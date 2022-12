Algorand Inc.

ALGORAND ALS ÖFFENTLICHE BLOCKCHAIN ZUR UNTERSTÜTZUNG DER PLATTFORM FÜR DIGITALE GARANTIEN IN ITALIEN AUSGEWÄHLT

Algorand Inc., ein weltweit führender Anbieter von Layer-1-Blockchain-Technologie, ist als öffentliche Blockchain ausgewählt worden, um eine innovative Plattform für digitale Garantien in Italien zu unterstützen. Das Unternehmen hat heute gemeinsam mit der Bank von Italien und der italienischen Versicherungsaufsichtsbehörde IVASS sowie mehr als 30 Finanzinstituten an einer Veranstaltung in Mailand teilgenommen, um aufzuzeigen, wie Bank- und Versicherungsgarantien auf Basis von Distributed-Ledger-Technologien (DLT), auch bekannt als Blockchain, ausgegeben werden können.

Die Veranstaltung, die vom CETIF, dem Forschungszentrum für Technologien, Innovationen und Finanzen der Katholischen Universität Mailand, ausgerichtet wird, umfasst im Rahmen eines dreitägigen Forums Vorträge und Live-Vorführungen von Technologien. CETIF Advisory leitet ein ökosystemorientiertes Projekt zur Entwicklung einer offenen Blockchain-basierten „Digital Sureties"-Plattform, die den Anforderungen der italienischen Banken- und Versicherungsmärkte gerecht werden soll.

Die neue Plattform wird voraussichtlich Anfang 2023 in Betrieb gehen. Damit wird erstmals ein EU-Mitgliedstaat die Nutzung der Blockchain-Technologie für Bank- und Versicherungsgarantien ermöglichen. Algorand ist die einzige öffentliche Blockchain, die die „Digital Sureties"-Plattform nutzt.

Voraussichtlich wird ein erheblicher Prozentsatz der Bank- und Versicherungsgarantien im Rahmen des italienischen Aufbau- und Resilienzplans auf Distributed-Ledger-Technologien zurückgreifen. Die EU hat Italien rund 200 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt – der höchste Zuschuss an ein Land –, die für Kofinanzierungen und Kodarlehen im Rahmen des EU-Konjunkturprogramms verwendet werden sollen. Die EU hat das Programm, das als das bedeutendste Konjunkturpaket in der Geschichte Europas gilt, mit dem Ziel aufgelegt, die wirtschaftliche Erholung nach der Covid-19-Krise zu fördern. Blockchain ist für diese Art von Programmen ideal geeignet, da die Technologie schnelle, effiziente, kostengünstige und skalierbare Datentransaktionen ermöglicht. Noch wichtiger ist jedoch, dass die Distributed-Ledger-Technologien zum Schutz vor Betrug beitragen – eine bekannte Problematik bei Bank- und Versicherungsgarantien.

„Wir haben uns für Algorand entschieden, weil es unter den genehmigungsfreien DLTs ein beispielloses Maß an Innovation und Sicherheit bietet und auch in Sachen Nachhaltigkeit führend ist", betonte Federico Rajola, Professor am CETIF. „Unser Ziel ist es, Italien nicht nur dabei zu helfen, sich von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Krise zu erholen, sondern auch, durch Innovation und Führungsstärke zu glänzen. Unsere ökosystemorientierten Projekte sollen dazu beitragen, strategische Plattformen zu schaffen, wie zum Beispiel die von Algorand unterstützte Plattform Digital Sureties. Wir sind davon überzeugt, dass diese Plattformen einen entscheidenden Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Landes leisten können und werden – zum Nutzen aller."

„Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, die öffentliche Blockchain zu sein, die von der italienischen Plattform Digital Sureties ausgewählt wurde", erklärte Silvio Micali, Gründer von Algorand Inc. „Mit der Technologie von Algorand können wir zur Lösung vieler grundlegender Probleme beitragen, mit denen Finanzinstitute und Regierungen auf der ganzen Welt heutzutage konfrontiert sind, und benachteiligten Gemeinschaften auf der ganzen Welt Chancen und Integration bieten."

Informationen zu Algorand Inc.

Algorand verändert Wirtschaftsmodelle und Wirtschaftssysteme aller Art. Die von dem mit dem Turing Award ausgezeichneten Kryptographen Silvio Micali gegründete hochleistungsfähige Layer-1-Blockchain von Algorand ist einzigartig in der Bereitstellung schneller, reibungsloser und integrativer Technologien. Algorand ist ein renommierter Marktführer im Bereich nachhaltiger Technologien, der sich für Interoperabilität und konsistente Bereitstellung einsetzt und Branchen von TradFi und DeFi bis hin zu neuen Erfinderökonomien und andere umgestaltet. Als Technologie der Wahl für mehr als 2000 internationale Unternehmen verändert Algorand die Art und Weise, wie der Austausch von Werten durch die nächste Generation von Finanzprodukten und -protokollen erfolgt. Weitere Informationen finden Sie auf www.algorand.com.

Informationen zum CETIF

Das CETIF ist das Forschungszentrum für Technologien, Innovation und Finanzen der Katholischen Universität Mailand. Sein Ziel ist es, die Entwicklung des Finanz-, Banken- und Versicherungssektors und dessen Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu beschleunigen und zu fördern. Es fördert die Forschung, organisiert Konferenzen und bietet über 100 Hochschullehrgänge an, um die Ausbildung künftiger Führungskräfte zu unterstützen. Das CETIF bringt führende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Regierung und Industrie zusammen, um innovative Ideen und Technologien in der Finanz-, Banken- und Versicherungsbranche voranzutreiben. Zu den CETIF-Mitgliedern gehören mehr als 50 Banken, Versicherungen und Finanzinstitute sowie über 30.000 hochrangige Führungskräfte, die mehr als 15 Fachgemeinschaften angehören und jährlich über 200 Veranstaltungen organisieren, die auf die Entwicklung der Zielmärkte ausgerichtet sind. www.cetif.it

Informationen zu CETIF Advisory

CETIF Advisory ist eine Ausgründung des Forschungszentrums der Universität, die sich darauf konzentriert, akademische Forschung in die Praxis umzusetzen und neue Technologien durch ökosystemorientierte Projekte zu entwickeln und auf dem Markt zu etablieren. CETIF Advisory konzentriert seine Aktivitäten derzeit auf die Bereiche Distributed-Ledger-Technologie (DLT), künstliche Intelligenz und fortschrittliche Analytik, Wettbewerbs-, Regulierungs- und Personalbewertung, Benchmarking und Mensch-Maschine-Interaktion.

