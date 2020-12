MagentaSport

PENNY DEL live bei MagentaSport und Kühlbox-Spezial-Folge mit Leon Draisaitl

Draisaitl privat bei MagentaSport - Perfekt auf dem Eis, aber kein Tänzer: "Die Haxen spielen nicht mit"

MagentaSport hat dem Sportler des Jahres, Leon Draisaitl, eine Spezial-Folge aus der bunten Interview-Reihe "Kühlbox" gewidmet, die heute ab 18.15 Uhr im Rahmen der Livespiele Augsburger Panther gegen Schwenninger Wild Wings und Grizzlys Wolfsburg gegen Eisbären Berlin (ab 20.15 Uhr live) gezeigt wird. Draisaitl berichtet über Privates. Dass ein Hund "mit die beste Entscheidung war, die ich oder wir jemals getroffen haben." Wie sein Styling aussehe und dass er sich als NHL -Star auf dem Eis perfekt bewegt, aber auf der Tanzfläche gar nicht recht: "Ich bin nicht so der große Tänzer. Kein Talent. Die Haxen spielen da auch nicht so mit!"

Nachfolgend die Stimmen aus der Kühlbox Spezial mit Leon Draisaitl und vom Auftakt des 2. Spieltags Bremerhaven gegen Köln. Die DEL wird heute und morgen fortgesetzt. MagentaSport zeigt alle Spiele der PENNY DEL live.

Leon Draisaitl in einer privaten Kühlbox Spezial-Folge bei Patrick Ehelechner

Alles anders in dieser Kühlbox-Periode. Normalerweise reist Patrick Ehelechner zu den Stars der PENNY DEL oder der NHL nach Hause - Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers hatte er bereits besucht. Nun interviewt der ehemalige DEL-Keeper Ehelechner seine Gäste aus dem MagentaSport-Home-Office-Studio. Und auch der frischgebackene Sportler des Jahres war aus seiner Wohnung in Edmonton zugeschaltet. Mit Hund "Bowie", einem einjährigen Cofely Spaniel. "Meine Freundin und ich lieben Hunde." Bowie sei, so Draisaitl, "mit die beste Entscheidung, die ich oder wir jemals getroffen haben!" Der 25jährige verrät verborgene Talente: "Mir fällt es einfach, gewisse Leute nachzumachen!" Dagegen: "Nicht so das große Talent", sagt der Eishockey-Star auf die Frage, bei welcher Musik er sofort lostanzen würde: "Ich bin nicht so der große Tänzer!" Weil: "Die Haxen spielen da auch nicht so mit!" Sein bester Freund Frederik Tiffels von den Kölner Haien verrät, was Draisaitl so zum Ausgehen anzieht ("Zu 99,9% kannst du davon ausgehen, dass er ein V-Neck anhat. Dann hat er so eine blaue dünne Jacke drüber. Hat eine Jeans an und seine New Balance Sneaker"). "Sieht ja auch immer gut aus", meint Leon Draisaitl schmunzelnd.

Stimmen Fischtown Pinguins Bremerhaven - Kölner Haie 3:4

Kölns Frederik Tiffels traf einmal, war mit der Mannschaft im Bus nach Bremerhaven gereist ("Ist schon eine Weile her, dass ich das gemacht habe") und rundum zufrieden: "Das war eine extrem gute Teamleistung. Wir haben viel Energie aufs Eis gebracht, sind viel gelaufen!" Dass die Kölner schon so fit sind, sogar im letzten Drittel noch nachlegten, überraschte: "Der Eindruck täuscht nicht. Ich hatte das Gleiche gedacht. Es scheint, dass wir langsam in Fahrt kommen. Es darf noch ein bisschen mehr sein."

Bremerhavens Ross Mauermann, der zwischenzeitlich zum 3:3 ausglich, zur 2. Saison-Niederlage und einem Leistungseinbruch gegenüber dem MagentaSport Cup - da stand Bremerhaven im Finale: "Ja, wir sind etwas aus der Spur geraten wie wir spielen müssen. Und wie wir nicht spielen müssen. Die Aufgabe über Weihnachten besteht darin, wieder unser Spiel zu finden: hartes, schnelles Eishockey, als Mannschaft auftreten."

Die PENNY DEL live bei MagentaSport - die nächsten Spiele:

Dienstag, 22.12.2020

Ab 18.15 Uhr: Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings

Ab 20.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Eisbären Berlin

Mittwoch, 23.12.2020

Ab 18.15 Uhr: Straubing Tigers - EHC Red Bull München

Ab 20.15 Uhr: Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters, Nürnberg Ice Tigers - ERC Ingolstadt

Samstag, 26.12.2020

Ab 16.15 Uhr: Adler Mannheim - Straubing Tigers

Sonntag, 27.12.2020

Ab 14.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther

Ab 16.45 Uhr: Iserlohn Roosters - Grizzlies Wolfsburg

Ab 19.15 Uhr: Düsseldorfer EG - Pinguins Bremerhaven

Montag, 28.12.2020

Ab 18.15 Uhr: Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine

Ab 20.15 Uhr: EHC Red Bull München - Nürnberg Ice Tigers

