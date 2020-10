SynBiotic SE

SynBiotic SE: Pharma-Vertriebs Joint Venture Cannexo Pharma GmbH gegründet

Neues Unternehmen vereint Experten der Pharma- & Vertriebsbranche mit den Cannabinoid-Spezialisten von SynBiotic. Lars Müller wird Geschäftsführer

SynBiotic SE, eine auf Cannabinoid-Unternehmen fokussierte, börsennotierte Plattformgesellschaft, hat heute die Gründung eines Vertriebs Joint Venture bekannt gegeben. Mit der neugegründeten Cannexo Pharma GmbH werden Vertrieb, Marketing und Handel für pharmazeutische und Wellnessprodukte, insbesondere Produkte im Segment medizinisches Cannabis, Cannabinoide und Hanfprodukte organisiert.

Lars Müller: "Mein Ziel ist es, die besten Talente der Branche unter einem Dach zu vereinen, um cannabinoid-haltige Produkte so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Deshalb freue ich mich sehr mit der Cannexo Pharma GmbH Menschen wie Rainer Seiler, ehemals Vertriebsleitung ratiopharm und Ex-Geschäftsführer der Zur Rose Group, Daniel Morent, CEO Swissdrinx AG und Gregor Stähli, Ex-Director of Sales bei Omnimedica AG an Bord zu haben. Unser Joint Venture ist ab sofort aktiv und plant noch dieses Jahr die ersten Produkte auf den Markt zu bringen."

Über SynBiotic SE:

Die SynBiotic SE verfolgt eine Buy-and-Build-Strategie, um eine diversifizierte Unternehmensgruppe im Cannabinoid-Sektor aufzubauen, die die alternative Produktion von funktionell überlegenen Cannabinoiden und anderen psychoaktiven Molekülen ebenso umfasst wie die Entwicklung von Wellness-Produkten für den Endkunden unter eigenen Marken. Dabei konzentriert sich die SynBiotic SE insbesondere auf die bio-synthetische Produktion von Cannabinoiden, die Arzneimittelentwicklung, die Nahrungsergänzungsentwicklung sowie auf Kosmetikprodukte.

Die Aktie wird an der Börse Düsseldorf gehandelt. (WKN/ISIN: A2LQ77 / DE000A2LQ777)

