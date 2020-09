Richtiges Eishockey mit Fans und alles live bei MagentaSport

MagentaSport

Endlich wieder Eishockey! MagentaSport zeigt das Einladungsturnier Red Bulls Salute in Kitzbühel am 19. und 20. September komplett live. Doppelt gut: es ist das erste Eishockey-Turnier seit über einem halben Jahr im TV, zudem planen die Veranstalter mit Fans. "Endlich wieder richtiger Wettbewerb, dazu Fans in der Halle und als TV-Zuschauer bei MagentaSport. Das hilft unserem Sport", sagt Münchens Kapitän Patrick Hager. Der dreifache Deutsche Meister EHC Red Bull München tritt als Favorit gegen die starke österreichische Konkurrenz aus Salzburg, Wien und Klagenfurt an.

Das Finale am 20. September wird ab 17.45 Uhr auch als Free TV-Angebot bei #DABEI, dem kostenlosen linearen TV-Kanal auf MagentaTV, gezeigt.

Patrick Hager ist schon im richtigen Wettkampfmodus angelangt. "Wir wollen gewinnen - immer! Die Titelverteidigung beim Red Bulls Salute ist also unser Ziel."

Die Münchener starten am Samstag, 19. September, zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr gegen Vienna Capitals bei MagentaSport ins Turnier. Der Sieger trifft im Finale auf den Gewinner Salzburg gegen Klagenfurt (Samstag, ab 16.45 Uhr live bei MagentaSport).

Sebastian Schwele kommentiert die Spiele, Rick Goldmann analysiert.

Sendezeiten Red Bulls Salute LIVE bei MagentaSport:

Samstag, 19. September:

ab 16.45 Uhr: Red Bull Salzburg - KAC

ab 20.15 Uhr: Red Bull München - Vienna Capitals

Sonntag, 20. September:

ab 13.45 Uhr: Spiel um Platz 3

ab 17. 45 Uhr: Finale (zusätzlich auch auf #DABEI)

https://www.magentasport.de/aktion/redbullssalute2020

