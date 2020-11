Zymo Research Corp.

Zymo Research erhält CE IVD-Kennzeichnung für sein Quick SARS-CoV-2 Multiplex Kit

Kostengünstiger, hochempfindlicher Diagnosetest zur COVID-19-Erkennung

Zymo Research gab heute bekannt, dass es für das Quick SARS-CoV-2 Multiplex Kit eine CE IVD-Kennzeichnung gemäß der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über In-vitro-Diagnostika erhalten hat. Das Quick SARS-CoV-2 Multiplex Kit ist ein Echtzeit-RT-PCR-Test (Reverse Transkriptase-PCR) zum qualitativen Nachweis von Nukleinsäuren aus SARS-CoV-2 (dem Virus, das COVID-19 verursacht) in Proben der oberen und unteren Atemwege von Patienten, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich mit COVID-19 infiziert haben.

Das Quick SARS-CoV-2 Multiplex Kit hat eine Nachweisgrenze von 10 Viruskopien/Reaktion, und es können bis zu 382 Proben pro RT-PCR-Lauf analysiert werden. Diese hohe Leistung, kombiniert mit erhöhtem Durchsatz, wettbewerbsfähigen Preisen und einem weit verzweigten Vertriebsnetz, macht diesen Test zu einem der besten auf dem Markt.* Das Kit ist ideal für klinische Diagnostiklabors, die derzeit COVID-19-Tests anbieten oder anbieten wollen, darunter Krankenhäuser, Universitäten, Forschungszentren sowie Labors, die Umweltüberwachung bezüglich SARS-CoV-2 durchführen.

Das Kit ist in jedem Labor, das mit RT-PCR-Geräten ausgestattet ist, die in der Lage sind, HEX (oder VIC) und Quasar 670 (oder Cy5) Fluorophore nachzuweisen, einfach zu verwenden. Es ist in verschiedenen Formaten erhältlich (100-, 1.000- oder 10.000-Testmengen), wodurch es für den Einsatz in kleinen oder großen Labors geeignet ist. Mit einem starken internationalen Vertriebsnetz und einer hohen Produktionskapazität ist Zymo Research in der Lage, den hochvolumigen Reagenzienbedarf von Labors auf der ganzen Welt zu decken.

"Mit weltweit über 46 Millionen** gemeldeten Fällen von COVID-19 ist es unser Ziel, die Ausbreitung von SARS-CoV-2 zu stoppen, indem wir vermehrte Tests ermöglichen", sagte Dr. Paolo Piatti, leitender Wissenschaftler bei Zymo Research. "Das CE IVD-Kennzeichen zusammen mit der wettbewerbsfähigen Preisgestaltung macht dieses hochwertige Produkt für Laboratorien leicht zugänglich und weitet letztlich die Verfügbarkeit von COVID-19-Tests auf viele weitere Einrichtungen in der ganzen Welt aus."

Für weitere Informationen über das Quick SARS-CoV-2 Multiplex Kit von Zymo und den Arbeitsablauf besuchen Sie bitte deren Website oder kontaktieren Sie sie per E-Mail an covid19requests@zymoresearch.com.

Informationen zu Zymo Research Corp.

Zymo Research ist ein Unternehmen in Privatbesitz, das der wissenschaftlichen und diagnostischen Gemeinschaft seit 1994 modernste molekularbiologische Werkzeuge zur Verfügung stellt. "The Beauty of Science is to Make Things Simple" ist ihr Motto, das sich in allen ihren Produkten widerspiegelt, von der Epigenetik bis hin zu DNA/RNA-Reinigungstechnologien. Historisch als führend in der Epigenetik anerkannt, überschreitet Zymo Research Grenzen mit neuartigen Lösungen für Probenentnahme, mikrobiologische Messungen, Diagnosegeräte und NGS-Technologien, die qualitativ hochwertig und einfach zu bedienen sind. Folgen Sie Zymo Research auf Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram.

