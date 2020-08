Vegaste Technologies Corp.

Vegaste Technologies Corp. gibt Partnerschaft mit Chefkoch Gregg Drusinsky aus Los Angeles bekannt, um ein rotierendes Menü auf pflanzlicher Grundlage zur Lieferung in Kanada anzubieten

Vegaste Technologies Corp. ("Unternehmen" oder "Vegaste") (CSE: VEGA) (Deutschland: WNT1), ist erfreut, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit Chefkoch Gregg Drusinsky (Los Angeles) eingegangen ist, um eine rotierende Karte von Mahlzeiten auf pflanzlicher Grundlage zu schaffen, die in ganz Kanada über die E-Commerce-Plattform PlantX des Unternehmens geliefert und vertrieben werden können.

Gregg Drusinsky, zuvor Chefkoch bei Sakara, einer der führenden Firmen für Mahlzeiten auf pflanzlicher Grundlage in den USA, kann auf große Erfolge in der Branche zurückblicken, und wird mit UpMeals zusammenarbeiten, um die Produkte hoher Qualität auf pflanzlicher Basis für seine Speisekarte zu beschaffen. Neben der Zusammenstellung der Karte wird das Unternehmen seine Marketingerfahrung im kulinarischen Bereich heranziehen, um Inhalte in sozialen Netzwerken und Fotografie zu gestalten, Anleitungen zum Auspacken und die Steuerung der Mengen zu entwickeln.

Gregg Drusinsky wusste seit seinem zwölften Lebensjahr, dass der Herd sein Schicksal ist. Zunächst besuchte er die Handelsschule und nach einem Abschluss im Fach Restaurantmanagement zog er nach New York, in dessen Küchen er sich hocharbeitete, bis er im mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant Le Bernardin tätig war. Als die Arbeitszeiten begannen, ihn aufzufressen, startete er mit Yoga, um mit dem Stress umzugehen. Dies änderte seine Wahrnehmungsweise vollständig. Nachfolgend lernte er einen Lebensstil kennen, der Pflanzen zur Grundlage macht, er meditierte regelmäßig und tat alles in seiner Macht stehende, um anderen bei der Verbesserung ihres Lebens zu helfen.

Gregg Drusinsky wird PlantX dabei zur Seite stehen, auf dem kanadischen Markt Mahlzeiten auf pflanzlicher Grundlage anzubieten. Das Team von PlantX wird gemeinsam mit Gregg Drusinsky Verkostungen durchführen. Hat man sich auf Gerichte geeinigt, wird Gregg Drusinsky die Köche von UpMeals darin schulen, seine Mahlzeiten für den Vertrieb in ganz Kanada nachzukochen. Die Rezepte beruhen vollständig auf pflanzlicher Grundlage, mit Vollwertkost-Zutaten, ohne vorverarbeitete Inhaltsstoffe. Sie werden für alle, die sich für einen Lifestyle auf pflanzlicher Grundlage interessieren, einen weiteren genussreichen Zugang bildeten.

"Wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit Gregg Drusinsky loszulegen", sagte Sean Dollinger, Gründer von PlantX. "Er sieht nicht nur die Ernährung auf eine andere und aufgeklärte Weise als Energiequelle für Gesundheit und Wohlbefinden insgesamt, sondern wir können seine köstlichen Kreationen zudem noch als erste probieren."

"Ich gehe diese Partnerschaft mit PlantX ein, um den Verbrauchern bessere und wohlschmeckendere Optionen auf pflanzlicher Grundlage zu eröffnen, auf die jedermann sich täglich als Mahlzeit freuen kann", sagte Gregg Drusinsky. "Dazu variiere ich bekannte und vertraute Klassiker auf spezielle Weise und sorge so dafür, dass alle Mitglieder unserer Gemeinschaft, denen die pflanzenbasierte Vollkost neu ist, das Fleisch nicht vermissen werden und sie einen Nachschlag haben möchten."

Seit ihrer Gründung im Oktober 2019 hat die PlantX-Plattform des Unternehmens sich schnell zu einer führenden Kraft der Branche entwickelt. Der flügge werdende Sektor der Ernährung auf pflanzlicher Grundlage verzeichnet weiterhin explosives Wachstum und das Unternehmen wird mit der laufenden Weiterentwicklung und Bereitstellung neuer Möglichkeiten zur Expansion von PlantX an vorderster Front mit dabei sein. Das Unternehmen wird sich mit diesem in die Zukunft gewandten und tonangebenden Ansatz weiterhin wichtige Partnerschaften in ganz Nordamerika sichern und innovative Wege erkunden, seine E-Commerce-Kapazitäten und digitalen Ressourcen auszubauen und die Verbraucher zu informieren, zu inspirieren und voranzubringen.

Die Website des Unternehmens ist unterhttp://investor.plantx.com/ zu finden.

Informationen zu Vegaste

Die Plattform PlantX von Vegaste ist das digitale Abbild der Gemeinschaft der pflanzlichen Ernährung und bietet sämtliche Produkte auf pflanzlicher Grundlage aus einer Hand. Die vertikalen Kategorien des Unternehmens wachsen schnell und man wird Kunden in ganz Nordamerika Ende August mehr als 3.000 Produkte auf pflanzlicher Grundlage bieten. Neben dem Angebot der Lieferung von Mahlzeiten und Zimmerpflanzen plant Vegaste derzeit den Ausbau seiner Produktreihen um Kosmetik, Vitamine, Bekleidung und eine eigene Wassermarke. Die geschäftliche Tätigkeit aber beschränkt sich nicht auf eine E-Commerce-Plattform. Vegaste nutzt seine Digitalplattform, um eine Gemeinschaft ähnlich gesinnter Verbraucher aufzubauen und vor allem auch Information und Weiterbildung zu bieten. Seine erfolgreiche geschäftliche Tätigkeit wird durch Partnerschaften mit Ernährungswissenschaftlern, Köchen und Marken der Spitzenklasse weiter ausgebaut und gestärkt. Vegaste eliminiert die Schwelle für alle, die sich für den Lifestyle auf pflanzlicher Grundlage und ein längeres, gesünderes und zufriedeneres Leben interessieren.

www.PlantX.com ist der wichtigste Pfeiler des Unternehmens und digitales Abbild für alles auf pflanzlicher Basis. Es stützt sich auf die Hauptmerkmale der Information, Weiterbildung und Barrierefreiheit. Für alle, die nicht über die Zeit verfügen, ihre eigenen, gesunden Mahlzeiten auf pflanzlicher Grundlage zuzubereiten, bietet Vegaste eine ganze Speisekarte von Fertigmahlzeiten an, die von Chefköchen und Ernährungswissenschaftlern zusammengestellt wurden. Und wer lernen möchte, eigene Mahlzeiten auf pflanzlicher Grundlage zu kochen, findet bei Vegaste wöchentliche Rezepte, die regelmäßig aktualisiert werden. Anders als andere E-Commerce-Firmen aus dem pflanzlichen Bereich verfügt Vegaste über eine reiche Auswahl an Zimmerpflanzen, die nicht nur dekorativ im Heim wirken, sondern einzigartige gesundheitliche Vorteile bieten. Die Website bietet Verbrauchern über einen speziellen Blog Informationen über die Vorzüge einer Ernährung auf pflanzlicher Basis, vernetzt Menschen ähnlicher Gesinnung über ein Forum und stellt Quellen über die besten einschlägigen Restaurants, Pop-up-Einzelhändler und Produkte in Kanada und den USA bereit.

Prognosen

Diese Pressemitteilung enthält Prognosen im Sinne geltender Wertpapiergesetze. Sämtliche hier getroffenen Aussagen, die sich nicht klar auf vorliegende Tatsachen beziehen, könnten Prognosen darstellen. In manchen Fällen können Prognosen durch Wörter oder Ausdrücke wie "könnten", "wollen", "erwarten", "wahrscheinlich", "sollten", "würden", "planen", "vorhersehen", "beabsichtigen", "potenziell", "vorgeschlagen", "geschätzt", "glauben" oder die Verneinung dieser Wörter oder Ausdrücke sowie ähnliche Wörter und Ausdrücke und deren grammatische Variationen identifiziert werden, sowie anhand von Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "könnten" oder "würden" oder anhand der Besprechung von Strategien. Zu den hierin enthaltenen Prognosen gehören Aussagen bezüglich der geschäftlichen Tätigkeit und strategischen Pläne des Unternehmens.

Prognosen unterliegen ihrer Natur nach inhärenten Risiken und Unsicherheiten, die allgemein oder speziell sein können, und welche die Möglichkeit mit sich bringen, dass Erwartungen, Vorhersagen, Voraussagen, Vorausberechnungen oder Schlüsse sich als nicht zutreffend herausstellen, dass Annahmen nicht richtig sind und dass Ziele, strategische Zielsetzungen und Prioritäten nicht erreicht werden. Eine Vielzahl von Faktoren, darunter bekannte und unbekannte Risiken, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Prognosen in dieser Pressemitteilung abweichen. Dazu gehören: die Fähigkeit des Unternehmens, alle geltenden behördlichen Bestimmungen zu erfüllen, darunter sämtliche geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Lebensmittelsicherheit; Auswirkungen der COVID-19- Pandemie auf Geschäft und Tätigkeit des Unternehmens; die Risiken, die eine begrenzte betriebliche Vorgeschichte mit sich bringt; die Fähigkeit des Unternehmens, Zugang zu Kapital zu erhalten, um künftigen Finanzbedarf zu decken; die Abhängigkeit des Unternehmens von Management und wichtigen Mitarbeitern; Konkurrenz; Änderungen der Trends der Verbraucher; Schwankungen der Wechselkurse; allgemeine Bedingungen von Wirtschaft, Märkten und Geschäft.

Weitere Risikofaktoren sind zudem in den Dokumenten der Offenlegung zu finden, welche das Unternehmen mittels SEDAR fortlaufend einreicht, und auf die unter www.sedar.com zugegriffen werden kann. Die Leser werden gewarnt, diese und weitere Faktoren, Unsicherheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig in Betracht zu ziehen, und sich auf Prognosen nicht über Gebühr zu verlassen. Die hierin enthaltenen Prognosen werden zum Datum dieser Pressemitteilung getroffen und erfolgen auf Grundlage der Überzeugungen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Prognosen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, Prognosen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei dies als Ergebnis neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, künftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus sonstigen Gründen, oder wesentliche Abweichungen zwischen künftigen tatsächlichen Ereignissen und den Prognosen zu erklären, wenn nicht von geltenden Gesetzen gefordert.

