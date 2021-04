Dole kooperiert mit dem "Hungry Artist" David Datuna für die NFT-Serie "Take A Bite Out Of Hunger"

Dole Packaged Foods, LLC

Die gesammelten Gelder bekämpfen die Ernährungsunsicherheit und sorgen für gute Ernährung in Partnerschaft mit Boys & Girls Clubs

Die Dole Sunshine Company gab heute bekannt, dass sie sich mit dem renommierten Künstler David Datuna zusammengetan hat, um eine NFT (non-fungible token) Kollektion zu entwerfen, die von ihrem Sunshine for All(TM)-Rallyeaufruf inspiriert ist. Ziel ist es, das Bewusstsein für Ernährungsunsicherheit und Unterernährung weltweit zu schärfen und gleichzeitig Spenden zu sammeln, um den Hunger heute zu lindern. Die Werke werden über die NFT-Auktionsplattform Rarible.com am 6. Mai um 15:30 Uhr PST zum Kauf angeboten.

Inspiriert von Datunas viralem Bananen-Ess-Moment auf der Art Basel Miami Beach im Jahr 2019, der ihm den Spitznamen "The Hungry Artist" einbrachte, hat sich Dole mit Datuna zusammengetan, um eine NFT-Serie zu entwickeln, die das Ziel der Marke unterstützt, nahrhafte Lebensmittel für 1 Milliarde Menschen zugänglich zu machen. Der Bedarf an guter Ernährung war noch nie so groß wie heute, da fast ein Viertel der Weltbevölkerung von mäßiger oder schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen ist1 und weltweit ein Drittel der für den menschlichen Verzehr produzierten Lebensmittel verloren geht oder verschwendet wird2.

"Ich bin ein großer Fan von Unternehmen, die sich ihrer Verantwortung für Stewardship bewusst sind und bewundere die Ziele von Dole, die Beendigung des Hungers zu unterstützen, Lebensmittelsicherheit zu erreichen, Lebensmittelverschwendung zu beenden und nachhaltige Landwirtschaft zu fördern", sagte David Datuna, der Hungry Artist. "Meine NFT-Kollektion für Dole erzählt zusammen mit dem physischen Kunstwerk diese Geschichte durch symbolische Animationen, Sound und Bilder."

Die Partnerschaft ist Teil des globalen Dole Promise, das darauf abzielt, den Zugang zu guter Ernährung zu verbessern, Lebensmittelabfälle, Plastik in Verpackungen und Treibhausgasemissionen zu verringern. Die Marke ist bereits auf der ganzen Welt im Einsatz und startete 2020 eine Partnerschaft in der Stadt Jackson, Mississippi, mit zehn öffentlichen und privaten Einrichtungen, darunter der lokale Boys & Girls Club. Dole's Sunshine for All TM Cities Initiative bringt nahrhaftes Essen und Bildung in unterversorgte "Lebensmittelwüsten". Der Erlös aus dem NFT-Verkauf wird an Boys & Girls Clubs gespendet, um Programme zu finanzieren, die sich mit Ernährung und Hunger befassen, darunter das Sunshine for All Cities(TM)-Programm von Dole. Mit dieser Initiative hofft die Dole Sunshine Company, die nötigen Mittel aufzubringen, um dieses Programm und andere ernährungsorientierte Initiativen landesweit auszuweiten, die Partnerschaft mit den Boys & Girls Clubs zu vertiefen und Bildung, Pop-up-Farmer-Märkte und nahrhafte Lebensmittel in Städte im ganzen Land zu bringen, einschließlich unserer laufenden Bemühungen in Jackson und der Ausweitung auf Baltimore und darüber hinaus im Laufe dieses Jahres.

"Wir wissen, dass wir unser Versprechen, bis 2025 einer Milliarde Menschen Zugang zu guter Ernährung zu verschaffen, nicht allein erfüllen können. Deshalb suchen wir uns Partner wie David Datuna und den BGC, die eng mit unseren Werten übereinstimmen", sagt Pier-Luigi Sigismondi, Global President, Food and Beverages Group. "Um systemische Veränderungen zu schaffen, müssen wir den Zweck mit Kreativität, Innovation und Technologie zusammenbringen. Dieser Einsatz ist die beste Darstellung dessen, wie wir in dieser Welt einen Unterschied machen wollen. Als eine Marke, die ihren Zweck buchstäblich essen kann, ist Davids Perspektive, Kunst und digitale Technologie als Plattform für Bewusstsein und gesellschaftlichen Wandel zu nutzen, eine, die klar mitschwingt und uns inspiriert."

Taking a Bite Out of Hunger

Datuna wird eine fünfteilige Serie erstellen, die sich mit dem inneren Zusammenhang zwischen Ernährung und Ernährungssicherheit beschäftigt. Die NFTs stehen für Menschen, die sich zusammentun, um dem Hunger ein Schnippchen zu schlagen (to take a bite out of hunger). Das fünfte und letzte Stück, Sunshine for All, ist eine von Pop-Art inspirierte Montage der ersten vier Stücke, die die Bedeutung des Schließens der Lücken zu guter Ernährung für alle hervorhebt. Diese Arbeit wird auch als physische Arbeit mit Datunas signature lens technique zu sehen sein, eine geschichtete Komposition, die die individuellen Standpunkte der Gesellschaft darstellt.

Die gesamte Kunstserie wird am 6. Mai in den Verkauf gehen. Das fünfte Montagestück wird bis zum 8. Mai versteigert und in einer virtuellen Galerie Decentraland sowie an einem physischen Ort in New York City ausgestellt, der in Kürze bekannt gegeben wird.

Der Nettoerlös aus dem NFT-Verkauf wird an die Boys & Girls Clubs gespendet, um Programme zu finanzieren, die sich mit Ernährung und Hunger befassen, darunter das Sunshine for All(TM) Cities-Programm. Außerdem arbeitet Dole daran, die Auswirkungen des NFT-Verkaufs auf die Umwelt zu begrenzen, indem es mit dem Berater für Dekarbonisierung, Aerial, zusammenarbeitet, um eine klimafreundliche Lösung zu schaffen. Dies hat keinen Einfluss auf die Höhe der durch die Auktion eingenommenen Mittel und stellt sicher, dass auch zukünftige Verkäufe entsprechend ausgeglichen werden.

Für weitere Informationen und um die Auktionen zu verfolgen, besuchen Sie bitte SunshineForAll.com.

Informationen zur Dole Sunshine Company

Der Name Dole Sunshine Company wird verwendet, um die globalen Interessen und gemeinsamen Bemühungen von Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods und Dole Asia Fresh zu repräsentieren. Die Dole Sunshine Company ist keine tatsächliche Geschäftseinheit und ist als solche in keinem Land und keiner Region tätig. Für weitere Informationen zur Dole Sunshine Company besuchen Sie bitte DoleSunshine.com oder SunshineForAll.com/de/blog.

Informationen zu David Datuna

David Datuna ist ein in Georgien geborener amerikanischer Künstler, der vor allem für seine "Viewpoint of Millions"-Serie mit Porträts von Jay-Z, Steve Jobs, Marilyn Monroe und anderen bekannt ist, sowie für seine bahnbrechende "Viewpoint of Billions"-Serie mit tragbarer Technologie, die in der Smithsonian National Portrait Gallery zu sehen ist. Davids Arbeiten sind auf renommierten Kunstmessen und Galerien weltweit vertreten, wie zum Beispiel auf der Art Miami und der The Armory Show. Datuna wurde 1974 in Tiflis, Georgien, geboren und begann seine Reise als Künstler, nachdem er nach New York City gezogen war. Als Autodidakt schlägt Datunas Werk eine neue Richtung in der Abstraktion ein. Mit einer begrenzten Farbpalette, einfachen Formen und Brillengläsern gelingt es Datuna, dynamische und ausdrucksstarke Werke zu schaffen, die Einigkeit, Gleichheit und Freiheit ausdrücken.

Informationen zu Rarible

Rarible ist ein Marktplatz für NFTs. Sie bietet Künstlern und Sammlern eine Plattform, um digitale Sammlerstücke zu erstellen, zu sammeln und zu handeln. Rarible wurde Anfang 2020 von Alexei Falin und Alex Salnikov gegründet. Das Ziel von Rarible ist es, sich zu einer vollständig dezentralen, autonomen Organisation (DAO) zu entwickeln, bei der die Entscheidungsfindung und Organisation in der Hand der aktiven Plattformnutzer liegt. Indem sie Schöpfern und Sammlern die Möglichkeit geben, Ideen für die Plattform einzubringen und über Plattform-Upgrades abzustimmen, wollen sie sie zu einer öffentlichen Plattform machen, die auf die Nutzer eingeht.

Informationen zu Boys & Girls Clubs

Seit 160 Jahren bietet Boys & Girls Clubs of America (BGCA.org) Kindern und Jugendlichen einen sicheren Ort zum Lernen und Wachsen. Die Clubs bieten täglich fürsorgliche erwachsene Mentoren, Spaß und Freundschaft sowie hochwirksame Jugendförderungsprogramme während der kritischen Zeit außerhalb der Schule. Die Programme der Boys & Girls Clubs fördern akademischen Erfolg, guten Charakter und Führungsqualitäten sowie eine gesunde Lebensweise. Mehr als 4.700 Clubs betreuen 4,6 Millionen junge Menschen durch Clubmitgliedschaft und kommunale Einsätze. Clubs gibt es in Städten, Gemeinden, öffentlichen Unterkünften und auf dem Land der Ureinwohner im ganzen Land, und sie dienen Militärfamilien in BGCA-angegliederten Jugendzentren auf US-Militäreinrichtungen weltweit. Der nationale Hauptsitz befindet sich in Atlanta. Mehr über Boys & Girls Clubs of America erfahren Sie auf Facebook oder Twitter.

