Zymo Research Corp.

Zymo Research erhält das CE IVD-Zeichen für sein EZ DNA Methylation-Lightning Kit

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Bewährte Bisulfit-Technologie ideal für klinische Anwendungen

Zymo Research hat heute bekannt gegeben, dass sein EZ DNA Methylation-Lightning Kit(TM) das CE IVD-Zeichen erhalten hat, das den Vertrieb der Technologie auf dem gemeinsamen Markt der Europäischen Union (EU) ermöglicht. Die chemische Behandlung der DNA mit Bisulfit ist die Voraussetzung für viele methylierungsbasierte Diagnosetests. Klinische Diagnose- und Screening-Tests, insbesondere für Krebs- und Entwicklungskrankheiten, nutzen jetzt die Erstellung von Methylierungsprofilen der DNA, um das Vorhandensein von Krankheiten zu erkennen und die Behandlung zu steuern.

Die etablierte, bewährte Bisulfit-Behandlungschemie von Zymo Research hat sich bei klinischen Proben aufgrund ihrer robusten und effizienten (C)Ytosin-zu-(U)Rasil-Umwandlungschemie, die auch die DNA-Fragmentierung und den Abbau während des Prozesses minimiert, als äußerst erfolgreich erwiesen. Die Desulfonierung und Reinigung der "konvertierten DNA" erfolgt mit einer einzigartigen Spin-Technologie, die sehr geringe Elutionsvolumina (10 µl) ermöglicht. Das Kit erreicht die höchste Umwandlungseffizienz für die genaueste nachgeschaltete Methylierungsanalyse. Das EZ DNA Methylation-Lightning Kit enthält ein gebrauchsfertiges Konversionsreagenz, das den Arbeitsablauf optimiert und in etwas mehr als einer Stunde abgeschlossen ist. Das Kit ist in den Formaten Spin-Column und 96-Well-Hochdurchsatz erhältlich.

"Die Wissenschaftler von Zymo Research arbeiten ständig daran, Arbeitsabläufe für unsere Kunden zu rationalisieren und zu vereinfachen. Das EZ DNA Methylation-Lightning Kit ist ein Beispiel für diese Philosophie", sagte Marc Van Eden, Vizepräsident für Geschäftsentwicklung bei Zymo Research. "Das Kit konsolidiert viele der arbeitsintensiven Schritte, die für eine präzise, vollständige Bisulfit-Konvertierung von DNA erforderlich sind, und macht so einen ansonsten schwerfälligen Arbeitsablauf benutzerfreundlich und konsistent. Dies ist besonders wichtig für die Reproduzierbarkeit von Assays in empfindlichen Analyseverfahren wie der Next-Gen-Sequenzierung."

Für weitere Informationen über das EZ DNA Methylation-Lightning Kit besuchen Sie die Zymo Research Website.

Informationen zu Zymo Research Corp.

Zymo Research ist ein Privatunternehmen, das die wissenschaftliche und diagnostische Gemeinschaft seit 1994 mit hochmodernen molekularbiologischen Werkzeugen beliefert. Die Vision des Unternehmens, "The Beauty of Science is to Make Things Simple", spiegelt sich in all seinen Produkten wider, von der Epigenetik bis hin zu den DNA/RNA-Reinigungstechnologien. Zymo Research ist seit jeher als führendes Unternehmen im Bereich Epigenetik anerkannt und überschreitet Grenzen mit neuartigen Lösungen für die Probenentnahme, mikrobiologische Messungen, Diagnosegeräte und NGS-Technologien, die qualitativ hochwertig und einfach zu bedienen sind. Folgen Sie Zymo Research auf Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/364743/Zymo_Research_Corp_Logo.jpg

Original-Content von: Zymo Research Corp., übermittelt durch news aktuell