MagentaSport

easyCredit BBL am Nikolaus-Sonntag LIVE bei MagentaSport

Gute EuroLeague-Bilanz

FCB weiter unter den Top3 - Trinchieri "angepisst" und stolz

MünchenMünchen (ots)

Der FC Bayern München verteidigt den 3. Platz in der EuroLeague durch ein 80:77 gegen Khimki Moskau. FCB-Trainer Andrea Trinchieri vergab Lob und Tadel nach dem umkämpften Erfolg. "Wir waren nicht imstande, irgendetwas zu machen." Er sei gar "angepisst" gewesen. Aber auch "stolz, dass meine Spieler einen Weg gefunden haben, den Sieg heim zu bringen." Am Sonntag empfängt der FC Bayern München die BG Göttingen - live ab 20.15 Uhr bei MagentaSport. Der komplette Spieltag startet bereits um 14.45 Uhr live. Auch mit Oldenburgs Rasid Mahalbasic, der beim 119:73 gegen Chemnitz sein 5. Triple Double in der BBL-Karriere schaffte - mit 18 Punkten, 11 Rebounds und 10 Assists. Mahalbasics Team trifft am Sonntag auf Telekom Baskets Bonn.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen von der Partie FC Bayern München gegen Khimki Moskau - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen.

FC Bayern München - Khimki Moskau 80:77

FCB-Trainer Andrea Trinchieri war trotz Aufholjagd und Führung unzufrieden in der Halbzeit: "Wir müssen sehr schnell besser werden!" Diese Deutlichkeit zog sich bis zum Schluss: "Ich war angepisst. Das Spiel hat sehr schlecht angefangen. Wir waren nicht imstande, irgendetwas zu machen. Nicht mal Fouls. Wenn man keine Fouls begeht, ist das ein Signal, dass man nicht bereit ist, Defense zu spielen. Auf der anderen Seite lobe ich die großen Bemühungen, zurück zu kommen. Aus Trainersicht sieht es natürlich nicht gut aus, aber ich bin stolz, dass meine Spieler einen Weg gefunden haben, um den Sieg heim zu bringen."

Münchens Paul Zipser: "Es waren so viele verschiedene Phasen in diesem Spiel. Das war ganz komisch. Viele "Upps" und "Downs". Am Schluss hatten wir vielleicht ein bisschen Glück. Wir haben hart gekämpft und das war ein Arbeitssieg."

Basketball live bei MagentaSport

Sonntag, 06.12.20

BBL

Ab 14.45 Uhr: Telekom Baskets Bonn - EWE Baskets Oldenburg, MHP Riesen Ludwigsburg - Hakro Merlins, ratiopharm Ulm - RASTA Vechta

Ab 17.45 Uhr: Medi Bayreuth - ALBA Berlin, Syntainics MBC - Hamburg Towers, Niners Chemnitz - FRAPORT Skyliners

Ab 20.15 Uhr: FC Bayern München - BG Göttingen, Gießen 46ers - Brose Bamberg, s.Oliver Würzburg - Löwen Braunschweig

Pressekontakt:

Jörg Krause

Mail: joerg.krause@thinxpool.de

Mobil: 0170 22 680 24

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell