Focalcrest Inc führt auf der IFA 2020 neuen Relaisschalter ein

Focalcrest Inc, das führende Unternehmen für Smart-Home-Lösungen, gab die geplante Markteinführung eines neuen intelligenten Relaisschalters auf der bevorstehenden IFA 2020 am 3. September in Berlin bekannt. Die Produktpremiere wird im Berliner CityCube auf Ebene 1 an Stand-Nr. 109 stattfinden. Focalcrest wird seinen neuen Relaisschalter samt Sicherheitspotenzial und Leistungsverbesserung für intelligentes Wohnen vorstellen.

Der Mixtile Relay Switch funktioniert ohne Neutralleiter und Mindestlast. Darüber hinaus werden zahlreiche Sicherheitsfragen für Monteure gelöst, wie z. B. flackerndes Licht oder elektrische Leckströme. Der Relaisteil ermöglicht die Konnektivität von Lichtern, während der Schalter die Option einer Überbrückung von Relais und Lichtschaltern für erweiterte Funktionen bietet.

Das Design des Mixtile Wireless Relay Switch ist zum Patent angemeldet und strebt nach verbesserter Sicherheit und Nutzerzufriedenheit. Der integrierte Überlastschutz vermeidet das Überhitzen, Durchbrennen und die Brandgefahr intelligenter Glühbirnen. Das neue Design sorgt außerdem für gesteigerte Konnektivität und vermindert die Energieverschwendung.

Focalcrest hat ein außergewöhnlich kompaktes Relaisdesign entwickelt, das die Installation von zwei oder mehr Mixtile-Schaltern in sämtlichen Schaltkästen ermöglicht. Der Schalter unterstützt Drei- und Vier-Wege-Schalter, was Verbrauchern sowohl die Fernsteuerung intelligenter Glühbirnen als auch die Nutzung herkömmlicher Lichtschalter ermöglicht.

Um seiner Markenvision eines verbesserten Smart-Home-Erlebnisses gerecht zu werden, hat das Unternehmen bei der Gestaltung des Mixtile Relay Switch auf minimalen Installationsaufwand geachtet. Das Design ermöglicht einen breiteren Einsatz der Relaisschalter, sodass auch stromsparende Glühbirnen und LED-Lichter, Leuchtstofflampen sowie Kipp- und Rebound-Schalter verwendet werden können.

Intelligente Beleuchtung stößt bei Verbrauchern rund um den Globus auf immer mehr Anklang, so wie Energieeffizienz und Zweckmäßigkeit an Bedeutung gewinnen. Laut Daten von Allied Market Research wird die Branche für intelligente Beleuchtung bis 2026 einen Wert von 38,68 Milliarden USD mit einer CAGR-Rate von 20,5 % erreichen.

"Der Mixtile Relay Switch wird einen Paradigmenwechsel in der Smart-Home-Erfahrung bewirken", so Martin, CEO von Focalcrest Inc. "Durch den neuen Schwerpunkt auf Sicherheit und Leistungsvielfalt werden wir Erfahrungen bieten, die für einen mühelosen und modernen Lebensstil ausschlaggebend sind."

Informationen zu Focalcrest Inc.

Das Smart-Home-Unternehmen Focalcrest Inc bietet zukunftsorientierte Lösungen für ein vereinfachtes Benutzererlebnis mit Haushaltsgeräten. Das Unternehmen möchte durch innovative Systeme, die sich durch agile Implementierung und außergewöhnliche Leistung auszeichnen, einen hohen Kostenaufwand sowie die Unzufriedenheit von Verbrauchern vermeiden.

