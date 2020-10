MagentaSport

Tim Stützle nach Ottawa-Draft "superhappy": "Das ist das Beste, was mir passieren konnte!"

Der NHL-Draft von Tim Stützle zu den Ottawa Senators ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vollzogen worden. Ein MagentaSport-Team hat den 18jährigen an diesem Tag und bei der Draft-Party begleitet. Die 24-Stunden-Reportage wird in der nächsten Woche bei MagentaSport gesendet. "Ich bin super happy. Ich denke, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich hatte auch viele Meetings mit ihnen davor", sagte Tim Stützle zu MagentaSport,"Ottawa ist gerade im Rebuild, das ist das Beste für mich, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, so schnell wie möglich zu spielen. Und das war mein Ziel." Tim Stützle über seine "Heimat" Kanada: "Mich hätte es nicht besser treffen können. Kanada ist auch ein sehr großes Eishockeyland, das Eishockey lebt."

