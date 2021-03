MagentaSport

Nachholspiel 3. Liga LIVE bei MagentaSport: KFC Uerdingen - FSV Zwickau 1:1

"Blitztor-König" reicht nicht, Zwickau braucht "so schnell wie möglich 46 Punkte!"

Regenschlacht ohne Sieger im Nachholspiel. Nach 19 Sekunden gingen die Gäste aus Zwickau durch Ronny König in Führung, mussten dann aber Mitte der 1. Halbzeit den Ausgleich hinnehmen. "Wir waren dann nicht mehr so griffig", gab Torschütze König zu. Sein Trainer Joe Enochs: "40 Punkte bedeuten in dieser Liga relativ wenig." Das Ziel des FSV Zwickau heißt, so Enochs: "Wir wollen unbedingt so schnell wie möglich die 46 Punkte bekommen." Uerdingens erste Hoffnung heißt Grimaldi. Der Goalgetter traf das 4. Spiele in Serie und sicherte seiner Mannschaft einen wichtigen Punkt. "Ich habe mich die ersten 20 Minuten extrem geärgert", so Trainer Stefan Krämer, "aber ich fand es cool, wie sie sich zurück gekämpft haben".

KFC Uerdingen - FSV Zwickau 1:1

Für den KFC Uerdingen war es das 4. Spiel am Stück ohne Niederlage. Der KFC baute seinen Vorsprung auf den 1. FC Magdeburg auf 2 Punkte aus und liegt aber weiter auf Platz 16. Trainer Stefan Krämer über das Spiel: "Beim Wetter war heute alles dabei. Der Wind hat schon das Spiel auch extrem beeinflusst... Ich habe mich in der Halbzeit über die ersten 20 Minuten extrem geärgert. Ich habe ihnen aber auch gesagt, dass ich es cool fand, wie sie sich zurückgekämpft haben in das Spiel. Mit der 2. Halbzeit bin ich total zufrieden. Ich hatte da den Eindruck, dass wir ein bisschen mehr im Tank haben. Hatten auch die 2 größten Chancen hintenraus. Vielleicht hätten wir es da sogar verdient gehabt zu gewinnen. Aber sei's drum. Der Punkt kann auch schon sehr wichtig werden in der Endabrechnung."

Uerdingens Christian Dorda verlor beim frühen Gegentor den Zweikampf gegen Ronny König. Er analysierte: "Ich habe mich glaube ich, beim 1. Gegentreffer nicht gut angestellt. Das muss ich besser lösen."

Zwickau bleibt das 5. Mal in Folge ungeschlagen. Trainer Joe Enochs war zufrieden, aber warnte auch gleichzeitig: "Letztendlich ist es ein verdientes 1:1... Jeder Punkt ist für uns extrem wichtig. Wir sind glaube ich, jetzt 9 Punkte vor dem 1. Abstiegsplatz. Die Punkte tun uns sehr gut. Natürlich hätten wir gerne einen Sieg gehabt, aber wenn man einfach die Leistung auf dem Platz betrachtet, dann ist ein Unentschieden gerecht... 40 Punkte bedeuten in dieser Liga mit 4 Absteigern relativ wenig. Wir wollen unbedingt so schnell wie möglich die 46 Punkte bekommen und unser Ziel erreichen."

Zwickaus Blitzstarter Ronny König ergänzte: "Ich denke, es war ein gerechtes Unentschieden. Wir haben in der 1. Halbzeit gut gespielt, aber waren dann nicht mehr so griffig. Da bekommen wir dann auch den Ausgleich und am Ende war nicht mehr als ein Punkt drin. Aber den nehmen wir gerne mit. Jetzt haben wir die 40-Punkte-Marke und versuchen, nächste Woche wieder weiter zu punkten."

Stefan Krämer vor dem Spiel, über die Leistungssteigerung des KFC Uerdingen in den letzten Spielen: "Es war ein Mix aus mehreren Sachen. Um den Verein rum gibt es positive Nachrichten. Das 4:0 in Meppen hat für Selbstvertrauen innerhalb der Mannschaft gesorgt. Das Toreschießen ist ja nicht unbedingt unsere Königsdisziplin gewesen. Wenn man dann 4 in einem Spiel macht und ein paar Tage später noch 3 nachlegst, dann kommen die Spieler auf einmal mit einem Lachen zum Training. Da ist auf einmal alles viel einfacher. Es ist nicht logisch zu erklären, aber so ist es halt manchmal."

Joe Enochs über die Rückkehr in die Nähe seiner Heimatstadt Osnabrück: "Als wir heute Morgen aufgestanden sind und es geregnet hatte und Schneeregen da war, habe ich mich zu Hause gefühlt."

