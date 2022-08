Recorded Future

Recorded Future bringt National Cyber Defense Intelligence Kit auf den Markt

30 nationale Cybersicherheitsorganisationen nutzen die Intelligence Cloud für globale Cyberabwehr

Recorded Future, das weltweit größte Nachrichtendienstunternehmen, gab heute die Einführung des National Cyber Defense Intelligence Kit für nationale Cybersicherheitsorganisationen und Regierungen zum Schutz ihrer kritischen Infrastrukturen und unternehmenskritischen Bereiche bekannt. Mit mehr als einem Jahrzehnt menschlicher und maschineller Intelligenz in Kombination mit dem umfangreichsten Datensatz der Privatwirtschaft verfügt Recorded Future über einen einzigartigen Einblick in die gemeinsamen nationalen Prioritäten, die die Länder benötigen, um ihre Infrastruktur, Vermögenswerte und Daten zu sichern.

„Bündnisse sind eine der stärksten Waffen der Demokratie. Sie sind etwas, das Autokraten nicht haben. Gegenseitige Unterstützung ist das, was uns stark macht. Es liegt in unser aller Interesse, dass die Cyberverteidigungsfähigkeiten auf breiter Front zunehmen und die Verbündeten in die Lage versetzt werden, sich zu verteidigen und sich gegenseitig zu schützen. In der neuen Grauzone des Konflikts sind alle unsere Bedrohungen miteinander verbunden. Ich bin stolz darauf, dass Recorded Future eine führende Rolle bei der lebenswichtigen Aufgabe übernommen hat, unseren Freunden Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und uns dadurch alle zu stärken." - Sir Alex Younger, ehemaliger Chef des MI6

Der Umfang der nationalen Sicherheit entwickelt sich ständig weiter, je nachdem, welche Bedrohungsakteure ein Land ins Visier nehmen, welche neuen Schwachstellen bei kritischen Gütern festgestellt werden und wie die geopolitische Lage aussieht. Recorded Future's Intelligenz-Cloud bietet einen umfassenden Überblick, sobald Bedrohungen digitale Markierungen hinterlassen, die gesammelt, zusammengestellt, kontextualisiert und direkt an die technische Verteidigung weitergeleitet werden können. Die Analysten sind dann in der Lage, geopolitische Bedrohungen, Cyberangriffe und Einflussnahme schnell zu untersuchen. Mehr als 30 nationale Cyberverteidigungsorganisationen und über 150 Regierungs-, Verteidigungs-, Geheimdienst- und Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt nutzen die Informationen von Recorded Future.

„Angesichts der Vielfalt und Eskalation der Bedrohungen für kritische Infrastrukturen und Regierungen auf der ganzen Welt ist die Cybersicherheit heute mehr denn je eine Frage der nationalen Sicherheit. Daher sind nachrichtendienstliche Erkenntnisse unerlässlich, um mit den Bedrohungen Schritt zu halten und die Gegner zu entlarven. Mit dem neuen Intelligence Kit von Recorded Future können Regierungen Bedrohungen identifizieren und priorisieren, während sie zusammenarbeiten und eine gemeinsame Sprache verwenden, um die globale Cyberabwehr zu stärken." - Yigal Unna, ehemaliger Generaldirektor des israelischen Cyber-Direktorats

Das National Cyber Defense Intelligence Kit zentralisiert Informationen über bestimmte Branchen und Interessengebiete und ermöglicht es Analysten und Führungskräften, schnell auf Informationsanforderungen zu reagieren, Echtzeitwarnungen einzurichten und tiefgehende Untersuchungen durchzuführen. Die missionskritischen Bereiche, die das National Cyber Defense Intelligence Kit abdeckt, sind unter anderem: Behörden, Versorgungsunternehmen, Energie und industrielle Kontrollsysteme, Telekommunikation, Wahlen, Finanzen, Verteidigung und Gesundheit.

„Die Konvergenz der Bedrohungen - Cyber, geopolitische und kinetische Bedrohungen und Einflussnahme - erfordert einen zentralen Überblick über die Bedrohungslandschaft, und wir haben in über einem Jahrzehnt der Zusammenarbeit mit Regierungen und nationalen Sicherheitsorganisationen ein Fachwissen aufgebaut, um ihre Risiken aus einer Welt von Bedrohungen zu managen - ob es sich nun um staatlich gesponserte Cyberbedrohungen, physische Kriegsführung und geopolitische Probleme, Desinformationskampagnen oder sogar Unterbrechungen globaler Lieferketten handelt." - Dr. Christopher Ahlberg, CEO und Mitbegründer, Recorded Future

Recorded Future ist das größte Nachrichtendienstunternehmen der Welt. Die Cloud-basierte Intelligence Platform von Recorded Future bietet die umfassendste Abdeckung von Gegnern, Infrastruktur und Zielen. Durch die Kombination von kontinuierlicher und flächendeckender automatischer Datenerfassung und -analyse mit menschlicher Analyse bietet Recorded Future Echtzeiteinblicke in die riesige digitale Landschaft und versetzt Kunden in die Lage, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um Angreifer zu stören und ihre Mitarbeiter, Systeme und Infrastrukturen zu schützen. Recorded Future hat seinen Hauptsitz in Boston und verfügt über Niederlassungen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 1.400 Unternehmen und Regierungsorganisationen in über 60 Ländern zusammen. Erfahren Sie mehr unter recordedfuture.com.

