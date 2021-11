ZOTAC Technology Limited

ZOTAC GAMING feiert sein 15-jähriges Bestehen mit globaler "Survive with Power" Kampagne und limitierter Gaming-Hardware zum kommenden Sony Pictures Kinofilm Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Zur Feier des kommenden Kinofilms Resident Evil: Welcome to Raccoon City von Sony Pictures, kündigt ZOTAC Technology Limited heute die globale ZOTAC GAMING "Survive with Power" Kampagnen an. Als Dankesbrief an die weltweite ZOTAC Community für 15 Jahre Treue und Unterstützung stellt ZOTAC GAMING neue AMP Extreme Holo Grafikkarten und den ultimativen Mini-PC MAGNUS ONE in der limitierten Resident Evil Edition vor.

ZOTAC GAMING x Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Bis zum 17. Dezember 2021 haben ZOTAC und RESIDENT EVIL Fans die Chance, streng limitierte ZOTAC GAMING AMP EXTREME Holo Grafikkarten der GeForce RTX 30 Serie sowie MAGNUS ONE Mini-PCs in der Resident Evil: Welcome to Raccoon City Edition zu gewinnen. Die Fans können sich entweder bei einem Minispiel auf der Website von ZOTAC den Herausforderungen stellen, um an der Verlosung teilzunehmen, oder über diverse Social-Media-Kanäle. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Seite von ZOTAC.

ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti und 3070 Ti AMP Extreme Holo Resident Evil: Welcome to Raccoon City Edition

Das preisgekrönte HoloBlack-Design der AMP Extreme Holo Modelle wird mit der limitierten Resident Evil: Welcome to Raccoon City Edition rubinrot. Mit der ultimativen Kühlung, dem Dual BIOS Feature sowie der innovativen RGB-Beleuchtung ist die AMP Extreme Holo Grafikkarte die perfekte Waffe gegen alle Gefahren, die im Schatten lauern. Dank der GeForce RTX Ampere Architektur, Echtzeit RayTracing, Ki unterstütztem DLSS und NVIDIA Reflex lassen sich selbst die intensivsten Games in Kinoqualität genießen. Die streng limitierte ZOTAC GAMING GeForce RTX(TM) 3080 Ti & RTX(TM) 3070 Ti AMP EXTREME Holo Resident Evil: Welcome to Raccoon City Edition, ist weltweit auf nur 30 Stück begrenzt.

ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE Resident Evil: Welcome to Raccoon City Edition

Mit einem Volumen von nur 8,3 Litern ist der ZOTAC MAGNUS ONE Mini-PC nicht nur kleiner als eine PlayStation 5, sondern bietet vergleichsweise eine konkurrenzlose Leistung dank eines Desktop Intel® Core(TM) i7 Prozessor und einer ZOTAC GAMING GeForce RTX(TM) 3070 Grafikkarte. Der MAGNUS ONE, in der ebenfalls weltweit zu 30 Stück limitierten Resident Evil: Welcome to Raccoon City Edition, ist gleichzeitig auch ein Sammlerstück, den alle MAGNUS Mini-PCs sind auf der Rückseite von 1-30 nummeriert und unterstreichen die Exklusivität des ultimativen, kompakten Gaming PCs.

*Alle Resident Evil: Welcome to Raccoon City Hardwareeditionen sind nicht käuflich erwerbbar. Die Aktion ist nur in ausgewählten Ländern/Regionen verfügbar.

Offizielle Seite

ZOTAC GAMING x Resident Evil:Welcome to Raccoon City

15 Jahre ZOTAC

ZOTAC feiert in diesem Jahr sein 15-jährigen Bestehen.

In diesen 15 Jahren stieg ZOTAC zu einem führenden Hersteller von Grafikkarten, Mini- und Desktop Gaming-PCs auf und steht hierbei für höchste Qualität, Top-Performance, absolute Zuverlässigkeit und innovative Technologien. Das Engagement und das Bestreben neue Maßstäbe und Standards zu setzen ist das Rückgrat dieses Erfolges. Der im Jahr 2017 ins Leben gerufene Brand ZOTAC GAMING zielt auf das Bereitstellen der ultimativen PC-Gaming-Hardware für das beste Spielerlebnis für begeisterte und ambitionierte Gamer. Die Produkthighlights sind insbesondere die werkseitig übertakteten Grafikkarten der AMP sowie der AMP Extreme Edition und die GAMING Mini-PCs. Als ein Pionier im Segment der Mini-PCs hat ZOTAC zudem ein umfassendes Portfolio an performanten und vielseitigen Mini-PCs unter dem Namen ZBOX und ZBOX Pro erfolgreich im Markt etablieren können.

Informationen zum Resident Evil: Welcome To Raccoon City Film

Der Fan und Filmemacher Johannes Roberts kehrt zu den Ursprüngen der beliebten RESIDENT EVIL-Reihe zurück und erweckt die Spiele für eine ganz neue Generation von Fans zum Leben. In RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY, einst die boomende Heimat des Pharmariesen Umbrella Corporation, ist Raccoon City heute eine sterbende Stadt im Mittleren Westen. Der Exodus der Firma hat die Stadt in ein Ödland verwandelt... und unter der Oberfläche braut sich etwas Böses zusammen. Als das Böse entfesselt wird, muss eine Gruppe von Überlebenden zusammenarbeiten, um die Wahrheit hinter Umbrella aufzudecken und die Nacht zu überstehen.

Buch und Regie: Johannes Roberts. Produziert von Robert Kulzer, James Harris und Hartley Gorenstein. Executive Producers sind Martin Moszkowicz, Victor Hadida, Jeremy Bolt und Paul W.S. Anderson. In den Hauptrollen spielen Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, Donal Logue und Neal McDonough.

Der Film kommt am 25. November 2021 in die deutschen Kinos.

© 2021 Screen Gems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

