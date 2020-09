MagentaSport

MagentaSport zeigt alle Spiele der Turkish Airlines Euroleague

Europas größtes Basketball Live-Angebot wird noch größer

Alle 306 Spiele der Hauptrunde live

Deutsche Stars bei Top-Klubs

Bonn (ots)

Europas größtes Basketball Live-Angebot wird noch größer: MagentaSport zeigt ab der kommenden Saison alle 306 Spiele der Turkish Airlines Euroleague live. Die Spielzeit startet am 1. Oktober. Mit dabei sind die deutschen Vertreter ALBA BERLIN und FC Bayern München Basketball. Basketball-Fans können sich im Rahmen der Übertragungen zudem auf deutsche Nationalspieler bei internationalen Top-Teams freuen. So zum Beispiel auf Danilo Barthel, der bei Fenerbahce Istanbul unter Vertrag steht.

"Mit den Übertragungen der Turkish Airlines Euroleague runden wir unser Basketball-Angebot im Rahmen von MagentaSport ab", so Dr. Henning Stiegenroth, Leiter Content & Sponsoring Telekom Deutschland GmbH. "Die Basketballfans können damit neben der easyCredit Basketball Bundesliga, dem MagentaSport BBL Pokal, den Spielen der deutschen Basketball Nationalmannschaft und allen Spielen der Basketball EM 2022 nun auch die Basketball-Königsklasse komplett bei uns genießen", so Stiegenroth weiter.

Zusätzlich zu den Spielen der Hauptrunde werden in der Turkish Airlines Euroleague alle Spiele der PlayOffs sowie das für 2021 in Köln geplante Final-Four übertragen. Der Sieger im bedeutendsten Wettbewerb im europäischen Vereins-Basketball soll vom 28. bis zum 30. Mai in der Lanxess-Arena ermittelt werden.

Die Übertragungen zum MagentaSport BBL-Pokal und zur easyCredit Basketball-Bundesliga starten am 17. Oktober und 6. November.

Weitere Informationen zur Turkish Airlines Euroleague bei MagentaSport unter: https://www.magentasport.de/aktion/euroleague

