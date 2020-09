3Fun

3Fun-Studie zeigt dass Deutsche während der Pandemie online Partner für Dreier suchen

Quarantäne zwingt mehr Swinger online zu gehen

Aufgrund der Pandemie werden immer mehr Swinger in Deutschland dazu bewegt, online auf Partnersuche für Abenteuer zu gehen, anstatt offline Leute kennenzulernen. Laut einer Studie der Dating-App "3Fun" ist Berlin die Stadt mit den meisten aktiven Usern in Deutschland. Diese Zahlen basieren auf einer Statistik über die Anzahl der registrierten und aktiven User der App 3Fun, die seit Beginn der Pandemie aufgezeichnet worden sind, welche im März in Deutschland ihren bisherigen Höhepunkt erreicht hat. Da seit der Pandemie weltweit Maßnahmen zur Beschränkung sozialer Kontakte in verschiedenen Ländern in Kraft getreten sind, verlagern sich viele soziale Aktivitäten in den Raum des Internets. Die Anzahl der User in Deutschland aber auch anderen Ländern ist steigend.

3Fun hat zwei Millionen aktive User. Die statistische Erhebung zeigt, dass Berlin mit insgesamt 2957 aktiven Usern die meisten User in Deutschland ist. Die Stadt mit den zweitmeisten Usern ist laut Statistik Hamburg mit 1142 aktiven Usern. Darauf folgt München mit 741 aktiven Usern. Auch in Köln und Düsseldorf im Rheinland sind mit jeweils 599 und 457 aktiven Usern Nutzer der App zu finden. Bei den gesamten Zahlen ist in Deutschland seit Beginn der Pandemie ein Anstieg zu verzeichnen. Insgesamt sind 28.952 User registriert. Waren es im April noch 1568 neu registrierte User, ist die Zahl im Mai bereits auf 2535 neue Benutzer der App gestiegen. Im Juni registrierten sich dann nochmal 3378. Einen Monat später waren es bereits 4860 Nutzer, die neu zu der Plattform in Deutschland dazukamen. Die Tendenz ist weiterhin steigend, da ein Ende der Pandemie derzeit nicht in Sicht ist und es sicherer ist, auf direkte und persönliche Treffen zu verzichten

"Die Social Distancing-Maßnahmen machen Treffen außerhalb des Internets schwerer, da alle Bars, Hotels und Restaurants geschlossen worden sind. Das bedeutet, dass Swinger und experimentierfreudige Paare Schwierigkeiten haben, offline Leute mit denselben Interessen zu finden, solange die Pandemie noch anhält", sagt die Sprecherin Jennifer von 3Fun. "Sobald die Pandemie vorüber sein wird, können sie sich endlich wieder in der wirklichen Welt treffen und ihre Fantasien zusammen ausleben."

Über 3Fun

3Fun ist die führende Dreier-App die es Singles und Paaren, die auf der Suche nach aufregenden und abenteuerlichen Beziehungen oder Dreiern sind, ermöglicht, Leute zu treffen, die ähnliche Interessen haben.

