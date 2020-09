Trescabezas BERLINKAFFEE GmbH

Der 19grams Kaffee Adventskalender

24 Single Origin Kaffees aus 24 unterschiedlichen Kaffeeländern in nur 24 Tagen

Mit dem 19grams Kaffee Adventskalender wird das Warten auf Weihnachten zum Genuss: 24 Tage - 24 Kaffeeländer - 24 der besten Single Origin Kaffees als Espresso- oder Filterröstung, die jeden Kaffee Connaisseur - oder die, die es noch werden wollen - durch den Advent begleiten, in einer wunderschön designten Box. Der Adventskalender zeigt Kaffeeliebhabern die komplexen Facetten des Specialty Coffees.

Trinkt euch in diesem Jahr erstmalig durch 24 verschiedene Single Origin Kaffeeländer: In unserem Kaffee Adventskalender bringen wir auch in diesem Jahr wieder 24 x 50g bemerkenswerte Arabica-Kaffees aus 24 der besten Anbaugebieten in einer wunderschön designten Box zusammen. Der 19grams Adventskalender gibt Kaffeeliebhabern einen Einblick in die komplexenFacetten des Specialty Coffees. Der Kalender enthält eine Beschreibung zur Herkunft der einzelnen Kaffees. Detailliertes Hintergrundwissen, Aufbrühanleitung und mehr Interessantes bekommt der Kaffeeenthusiast mit dem täglichen Newsletter direkt ins E-Mail-Postfach oder auf der begleitenden Website von www.19grams.coffee/advent.

Je nach Vorliebe des Kaffeetrinkers ist der Kalender als Espresso oder Filter Variante erhältlich. In der Aluminiumdose bleiben die frisch gerösteten Kaffees geschmacksintensiv und sind jedem Kaffeeliebhaber ein täglicher Adventsgenuss. Der 19grams Kaffee-Adventskalender ist der perfekte Einstieg in den Specialty Coffee, aber auch gerade für Kenner eine geschmackliche Entdeckungsreise rund um die Welt.

Der Kaffee Adventskalender spielt mit der Abwechslung: In diesem Jahr trinken wir uns erstmalig durch 24 verschiedene Single Origin Kaffeeländer und können uns durch geschmacksintensive Kaffees aus Sumatra, Peru oder Ruanda probieren. Freut euch außerdem auf komplexe Geschmacksprofile wie das des gewaschenen 'Cerro Azul' aus Honduras mit süßen Noten von Melone, Honig und Karamell, oder den fruchtigen 'Konyu AB' aus Kenia, bei dem Aromen von Brombeere und Pfirsich zu entdecken sind. Als Krönung ist auch eine Geisha-Rarität aus Costa Rica mit dabei.

Als Spin-Off bringt der Sunday Adventskalender mit vier ganz besondere Projektkaffees (je 250g) in eine Box: Projektkaffees sind jeweils mit einem wohltätigen Projekt verbunden, das den Anbau, die Prozessierung des Kaffees oder eine andere Initiative unterstützt.

19grams ist eine Specialty Coffee Rösterei aus Berlin. Seit fast 20 Jahren dem Specialty Coffee verschrieben: Wir rösten frisch geerntete Kaffees und legen dabei großen Wert auf Fairness, Transparenz und Nachhaltigkeit, um unseren Kunden die höchstmögliche Qualität zu bieten. Diese Philosophie unterstützt so die Verbesserung der Lebens- und Produktionsbedingungen in den Anbaugebieten.

So rösten wir seit vielen Jahren BLOODY GOOD COFFEE frisch in Berlin!

