Songtradr

SONGTRADR ERWEITERT SEINE B2B-MUSIKTECHNOLOGIE-LÖSUNGEN - ÜBERNIMMT DAS FÜHRENDE UNTERNEHMEN FÜR ERWEITERTE KI-SUCHE, MUSICUBE

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Das Hamburger KI-Technologieunternehmen ermöglicht eine messbare ROI-gesteuerte Lizenzierung, die die kreative Leistung von Inhalten optimiert

Songtradr, das weltweit führende B2B-Musikunternehmen, gab heute die Übernahme des führenden Unternehmens für KI-Metadaten und Musiksuche, Musicube, bekannt. Die Transaktion erweitert das Portfolio des Unternehmens an technologiegestützten Musiklösungen, die darauf ausgelegt sind, die richtige Musik für jeden Inhalt zu lizenzieren, einen höheren ROI zu erzielen und Marken in die Lage zu versetzen, ihr Zielpublikum messbar zu erreichen. Durch den Einsatz neuronaler Netze und firmeneigener künstlicher Intelligenz hat die semantische Suche von Musicube die Produktführerschaft in Bezug auf Qualität und Datentiefe erreicht. Es hilft, die Musik auf den Inhalt und die Zielgruppe einer Marke abzustimmen. Diese Technologie erweitert die B2B-Musiklösungen von Songtradr, die die Leistungsfähigkeit von Daten und technologischer Intelligenz mit kreativer Exzellenz verbinden.

„Musicube hat sich der Audioanalyse aus einer völlig einzigartigen Perspektive genähert und diese Übernahme beschleunigt unsere Mission, den Wert und die Effektivität von Musik in Inhalten zu erhöhen", sagte Paul Wiltshire, CEO von Songtradr. „Ihr beeindruckendes Team aus passionierten Musikwissenschaftlern und Datenwissenschaftlern versteht die Macht der Daten und ihre Beziehung zur Musik, was letztendlich unseren Marken- und Agenturkunden sowie den Musikrechteinhabern zugute kommt. Um die weltweit beste B2B-Musiksuch- und Empfehlungstechnologie zu haben, brauchen wir eine erstklassige Technologie zur Anreicherung von Metadaten, die eine Schlüsselkomponente der B2B-Musiklieferkette ist. Die Erweiterung von Songtradr um die Technologien, Daten und das außergewöhnliche Team von Musicube wird dazu beitragen, die Nutzererfahrung für unsere Unternehmenskunden zu verbessern."

Die proprietäre Software von Musicube wird über Web-Widgets und eine API bereitgestellt, die makellose Metadaten in großem Umfang für Musiklabels, Verlage, Musiksupervisoren und viele andere Zielgruppen bereitstellt. Die Technologie ermöglicht es den Kunden auch, nach Titeln, Wiedergabelisten und Künstlern auf der Grundlage von Zielgruppen, Stimmungen, Genres, Gesangsmerkmalen, Instrumenten, Tempo und mehr zu suchen und so den wahren Wert von Katalogen und Rechten zu erschließen.

David Hoga, CEO und Gründer von Musicube, sagt dazu: „Songtradr ist das aufregendste Musikunternehmen, das wir seit langem gesehen haben. Wir freuen uns unglaublich, diesem außergewöhnlichen Team von Musikliebhabern und Technologen beizutreten, denn jedes einzelne Gespräch, das wir geführt haben, war sowohl von Herzlichkeit als auch von einer ehrgeizigen Agenda geprägt. Wir haben die gemeinsame Vision einer künstlerfreundlichen Musikindustrie und nutzen Daten, um dies zu erreichen."

Mit einem Team von mehr als 350 Mitarbeitern und Niederlassungen in 12 Ländern weltweit hat sich Songtradr von einem Musik-Tech-Produkt für unabhängige Künstler zu einer multidisziplinären End-to-End-Lösung für Musikkäufer, Marken und Rechteinhaber entwickelt.

Songtradrs einzigartiges Portfolio aus weltweit führenden Musikdienstleistern (Massive Music, Big Sync Music und Song Zu) und seinen branchenführenden Technologie- und Datenprodukten (Songtradr, Tunefind, Pretzel, Jaxsta (nur Investment) und Musicube) verschafft seinen Kunden einen entscheidenden Vorteil, um den Wert der Musik in ihren Projekten zu maximieren.

Für weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von Songtradr besuchen Sie songtradr.com.

INFORMATIONEN ZU MUSICUBE:

Die Musik-KI-Lösung von Musicube bietet umfangreiche Metadaten für Musiklabels, Verlage, Rechteinhaber und andere, die Tools zur Auffindbarkeit von Songs suchen. Die Datenbank enthält mehr als 50 Millionen Songtitel mit ISRC und allen Mitwirkenden sowie mehr als 500 Schlüsselwörter (wie Stimmungen, musikalische Merkmale, Inhalte aus Songtexten und vieles mehr). Das Unternehmen besteht aus erfahrenen Musikwissenschaftlern und Datenwissenschaftlern mit Sitz in Hamburg. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.musicu.be.

INFORMATIONEN ZU SONGTRADR:

Bei Songtradr trifft Musik auf Daten, Ideen auf Innovation, und Markenmissionen werden durch Klang verändert.

Wir arbeiten mit Marken, Agenturen, Unternehmen, Labels, Künstlern und vielen anderen zusammen, um sie zu befähigen, sich auf internationaler Ebene zu behaupten. Mit Hilfe von Technologie, Echtzeit-Datenintelligenz und musikalischem Fachwissen tragen unsere vollständig integrierten Produkte und Dienstleistungen dazu bei, Marken zu stärken und Künstlern und Rechteinhabern die Möglichkeit zu geben, das volle Potenzial ihres Katalogs auszuschöpfen.

Ob ein klassischer Song oder eine aktuelle Melodie, eine globale Musikstrategie oder eine klangliche Identität - wir helfen bei der Umsetzung von Ideen in leistungsstarke, ROI-gesteuerte Lösungen, um sicherzustellen, dass die Inhalte immer den richtigen Ton treffen.

Wir treiben die Welt mit Musik an.

kara@jiveprdigital.com

www.jiveprdigital.com

Original-Content von: Songtradr, übermittelt durch news aktuell