Zepp

Zepp lanciert Premium-Partner im Wellness--Bereich

Shenzhen, ChinaShenzhen, China (ots/PRNewswire)

Zepp Z - Klassisches Design trifft auf zeitgenössische Technologie

Zepp, eine professionelle Marke mit Schwerpunkt auf digitalem Gesundheitsmanagement, veranstaltete heute eine Live-Online-Streaming-Veranstaltung, um die Zepp E zu rekapitulieren und ihre neueste tragbare Uhr, die Zepp Z Smartwatch, auf den Markt zu bringen. Inspiriert vom klassischen Uhrendesign verbindet die Zepp Z nahtlos traditionelle Handwerkskunst und hochwertige Materialien zu einer eleganten Premium-Smart-Uhr. Die Zepp Z hilft den Menschen, sich selbst um ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden zu kümmern und ihre Lebensqualität zu verbessern.

Hochwertiges Design schafft einen modernen Klassiker

Der aus einem einzigen Stück polierter Titanlegierung hergestellte Zepp Z ist nicht nur unglaublich leicht und außergewöhnlich stabil, sondern die NTC-Nanotech-Beschichtung macht ihn zudem kratzfest. Die glatte Textur und das luxuriöse Gefühl des klassischen Kronen-Designs mit graviertem Zifferblatt und Knöpfen machen die Bedienung Ihrer Smartwatch zu einer intuitiven, nahtlosen Erfahrung.

Auf einem Always-On-Display[1] können Sie die Uhrzeit auf einen Blick von der Zepp Z ablesen, und mit dem praktischen Health Key[2] können Sie sofort auf Ihre bevorzugten Gesundheitsmesswerte zugreifen. Die 326 ppi-Anzeige gibt ein 100 %iges NTSC-Breitfarbspektrum mit einem außergewöhnlichen Detailgrad lebendig wieder.

Ein Rundum-Wohlfühlpartner

Die Zepp Z verfolgt mit Hilfe fortschrittlicher KI und biometrischer Datentechnologie Ihre Gesundheitsparameter rund um die Uhr [3]. Ihr optischer(TM) BioTracker 2.0 PPG-Sensor überwacht Ihre Herzfrequenz[4] und gibt auch Warnungen bei abnormal erhöhten Werten aus.

Ihr Blutsauerstoffsättigungsgrad (SpO2)[5] ist ebenfalls ein nützlicher Gesundheitsparameter, den die Zepp Z an Ihrem Handgelenk messen kann.

Damit Sie Ihre biometrischen Daten leicht verstehen können, verfügt die Zepp Z über das PAI(TM) Health Assessment System[6], das Ihre Gesundheitsdaten nach der Verarbeitung von Herzfrequenz, Aktivität und anderen Gesundheitsmesswerten in einen intuitiven Einzelwert umwandelt.

Die Zepp Z kann Ihren Schlafstatus über die Schlafperioden Tiefschlaf, Leichtschlaf und REM[7] hinweg überwachen, ebenso wie die Wachzeit und Nachmittagsschläfchen zwischen 11.00 und 18.00 Uhr, und interpretiert die Merkmale, um eine Bewertung der Schlafqualität zu erhalten.

Mit selbstentwickelten Algorithmen überwacht die Zepp Z zudem Ihr Stressniveau.

Ihr intelligenter Fitnessbegleiter und Assistent

Die Echtzeit-Sporteinstellungen überwachen Ihre Herzfrequenz während der meisten körperlichen Aktivitäten und liefern Ihnen Benachrichtigungen zu Trainingsniveaus, Etappen und den Herzfrequenzbereichen, in denen Sie sich während des Trainings befinden[8]. Und wenn Sie unterwegs sind und Musik benötigen, können Sie mit der Zepp Z Ihre Lieblingstitel auf Ihrem Handy steuern.

Die Zepp Z kann bei typischer täglicher Nutzung mehr als zwei Wochen[9] und bei nur einfacher Nutzung mehr als 30 Tage[10] durchhalten.

Wenn Sie die Zepp Z tragen, können Sie über Sprachbefehle mit Alexa[11] auf Ihrem Mobiltelefon interagieren, um Ihre intelligenten Haushaltsgeräte zu steuern, Alarme und Timer einzustellen, das Wetter zu überprüfen und vieles mehr. Der integrierte Offline-Sprachassistent[12] unterstützt außerdem 58 Sprachbefehle, so dass Sie mit der Zepp Z interagieren und jederzeit und überall die Kontrolle behalten können.

Zepp - jeden Augenblick bei Ihnen

Die Marke Zepp wurde 2010 im Silicon Valley gegründet und entwickelte sich schnell zur Anlaufstelle für Athleten, die ihre Leistung verbessern wollen. Jetzt, im Jahr 2020, beginnt Zepp, das Potenzials des Internets der Dinge erkennend, das durch KI betrieben wird, ein neues Kapitel auf: Zepp befasst sich mit der Gesundheit als ihrer Mission, angetrieben von dem Glauben an die Rolle, die menschenzentrierte Technologie bei der Selbstvervollkommnung spielen kann. Zepp entwickelt kontinuierlich neue Technologien, Geräte und Apps, die den Anwender bei seinem persönlichen Gesundheitsmanagement unterstützen.

Die Zepp App selbst ist eine Plattform für das Management des persönlichen Wohlbefindens und verbindet auch die Schwestermarke Amazfit, die ein ergänzendes Sortiment an Marken-Smartwatches, Bändern und Wearables anbietet, mit Cloud-Diensten.

Ab dem 17. November 2020 wird die Zepp Z mit ihrem leichten Metallgehäuse mit hochwertigem Tragegefühl, ihren digitalen Gesundheitsfunktionen und ihrem leicht anpassbaren Zifferblatt erstmals auf der offiziellen Zepp-Website (www.zepp.com) zu einem Einführungspreis von 349 USD erhältlich sein.

1] "Always-On Display" ist eine Funktion, die es der Armbanduhr ermöglicht, Systeminformationen anzuzeigen, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, und die Zeit anzuzeigen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie den AOD-Modus manuell ein. 2] Unterstützt durch OTA-Upgrade. Der Gesundheitsschlüssel wird nur dann ausgelöst, wenn der Startbildschirm auf Uhr angezeigt wird. Sie können den Schlüssel anpassen, um die Herzfrequenz, SpO2 oder das Stressniveau zu messen. [3] Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät. Testdaten und Ergebnisse dienen nur als Referenz und sind nicht für die medizinische Diagnose oder medizinische Überwachung bestimmt. 4] Die 24-Stunden-Herzfrequenz-Erkennungsfunktion erfordert, dass der Benutzer die Funktion "Herzgesundheitserkennung" einstellt und einschaltet; die 24-Stunden-Herzfrequenzüberwachung wird in der App unterstützt, und der Mindestwert kann auf 1 Minute eingestellt werden; diese Funktion kann nicht für medizinische Zwecke oder als Grundlage für eine medizinische Diagnose verwendet werden. Die Detektionsergebnisse werden nur als Referenz zur Verfügung gestellt. Bitte wenden Sie sich an professionelle medizinische Einrichtungen, wenn Sie sich unwohl fühlen. [5] Die Sauerstoffsättigung kann den Sauerstoffgehalt verschiedener Organe beeinflussen. Ist der Spiegel zu niedrig, kann dies zu Schwindel, Kopfschmerzen oder Herzstillstand führen. Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät. Die Messdaten sind nur als Referenz gedacht und können nicht zur professionellen Diagnose oder Überwachung von Krankheiten verwendet werden. Darüber hinaus wird die Datengenauigkeit beeinträchtigt, wenn der Sensorbereich mit tätowierter, pigmentierter oder sehr dunkler Haut in Kontakt kommt. Um SpO2 zu messen, halten Sie bitte den Arm ruhig. [6] Die HUNT-Fitness-Studie hat ergeben, dass Personen mit einem PAI(TM)-Wert von 100 oder höher ein geringeres Risiko für Bluthochdruck, Herzerkrankungen und Typ-2-Diabetes aufweisen. HUNT-Fitness-Studie: Diese Studie wurde von Professor Ulrik Wisloff von der Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaften der norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie durchgeführt. Die Untersuchungen dauerten mehr als 35 Jahre und es nahmen mehr als 230.000 Probanden teil. [7] Die schnelle Augenbewegungsperiode, auch REM genannt, ist die Grundlage für den normalen Biorhythmus und die Lebenserhaltung von Säugetieren. Sie macht etwa 20%-25% des gesamten nächtlichen Schlafzyklus aus. Sie ist gekennzeichnet durch schnelle Augenbewegungen, Mischfrequenz-EEG-Aktivität mit niedriger Amplitude und Nachlassen der Muskelspannung. Um Ihren REM-Zyklus zu überwachen, müssen der Schlaf-Assistenten-Modus und die Herzfrequenzverfolgung aktiviert sein. 8] Gilt nicht für körperliche Aktivitäten unter Wasser. 9] Versuchsbedingungen: Das Herzfrequenzmonitoring und das Schlafmonitoring sind eingeschaltet, und der SpO2 wird zweimal täglich gemessen. Jeden Tag schaltet sich der Bildschirm ein und zeigt 150 Meldungen an, und der Benutzer hebt das Handgelenk 30 Mal an, um die Uhrzeit zu überprüfen. Andere Vorgänge dauern jeweils nicht länger als 5 Minuten. Der Benutzer trainiert dreimal pro Woche und läuft jedes Mal 30 Minuten lang, wobei die GPS-Funktion aktiviert ist. Die Batterielebensdauer wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, und die tatsächliche Zeitdauer kann leicht vom Nominalwert abweichen. 10] Diese Batterielebensdauer bezieht sich auf den folgenden Zustand: Bluetooth, Herzfrequenzüberwachung und andere Funktionen sind abgeschaltet. Der Benutzer hebt das Handgelenk 100 Mal am Tag an, um den Bildschirm einzuschalten. Die Batterielebensdauer wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, und die tatsächliche Zeitdauer kann leicht vom Nominalwert abweichen. 11] Alexa wird durch ein OTA-Upgrade unterstützt werden. Alexa wird nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar sein. Um die verfügbaren Länder/Regionen, unterstützten Sprachen sowie die Aktivierung und Verwendung von Alexa auf Ihrer Zepp Z zu sehen, besuchen Sie bitte support.zepp.com. [12] Der Offline-Sprachassistent unterstützt nur englische Sprachbefehle.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1335158/Zepp_Z_A_Brand_New_Icon_with_a_titanium_alloy_body.jpg

Pressekontakt:

Yunya Liu

liuyunya@huami.com

+86-15999658480

Original-Content von: Zepp, übermittelt durch news aktuell