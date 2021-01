MagentaSport

Der 19. Spieltag - Die 3. Liga LIVE bei MagentaSport - Meppens Trainer Frings "in jedem Fall stocksauer"

40 Euro Strafe gut investiert: MSV Duisburg verlässt nach 1:0 den letzten Platz

Ein Bauch-Tor beschert Duisburg den 2. Heimsieg, der MSV verlässt nach dem 1:0 gegen Meppen den letzten Platz. In der Trainingsübung hatte der Torschütze Kamavuaka noch 40 EURO Strafe zahlen müssen, weil er nicht dort stand, wo er sollte. Diesmal war er da, das 1:0 mit Bauch. "Heute hat er sich die 40 EURO wieder verdient", sagte Trainer Lettieri,"Wir hätten den Sack in der 1. Halbzeit schon zumachen müssen. Dann hätten wir uns auch Kraft für den Mittwoch gespart." Im Keller-Duell spielt der MSV dann gegen Magdeburg (ab 18.45 Uhr live). Meppens Trainer Torsten Frings war mehr als verärgert: "In jedem Fall bin ich stocksauer - hier musst du nicht verlieren." Das Positivste am KFC Uerdingen ist die Moral des Teams in diesen ungewissen Zeiten: immerhin 1:1 gegen Mannheim nach Rückstand. Der Rückzug von KFC-Investor Ponomarev als Geldgeber und Präsident verursacht viel weiterhin viel Wirbel. Der Ex-Uerdinger Holger Fach sieht keine Zukunft für den KFC: "Ich bin skeptisch, dass wir den Verein noch sehen werden, zumindest nicht in den oberen Ligen."

Nachfolgend die Stimmen zu den beiden Sonntagsspielen - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Montag ab 18.45 Uhr das Topspiel: TSV 1860 München gegen FC Ingolstadt - der Tabellendritte Sechzig trifft auf den Zweiten FCI, der sich an die Spitze setzen kann. Schon am Dienstag geht mit 2 Nachholspielen weiter. Darunter die Partie Türkgücü gegen Haching.

MSV Duisburg - SV Meppen 1:0 - Wie sich Kamavuaka 40 EUR wieder verdiente

Wilson Kamavuaka, Torschütze des wichtigen 1:0-Siegstors, der den Treffer mit dem Bauch erzielte: "Egal mit welchem Körperteil ich das Tor mache. Hauptsache, der Ball war drin. Jeder hat gekämpft, wir sind an die Grenzen gegangen und hatten diesmal das Quäntchen Glück." Zur Bedeutung des 1:0-Erfolgs: "Jeder kann die Tabelle lesen, da brauchen wir uns nicht in die Taschen zu lügen, weil wir auch sehen, was auf den anderen Plätzen passiert. Der Sieg ist schön gewesen. Jetzt geht´s nach Hause, regenerieren, um dann wieder hart zu arbeiten."

MSV-Trainer Gino Lettieri verriet erst mal ein Trainings-Interna - der Standard zum 1:0 ist einstudiert, Kamavuaka steht dann immer am 2. Pfosten - also meistens: "Kamavuaka musste diese Woche im Training 40 EUR bezahlen. Weil wir das im Training geübt haben und zweimal stand er nicht da. Heute hat er sich die 40 EUR wieder verdient!" Lettieris Analyse: "Wir hätten den Sack in der 1. Halbzeit schon zumachen müssen. Dann hätten wir uns auch Kraft für den Mittwoch gespart. Aber ich bin zufrieden. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt. Drei Punkte, egal wie. Mit Schönheitspreisen gewinnst du keine Spiele."

Meppens Trainer Torsten Frings ärgerte sich über das 0:1 nach einem Standard, von dem auch die Meppener wussten: "Das hatten wir angesprochen, dass sich Kamavuaka da immer anschleicht. Da haben wir geschlafen. Das ist sehr ärgerlich....Wir haben versucht Fußball zu spielen, waren aber zu überhastet, schlechte Flanken geschlagen. Nicht zwingend genug. In der 2. Halbzeit war´s sehr schwer, weil sich Duisburg komplett hinten reingestellt hat. Da hatten wir gefühlt 80 Prozent Ballbesitz. In jedem Fall bin ich stocksauer - hier musst du nicht verlieren."

KFC Uerdingen - SV Waldhof Mannheim 1:1 - Krämer: "Ich bin ein optimistischer Junge!"

Der Rückzug von KFC-Investor Ponomarev als Geldgeber und Präsident verursacht viel weiterhin viel Wirbel. Holger Fach, über 400 Bundesliga-Spiele davon 101 für Uerdingen, sieht keine Zukunft für seinen Ex-Klub: "Ohne großen Investor, ohne Groß-Sponsor wird es sehr schwierig. Ich bin da skeptisch, dass wir den Verein noch sehen werden, zumindest nicht in den oberen Ligen."

Umso positiver, wie sich die Mannschaft verhält. Trainer Stefan Krämer wirkt als Motivator für sich und das Team. "Ich bin sowieso ein optimistischer Junge!" Allerdings kommt sein KFC nicht so recht vom Fleck. Denn:

"In der Chancenverwertung sind wir auf einem Abstiegsplatz", hatte Uerdingens Trainer Stefan Krämer schon vor dem Spiel konstatiert - der KFC traf zwar zum 1:1 in der 2. Hälfte, aber: "Wenn man das ganze Spiel sieht, hätten wir´s schon eher verdient zu gewinnen. Wir machen aus unseren Chancen einfach wenig. Wenn wir da noch ein paar Punkte mehr holen wollen, dann müssen wir da besser werden."

Heinz Mörschel, der das 1:1 erzielte, zur Mannschaft, die sich nicht von der Unruhe anstecken lasse: "Nein, das glaube ich nicht. Wir haben eine geile Truppe, die kicken kann. Wir machen es uns einfach nur selbst schwer."

"Alles in allem ist ein Auswärtspunkt immer was Gutes, auch wenn wir das Gefühl haben: wir hätten hier mehr mitnehmen können", bilanzierte Mannheims Trainer Patrick Glöckner. "Entscheidend ist, dass wir in den verschiedenen Phasen des Spiels in der Lage sind, das Spiel an uns zu reißen. Das ist das Positive."

Die 3. Liga LIVE bei MagentaSport

Montag, 18.01.2021

Ab 18.45 Uhr: TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04

Nachholspiele:

Dienstag, 19.01.2021

Ab 18.45 Uhr: SC Verl - FSV Zwickau, Türkgücü München - SpVgg Unterhaching

Mittwoch, 20.01.2021

Ab 18.45 Uhr: MSV Duisburg - 1. FC Magdeburg, Hallescher FC - SV Waldhof Mannheim

20. Spieltag:

Freitag, 22.01.2021

Ab 18.30 Uhr: Türkgücü München - FC Bayern München II

Samstag, 23.01.2021

Ab 13.45 Uhr: MSV Duisburg - FC Hansa Rostock, SpVgg Unterhaching - FSV Zwickau, SG Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern, SC Verl - SV Wehen Wiesbaden, Hallescher FC - 1. FC Magdeburg, FC Viktoria Köln - SV Waldhof Mannheim

Sonntag, 23.01.2021

Ab 12.45 Uhr: TSV 1860 München - SV Meppen

Ab 13.45 Uhr: 1. FC Saarbrücken - VfB Lübeck

Ab 14.45 Uhr: KFC Uerdingen - FC Ingolstadt 04

