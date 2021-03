MagentaSport

Basketball LIVE bei MagentaSport - EuroLeague: Barca hilft dem FC Bayern in der Playoff-Quali mit Sieg gegen Real

"Sehr stolz und glücklich" - ALBA in der EuroLeague immer besser

Heiße Phase in der EuroLeague: Barcelona hilft dem FC Bayern (18 Siege) mit einem Sieg gegen Real Madrid (17 Siege) im Kampf um die Playoff-Qualifikation. Barca-Coach Jasikevicius war trotz des 81:76 im Classico unzufrieden: "Wir haben ein hässliches physisches Spiel erwartet und das war es auch." Der FC Bayern tritt heute Abend ab 18.45 Uhr bei Baskonia an. ALBA holt sich den 11. EuroLeague-Sieg bei Villeurbanne. Die Berliner hatten vor allem nach der Halbzeit zulegt. Coach Aito Garcia Reneses war "sehr stolz und glücklich" nach dem 95:89-Sieg. In der eaysyCredit BBL trifft ALBA am Sonntag ab 14.45 Uhr auf die BG Göttingen. Top-Spiel am Sonntag ist ab 17.45 Uhr das Duell des Tabellendritten gegen den Vierten - FC Bayern München gegen EWE Baskets Oldenburg.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der EuroLeague am Donnerstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Der FC Bayern München kämpft heute ab 18.45 Uhr bei Baskonia um den Einzug in die Playoffs. MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague und easyCredit BBL live. Die Highlights zum Spiel ALBA bei Villeurbanne gibt´s hier: https://thinxpool.files.com/f/c9446a39bda33276

Villeurbanne - ALBA BERLIN 89:95

ALBA dreht einen 9-Punkte-Rückstand zur Halbzeit und bezwingt Villeurbanne. MVP war Peyton Siva mit 21 Punkten und 7 Assists, er analysierte die starke 2. Hälfte: "Wir wurden in der 2. Halbzeit deutlich besser in der Defense. Wir haben Villeurbanne in der 1. Halbzeit zu viele Punkte gegeben. ... Wir müssen so weitermachen und besser werden. Wir müssen diese EuroLeague-Spiele nutzen, um Erfahrung zu sammeln. Wir sind ein junges Team, wenn es nach der EuroLeague-Erfahrung geht. "

Trainer Aito Garcia Reneses freute die zweite Hälfte: "Ich bin sehr stolz und sehr glücklich... Die 2. Halbzeit war sehr, sehr gut."

Simone Fontecchio warf 19 Punkte. Er lobte nach dem Spiel das gesamte Team: "Jeder hat am Schluss den Unterschied gemacht. Wir sind in der 2. Halbzeit sehr aggressiv rausgekommen. Jeder hat einen Schritt nach vorne in der Defense gemacht und das war der Schlüssel."

Real Madrid - FC Barcelona 76:81

Barca siegt im El Clásico und dominiert weiter die EuroLeague. In einem langen ausgeglichenen Spiel schafft es der FC Barcelona, sich gegen Ende etwas abzusetzen. MVP Nikola Mirotic nach dem Spiel: "Wir haben in der zweiten Halbzeit besser als Team gespielt. Wir sind in der Defensive besser geworden. Wir wussten, dass das gegen Real Madrid der Schlüssel zum Erfolg ist. Das haben wir gemacht und in der Offensive war es sehr solide von uns. Es ist ein großer Sieg für uns. Jeder Clasico ist speziell." Trainer Sarunas Jasikevicius war trotz des Sieges nicht zufrieden mit der Leistung: "Wir haben auch in der zweiten Halbzeit noch dumme Fehler gemacht. Wir haben Madrid viele einfach Punkte gegeben... Wir haben ein hässliches physisches Spiel erwartet und genau das ist passiert. In dieser Situation ist es am wichtigsten, das Spiel einfach zu gewinnen."

Basketball LIVE bei MagentaSport

Freitag, 12.03.2021

Ab 18.15 Uhr: Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas

Ab 18.45 Uhr: Baskonia - FC BAYERN MÜNCHEN

Ab 19.45 Uhr: Olympiakos Piräus - Zenit St. Petersburg

Ab 20.45 Uhr: Valencia - Fenerbahce

Samstag, 13.03.2021

easyCredit BBL

Ab 17.45 Uhr: FRAPORT Skyliners - Gießen 46ers, RASTA Vechta - ratiopharm Ulm

Ab 20.15 Uhr: Telekom Baskets Bonn - Brose Bamberg, Hamburg Towers - SYNATINICS MBC

Sonntag, 14.03.2021

Ab 14.45 Uhr: HAKRO Merlins Crailsheim - MHP Riesen Ludwigsburg, ALBA Berlin - BG Göttingen, Löwen Braunschweig - NINERS Chemnitz

Ab 17.45 Uhr: FC Bayern München - EWE Baskets Oldenburg

