga komplett live bei MagentaSport - Mannheims Patrick Glöckner in der Interview-Reihe "3. Liga Top-Thema": "Der Mechanismus im Fußball wird immer brutaler!"

Der 31. Spieltag ist der Auftakt zum Endspurt in der 3. Liga - eine Art "Crunchtime", vor allem am Samstag mit viel Spannung ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport. Etwa beim Abstiegsduell des Vorletzten Lübeck (29 Punkte) gegen den Drittletzten Kaiserslautern (30) - für den Sieger gibt es echte Hoffnung. Schlüsselspiel auch für den Aufstiegsaspiranten Rostock gegen die nur einen Punkt von den Abstiegsplätzen entfernten Magdeburger (34 Punkte). Der Sieger der Partie Duisburg (37 Punkte) und Mannheim (38) darf erstmal durchschnaufen. Waldhof-Trainer Patrick Glöckner denkt in der Reihe "3. Liga Top-Thema" gar nicht so sehr über den Abstiegskampf nach: "Ich möchte auf jeden Fall die 47 Punkte mit meiner Mannschaft erreichen. Das ist unsere Zielsetzung im Verein und die ich auch selber habe." Klares Ziel, und was ist mit der Zukunft von Glöckner in Mannheim? "Das wird man sehen. Wir wissen, dass der Fußball schnelllebig ist und wir werden es abwarten." Glöckner sagt in der Interview-Riehe "3. Liga Top-Thema" über den Trainerjob: "Der Mechanismus im Fußball wird immer brutaler" und über seine menschlichen Werte: "Meine Familie steht über allem und meine Spieler sehe ich wirklich als Familie."

Noch so ein wegweisendes Spiel läuft heute ab 18.30 Uhr live: Halle (36 Punkte) gegen Uerdingen (33)! MagentaSport zeigt am Samstag alle 6 Partien ab 13.45 Uhr Samstag live als Einzelspiel und in der Konferenz. Am Sonntag gastiert Spitzenreiter Dresden beim Letzten Unterhaching (ab 13.45 Uhr). MagentaSport zeigt die 3. Liga komplett live.

Alexander Klich und Christian Strassburger laden wöchentlich Gäste zum Gespräch bei "3. Liga Top-Thema" ein. Nachfolgend die wichtigsten Zitate aus dem Interview mit Patrick Glöckner, 44 Jahre, seit einem Jahr in Mannheim, liebt Offensiv-Fußball, seine Heimat Frankfurt und bodenständige Werte. Hat in jungen Jahren auch als Model fungiert, keine Angst vor irgendwas ("Ich bin nicht aus Zucker!") und zählt Michael Ballack zu seinem Freundeskreis. Wieso Glöckner die Absetzung als Trainer bei Viktoria Köln auf dem 1. Platz stärker gemacht hat - der Link zur Folge, bei Verwendung von Zitaten bitte die Quelle MagentaSport angeben: www.youtube.com/watch?v=U8wXbuO5iCo

Patrick Glöckner über seinen Verbleib in Mannheim: "Das wird man sehen. Wir wissen, dass der Fußball schnelllebig ist und wir werden es abwarten. Aber ich hoffe es zumindest. Ich fühle mich dort sehr wohl und es ist auch nah zu mir nach Frankfurt. Das ist ein Verein, der jedem Trainer Spaß machen würde."

Glöckners aktuelle Ziele mit Mannheim: "Ich möchte auf jeden Fall die 47 Punkte mit meiner Mannschaft erreichen. Das ist die Zielsetzung, das heißt wir haben acht Spiele und müssen noch drei Siege holen, das ist unsere Zielsetzung im Verein und die ich auch selber habe."

Über den Umgang mit Trainern im Fußball: "Der Mechanismus im Fußball wird immer brutaler. Es ist unheimlich schwer, vereinsintern die Ruhe zu bewahren."

Glöckners "Learnings" aus der Entlassung bei Viktoria Köln als Tabellenführer in der Saison 2018/19 und wie er über "Entlassungen" denkt: "Ich denke, dass es auf jeden Fall hilfreich ist, mal so eine Situation erlebt zu haben. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass die Bewertung meist erstmal emotional ausfällt und man das nicht richtig nachvollziehen kann. Im Großen und Ganzen ist es wichtig, dass man gewisse Dinge reflektiert und guckt, wie ist der Mechanismus zu Stande gekommen....... Das ist halt eine Situation, die natürlich dazu beiträgt, einen Trainer stärker zu machen."

So denkt Glöckner über Familie und seine Spieler: "Meine Familie steht über allem und meine Spieler sehe ich wirklich als Familie. Wenn da irgendwas ist, was dem wehtun könnte oder den Leuten schaden könnte, dann bin ich natürlich auch, genau wie bei der Presse, der erste der dasteht und versucht das zu verhindern."

Über seinen Kampf mit einem Fan auf dem Feld als Co-Trainer von St. Pauli: "Ich habe da nur so 30, 40 Chaoten gesehen, die vermummt da rüber sind und Bengalos und sonstige Feuerwerkskörper in unseren Block geschmissen haben... Ich bin nicht aus Zucker und bin immer in der Situation, dass ich für meine Familie und meine Freunde alles investiere. Ich nehme mich dabei selber zurück und habe da vor nix Angst, da braucht man sich keine Sorgen machen."

Über seine Träume als Trainer: "Ich habe bei Frankfurt gespielt ich kenne viele Leute bei Frankfurt, auch die Verantwortlichen. Das ist natürlich ein Verein, wo man sagt, es ist immer schön, mal einen Verein zu trainieren, wo man selber gespielt hat. Aber man muss da natürlich auch die Kirche im Dorf lassen und sagen: mach erstmal die Hausaufgaben da wo du bist und mach die gut. Und zwar Spiel für Spiel. "

Die 3. Liga LIVE bei MagentaSport 31. Spieltag

Freitag, 09.04.2021

Ab 18.30 Uhr: Hallescher FC - KFC Uerdingen

Samstag, 10.04.2021

Ab 13.45 live als Einzelspiel oder in der Konferenz abrufbar: Hansa Rostock - 1. FC Magdeburg, MSV Duisburg - Waldhof Mannheim, VfB Lübeck - 1. FC Kaiserslautern, TSV 1860 München - SC Verl, 1. FC Saarbrücken - Türkgücü München, FC Ingolstadt - FC Bayern München 2

Sonntag, 11.04.2021

Ab 12.45 Uhr: FSV Zwickau - Viktoria Köln

Ab 13.45 Uhr: Spvgg. Unterhaching - Dynamo Dresden

Montag, 12.04.2021

Ab 18.45 Uhr: SV Meppen - SV Wehen Wiesbaden

