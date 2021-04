MagentaSport

MagentaSport BBL Pokal komplett live als Free TV-Angebot am 17. und 18. April bei MagentaSport

Top-Duelle und verkabelte Schiedsrichter

Reichweite Basketball legt erneut um über 30 Prozent zu

München (ots)

Zwei Siege reichen den vier Teilnehmern ALBA Berlin, ratiopharm Ulm, BG Göttingen und Gastgeber FC Bayern zum Triumph beim MagentaSport BBL Pokal. MagentaSport zeigt am 17. und 18. April die beiden Halbfinals und das Finale live und als Free TV-Angebot. Zu den ausführlichen Analysen, verkabelten Schiedsrichtern und Team-Features werden zusätzliche Interaktionen für die Fans auf den Social Media-Plattformen von MagentaSport angeboten.

Das erste Halbfinale des MagentaSport BBL Pokals startet am Samstag, den 17. April 2021, um 15.45 Uhr. Der Pokalsieger von 1996, ratiopharm Ulm, trifft auf den Titelträger von 2018, den FC Bayern München Basketball. Ab 19.15 Uhr beginnt im Audi Dome in München das zweite Halbfinale mit der BG Göttingen gegen Titelverteidiger ALBA BERLIN. Der Countdown für das Finale am Sonntag, den 18. April, startet um 14.30 Uhr.

"Der MagentaSport BBL-Pokal ist die erste Titelvergabe in einer bereits jetzt sehr erfolgreichen Basketball-Bundesliga-Saison bei MagentaSport. Wir verzeichnen bei den Spielen der BBL über 30 Prozent Steigerung bei den TV-Reichweiten", so Dr. Henning Stiegenroth, Leiter Content & Sponsoring Telekom Deutschland GmbH. "Wir sind sicher, dass wir auch mit dem Top Four wieder viele Fans bei MagentaSport begeistern werden", so Stiegenroth weiter.

MagentaSport zeigt die Spiele live und als Free TV-Angebot auf allen Plattformen. Die Spiele um den ersten Titel der Saison werden mit spannenden Features zu Teams, Spielern und Finalturnier ergänzt. So wird zum Beispiel der Schiedsrichter verkabelt und mit einer eigenen Kamera begleitet. Schon im Vorfeld der Spiele bietet MagentaSport zudem TOP TEN Pokalmomente und auf Instagram Live-Talks mit TOP FOUR Teilnehmern. Michael Körner und Markus Krawinkel kommentieren die Spiele, Jan Lüdeke und Sascha Bandermann moderieren, Alex Vogel ist als Experte im Einsatz.

Der Trailer zum TOP FOUR: https://thinxpool.files.com/f/8d39d7181fc3ea15

Das TOP FOUR bei MagentaSport im Überblick:

Samstag, 17. April, Halbfinalspiele:

ratiopharm ulm - FC Bayern München

Sendestart: 15.45 Uhr Tippoff: 16.00 Uhr

BG Göttingen - ALBA BERLIN

Sendestart: 19.15 Uhr Tippoff: 19.30 Uhr

Sonntag, 18. April, Finale:

Sendestart: 14.30 Uhr Tippoff: 15.00 Uhr

Weitere Informationen zum TOP FOUR bei MagentaSport:

https://www.magentasport.de/aktion/top-four-live

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell