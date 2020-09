The Publicity Department of Shenyang Municipality

Shenyang: Das 6. Hun-He-Festival für symphonische Musik feierlich eröffnet

Am Abend des 4. September wurde das 6. Hun-He-Festival für symphonische Musik (Hun River Symphony Music Festival) feierlich in Shenyang eröffnet.

Das Festival steht unter dem Motto "Winning the overall well-off, sharing a better life" (Allgemeinen Wohlstand erreichen, ein besseres Leben gemeinsam teilen). Laut der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung Shenyang werden vom 4. bis zum 9. September Aufführungen dargeboten.

Die Auftaktveranstaltung "Night of Hun River" wurde von den Shenyang-Symphonikern bestritten. Die Musikerinnen und Musiker spielten Stücke für Orchestermusik, wie "The Northeast Wind", "Auszug aus der Suite von The Yellow Fever", "Beautiful Gerati Overture" und "Spanish Cappella". Am 9. September werden sie dem Publikum im ShenShuiWan-Park weitere Kunstgenüsse darbieten. Darüber hinaus wird das Symphonieorchester des Nationalen Kunsttheaters der Inneren Mongolei jeweils ein Konzert im Grand Theater Shengjing und im ShenShuiWan-Park am 6. bzw. 8. September geben.

Viele berühmte inländische Orchester, wie etwa das Symphonieorchester Wuhan, machten Videos von ihren Aufführungen, die dann als Zusatzangebot des Musik-Festivals auf große Bildschirme übertragen wurde. Daneben wird es noch drei Veranstaltungen mit "Online-Konzerten" und "Online-Kursen" geben, in deren Rahmen die Öffentlichkeit und Liebhaber symphonischer Werke über die Plattform Einstein FM der Musik lauschen können.

Das 6. Hun-He-Festival für symphonische Musik wartete mit dem allerneusten Stil und aktuellsten Angeboten auf, es war eine Bereicherung für das nicht-professionelle Kulturleben, machte die beeindruckendsten Stimmen bekannter, strich das Kulturangebot der Stadt hervor und vergrößerte ihre Reputation und Beleibtheit, wodurch sich das Bild einer modischen, modernen und internationalen Metropole noch weiter verfestigen konnte.

