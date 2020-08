Engine Group

ENGINE Media Exchange stellt neuen Director of Demand für DACH ein

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire)

Media Executive Marcel Heuer tritt neuem Büro von EMX in Hamburg bei

ENGINE Media Exchange (EMX), die End-to-End-Technologie und programmatische Lösung im vollständigen Besitz von ENGINE, die für den Zweck entworfen wurde, den digitalen Marktplatz von heute weiterzuentwickeln, gab heute die Ernennung von Marcel Heuer zum Director of Demand für DACH sowie die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Hamburg, Deutschland, bekannt.

Mit der Eröffnung einer Niederlassung in Hamburg, einem der führenden Medienstandorte in Deutschland, stärkt EMX weiter seine Nähe zu einigen seiner wichtigsten Kunden und Partner in Österreich, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. EMX hat seinen Hauptsitz in New York und eine Niederlassung in London.

"Die Entscheidung, die Niederlassung in Hamburg zu eröffnen, war strategisch sehr wichtig für die Entwicklung unseres Unternehmens auf dem programmatischen Markt innerhalb von Deutschland. Die Expansion beschleunigt nicht nur das Wachstum von EMX, sondern auch von ENGINE als Unternehmen", so Jon Walsh, SVP Strategy Europe, EMX.

In seiner neuen Position als Director of Demand für DACH wird Heuer, der seinen Sitz in Hamburg hat, die Expansion in den DACH-Markt leiten und vorantreiben. Er wird mit Harald Stück zusammenarbeiten, der den Bereich Supply in DACH leitet. Er wird sich auf die Stärkung der internationalen wie der nationalen Kooperation mit führenden Medienagenturen, unabhängigen Agenturen und Direktkunden konzentrieren. Außerdem wird er bei ENGINE für Geschäftsentwicklung und Vertrieb für die Online-SSP-Abteilung verantwortlich sein.

Marcel Heuer war vor seinem Beitritt zu EMX bei der Quantcast Deutschland GmbH tätig, wo er mehr als fünf Jahre lang in Hamburg arbeitete und das Vertriebsbüro von Quantcast leitete, dem Technologieunternehmen, das auf Publikumsmessung und Echtzeitwerbung für nationale und internationale Kunden, Agenturen und Publisher spezialisiert ist. Davor war Heuer für das Marketing von Rich Media-Formaten und Native Advertising bei Teads verantwortlich. Vor seinem Beitritt zu Teads leitete Heuer die Online-Abteilung von FOX Networks innerhalb der FOX International Germany GmbH in Hamburg.

"Ich freue mich, der Niederlassung von EMX in Hamburg beizutreten, um dem programmatischen Markt in DACH volle Transparenz zu bringen. Transparenz sowie eine kurze Lieferkette gehören zu den üblichen Themen bei meinen Gesprächen mit Kunden. Smarte Werbetreibende in DACH beginnen dies von ihren Agenturen zu fordern, und EMX bietet dies mit seiner einzigartigen Technologie, seinem vollständig transparenten Marktplatzangebot, seinen niedrigen Take Rates und seinem hochmodernem Tech Stack", so Marcel Heuer.

INFORMATIONEN ZU ENGINE MEDIA EXCHANGE (EMX)

ENGINE Media Exchange (EMX) ist eine führende End-to-End-Technologie und programmatische Lösung, die für den Zweck entworfen wurde, den digitalen Marktplatz von heute weiterzuentwickeln. EMX bringt Wahrheit, Transparenz und Integrität in das programmatische Ökosystem und löst wichtige Probleme, die eine Herausforderung für die Branche darstellten. EMX schafft sowohl Open-Loop- als auch Closed-Loop-Lösungen, die entworfen wurden, um Werbetreibende, Plattformen und Publisher über alle digitalen Medienkanäle zu vereinen - Advanced TV, Video, Display, Search und Social eingeschlossen. EMX - als ein führender globaler Anbieter von unabhängigen Lösungen für den digitalen Marktplatz anerkannt - ist die Technologie und programmatische Lösung im vollständigen Besitz von ENGINE und treibt dessen Mediengeschäft an. ENGINE ist ein globales Full-Service-Unternehmen für Medien- und Marketingdienstleistungen, das Kultur und Handel vereint, um Marken schneller voranzubringen.

Pressekontakt:

Laura Czaja, laura.czaja@enginegroup.com

Original-Content von: Engine Group, übermittelt durch news aktuell