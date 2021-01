MagentaSport

easyCredit BBL und EuroLeague komplett live bei MagentaSport - Bambergs besonderer Sieg in Ulm

Ogbe: "Wie die deutsche Basketball-Community da hinter mir stand, fand ich sehr cool. Danke schön!"

MünchenMünchen (ots)

Das ist eine besondere Geschichte um Bambergs Kenneth Ogbe: vom Trainer Roijakkers öffentlich kritisiert ("unglaublich schlecht"), trägt der 26jährige Ogbe in Ulm 3 Tage später 12 Punkte zum 74:67-Sieg bei. Sein Coach bemühte sich vor dem Spiel bei MagentaSport um eine kühlere Betrachtung: "Ich wollte deutlich sein, natürlich war das keine neue Information für meinen Spieler." Kenneth Ogbe erklärte nach dem Bamberger Sieg in Ulm: "Wie die deutsche Basketball-Community da hinter mir stand, fand ich sehr cool. Danke schön!"

Nach dem großen Sieg gegen Baskonia trifft ALBA heute ab 19.45 Uhr in der EuroLeague auf Tel Aviv. Der FC Bayern spielt morgen um 19.45 Uhr in Piräus. MagentaSport zeigt alle Spiele der easyCredit BBL und der EuroLeague live. Nachfolgend die wichtigsten Stimmen von gestern Abend - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen.

ratiopharm Ulm - Brose Bamberg 67:74

Trainer Johan Roijakkers vor dem Spiel gegen Ulm über die Wellen, die seine harte Aussage zur Qualität von Kenneth Ogbe schlug: "Ich wollte deutlich sein, natürlich war das keine neue Information für meinen Spieler. Das war schon deutlich für ihn nach dem Bayreuth-Spiel. Da war keine Überraschung dabei."

Kenneth Ogbe spielte 26:31 Minuten, am zweitmeisten im Bamberger Team, erzielte 12 Punkte, die zweitbester Wert. Ogbe auf die Frage, wie er mit der harten Trainer-Kritik umgegangen sei: "Ich will dazu eigentlich nicht viel sagen: ich komme jeden Tag ins Training und gebe alles. Ich versuche jeden Tag besser zu werden. Ich bin sehr selbstkritisch. Ich bin nicht 100 Prozent zufrieden. Aber eine Sache, die ich gern sagen würde nach dem Sonntag: die ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe, die habe ich alle gelesen. Wie die deutsche Basketball-Community da hinter mir stand, fand ich sehr cool. Danke schön!"

Ogbe Zum Spiel: "Ich bin rausgegangen und habe versucht, aggressiv zu sein. Meine Team-Kollegen sagen mir, dass ich aggressiv sein soll, dass ich attackieren soll. Das habe ich gemacht. Das ist gut gelaufen und war ein weiterer Schritt nach vorne."

Ulms Andi Obst, 15 Punkte, erklärte die Ulmer Niederlage so: "Wir haben das Spiel im Rebound abgegeben. Bamberg hatte viel zu viel Offensiv-Rebounds, die sie am Leben erhalten haben. Dann haben sie ein paar entscheidende Würfe getroffen. Wir haben in der Offensive nicht mehr so den Rhythmus gehabt. Wir haben nicht mehr getroffen, wie wir hätten sollen, müssen....Wir hatten oft Phasen, in denen wir den Ball gut bewegt haben. Aber haben am Ende oft den Wurf nicht getroffen."

Basketball live bei MagentaSport:

Donnerstag, 07.01.2021

EuroLeague

Ab 18.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Fenerbahce

Ab 19.45 Uhr: ALBA BERLIN - Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos - Zenit St. Petersburg

Ab 20.45 Uhr: Barcelona - Valencia, Baskonia - ZSKA Moskau

Freitag, 08.01.2021

BBL

Ab 18.45 Uhr: RASTA Vechta - Brose Bamberg

EuroLeague

Ab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Khimki Moskau

Ab 19.45 Uhr: Olympiakos Piräus - FC BAYERN MÜNCHEN

Ab 20.30 Uhr: Villeurbanne - Anadolu Efes

Ab 20.45 Uhr: Real Madrid - Mailand

Samstag, 09.01.2021

BBL

Ab 17.45 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - medi Bayreuth

Ab 20.15 Uhr: MHP Riesen Ludwigsburg - ratiopharm Ulm, Telekom Baskets Bonn - s.Oliver Würzburg

Sonntag, 10.01.2021

Ab 14.45 Uhr: FC Bayern München - NINERS Chemnitz, ALBA Berlin - Gießen 46ers, FRAPORT Skyliners - BG Göttingen

Ab 17.45 Uhr: Hamburg Towers - HAKRO Merlins Crailsheim

