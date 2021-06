SynBiotic SE

Joint Venture mit Star-Besetzung: SynBiotic SE erweitert mit CBD-Lifestyle-Brand "Princess Stardust" ihr Portfolio

Andrea Gercken (CEO Princess Stardust), Sebastian Brack (Thomas Henry/Belsazar), Katharina Kurz (BRLO) und Lars Müller (SynBiotic SE) mit gemeinsamer Marke.

Die SynBiotic SE steigt in neue Sphären. Im Joint Venture mit Andrea Gercken (CEO Princess Stardust), Sebastian Brack (Thomas Henry/Belsazar) und Katharina Kurz (BRLO) als Business Angel startet SynBiotic SE CEO Lars Müller mit der Lifestyle-CBD-Brand "Princess Stardust" durch.

"Wir haben mit diesem Joint Venture erfahrene Top-Unternehmer für unsere Vision gewinnen können. Mit unserer SynBiotic-Plattform unterstützen wir das Team beim Aufbau ihrer Marke. Gleichzeitig profitieren wir vom Know-how der drei Unternehmer sowie deren weitreichenden Netzwerken", freut sich CEO Lars Müller über die neue Partnerschaft. "Sebastian Brack zum Beispiel hat mit Thomas Henry bewiesen, dass man einen eigentlich gesättigten Markt mit einer starken Marke ordentlich aufmischen kann." Statt auf Promis als Investoren, setzt die SynBiotic SE beim neuen Joint Venture also auf erfolgreiche Unternehmer als Partner: Katharina Kurz als Mitgründerin der Craft Beer Brand BRLO und Andrea Gercken als starke Mitgründerin von Princess Stardust machen das Joint Venture perfekt.

"Mit Princess Stardust greifen wir das Segment der CBD-Lifestyle-Produkte an. Nun können wir auch dazu beitragen, CBD an eine neue Zielgruppe heranzutragen und diese von der Kraft der Cannabinoide zu überzeugen", begründet Lars Müller die strategische Beteiligung an Princess Stardust. Dabei passen die Produkte perfekt in die Strategie der SynBiotic SE, auf Cannabinoiden und Terpenen basierende Lösungsansätze für Probleme der breiten Bevölkerung, wie Stress und Schlafprobleme zu finden. So sind die kommenden Produkte von Princess Stardust nicht nur coole Lifestyle-Produkte, sondern liefern dem Konsumenten Entspannung ohne Rausch, einen erholsameren Schlaf oder mehr Energie für den Tag. Die ersten drei Produkte, mit den Princess Stardust auf dem Markt startet, sind je nach Bedarf mit natürlichem CBD, Vitaminen, Melatonin oder Koffein formuliert.

Über die SynBiotic SE

Die SynBiotic SE ist das erste deutsche börsengelistete Cannabis-Unternehmen und verfolgt einen auf die EU fokussierten Buy & Build Investmentansatz. Das Kerngeschäft des Plattform-Unternehmens ist die Erforschung und Entwicklung neuer, auf Cannabinoiden und Terpenen basierender Lösungsansätze für die großen Gesellschaftsprobleme wie Schmerz, Schlaf und Angst. Darüber hinaus beschäftigt sich die Plattform mit der Produktion verschiedenster Cannabinoide und entwickelt und vertreibt Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel sowie Kosmetikprodukte unter eigenen Marken.

