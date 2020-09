The Publicity Department of Shenyang Municipality

China International Equipment Manufacturing Expo 2020 findet in Shenyang statt

Shenyang, China (ots/PRNewswire)

Die China International Equipment Manufacturing Expo öffnete am 1. September in Shenyang ihre Türen. Die Fachmesse widmet sich dem Thema einer "Win-Win-Kooperation für Transformation und Modernisierung" und wird teils online, teils offline abgehalten. Die Offline-Messe endet am 5. September, während dem über die Cloud abgehaltenen Online-Veranstaltungsteil bis zum 30. September beigewohnt werden kann.

Bei der China International Equipment Manufacturing Expo handelt es sich um die einzige nationale großformatige Wirtschafts- und Handelsmesse für den Maschinenbausektor Chinas. Seit neun Jahren findet die Veranstaltung jährlich in Shenyang statt und konnte seit 2002 bereits 18 Mal erfolgreich abgehalten werden.

Das gesamte Messegelände erstreckt sich über 60.000 Quadratmeter mit 512 teilnehmenden Unternehmen sowie 2016 Ausstellungsständen. Die Online-Cloud-Show umfasste 1500 renommierte in- und ausländische Unternehmen wie unter anderem Trumpf und Japan Okuma.

Insgesamt nahmen 79 Unternehmen aus 13 Ländern wie die USA, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Japan und Südkorea an der Veranstaltung teil. 433 inländische Unternehmen waren vertreten, unter ihnen 35 der 500 weltweit größten, multinationalen Firmen, acht renommierte ausländische Werzeugmaschinenhersteller sowie 30 bekannte inländische Maschinenbauunternehmen.

Zahlreiche Aktivitäten konnten erfolgreich durchgeführt werden, zu denen unter anderem die Eröffung der China Manufacturing Expo, das fünfte Produktions-Power Summit Forum, Konferenzen zu innovativen Produkten und Technologien, das China Industrial Culture-Forum zur Unterstützung der Apparatebauindustrie sowie das Summit Forum für Personalmanager der chinesischen Maschinenbauindustrie zählten.

Am Eröffnungstag wurden 36.000 Besucher gezählt, unter denen sich 32.000 Fachbesucher sowie 4.000 gewöhnliche Besucher befanden.

China International Equipment Manufacturing Expo 2020 wurde am 1. September in Shenyang eröffnet.

