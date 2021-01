MagentaSport

Die EuroLeague LIVE bei MagentaSport: FC Bayern München - Real Madrid 76:81

Kräfte-Einbruch der Bayern in der Overtime, aber eine gute Moral als FCB-Trademark: "Geben immer alles"

München (ots)

Hochklassiges Spiel zwischen den FC Bayern und Real Madrid bis in die Verlängerung, dann kam der Einbruch des FCB: 76:81-Niederlage gegen Real. Madrids Trainer Laso, der sich nach einem umkämpften Spiel noch ein emotionales Wortgefecht mit Bayern-Coach Trinchieri lieferte, über den Schlüssel zum Erfolg: "In der Overtime haben wir sehr smart gespielt. Die richtige Situation abgewartet." Bayerns Leon Radosevic unterstrich die gute Moral des FC Bayern: "Das ist so eine Art Trademark: dass wir bis zum Ende kämpfen, dass wir alles geben." In der easyCredit BBL muss der FC Bayern am Sonntag ab 14.45 Uhr gegen die starken Hamburger antreten - live bei MagentaSport.

Nachfolgend die Stimmen des EuroLeague-Spiels FC Bayern gegen Real Madrid - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Ab Samstag ist wieder die easyCredit BBL angesagt u.a. mit dem Spitzenreiter Ludwigsburg gegen Bamberg am Samstag ab 20.15 Uhr. MagentaSport zeigt alle BBL-Spiele live.

FC Bayern München - Real Madrid 76:81 (OT)

Leon Radosevic: "Am Ende hatten wir weniger Glück als Real. Wir haben die letzten 30 Sekunden erst die ersten Würfe gemacht. Aber wir haben gut gekämpft. Real Madrid ist echt eine starke Mannschaft. Das Spiel zu gewinnen oder zu verlieren kommt niemals nur auf ein Play an. Weil du hast in den 40 Minuten 70, 80 Offensivaktionen. Deshalb kommt es niemals nur auf eine Aktion an." Über die starke Moral des FCB: "Das ist so eine Art Trademark: dass wir bis zum Ende kämpfen, dass wir alles geben."

Radosevic sagt über Madrids Tavares (2,20 Meter): "Der kann den Korb mit den Händen im Stehen berühren."

Tavares warf insgesamt 26 Punkte, erklärte nach dem Spiel: "Wir sind superhappy. Das war ein Sieg gegen ein starkes Team, das eine verrückte Saison spielt."

Reals Trainer Pablo Laso: "Wir mussten uns jeden Punkt erarbeiten. In der Overtime haben wir sehr smart gespielt. Die richtige Situation abgewartet, haben erfolgreich abgeschlossen und waren in der Defense sehr stabil." Über den FC Bayern: "Das ist ein großes Team!"

Bayerns Trainer Andrea Trinchieri vor dem Spiel über den Wert von Statistiken beim Gegner Real Madrid: "Haben sie jemals gesehen, dass Statistiken eine Trophäe hochgehalten haben. Ich noch nie. Statistiken spielen heute keine Rolle: Real hat gute, erfahrene Spieler. Das wird hart, sehr hart."

FCB-Geschäftsführer Marko Pesic vor dem Spiel: "Wir haben diese Saison gezeigt, dass wir jeden schlagen können und wollen. Unsere Mannschaft ist heiß."

