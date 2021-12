AppGallery

AppGallery nimmt Revolut, die führende globale Finanz-Superapp, in ihr Angebot auf, um den Nutzern eine größere Auswahl an Finanzdienstleistungen zu bieten

Mit diesem Schritt unterstreicht AppGallery sein Engagement für eine wachsende Auswahl an mobilen Bankdienstleistungen und bietet zum Start ein exklusives Angebot

AppGallery hat den Start der globalen Finanz-Superapp Revolut auf seiner Plattform bekannt gegeben. Mit mehr als 16 Millionen Privatkunden und über 500.000 Unternehmen an Bord ist Revolut in über 35 Ländern tätig und bietet dem weltweiten Publikum von AppGallery eine größere Auswahl an mobilen Bankdienstleistungen.

Zur Feier des Tages bietet Revolut den Nutzern der AppGallery einen kostenlosen Zugang zu seinem Premium-Abonnement für bis zu zwei Monate im Wert von 24,99 GBP an. Das Angebot gilt in 26 Ländern in ganz Europa und kann vom 16. Dezember bis zum Ende des Monats in Anspruch genommen werden.

Revolutionierung des barrierefreien mobilen Bankings

Huawei und Revolut haben sich verpflichtet, Verbrauchern und Unternehmen bessere Finanzdienstleistungen anzubieten. Revolut bietet den Verbrauchern unendlich viele Möglichkeiten, wie z. B. Karten, Überweisungen und Konten in mehreren Währungen sowie Revolut Stays für die Buchung von Unterkünften auf der ganzen Welt, die den Kunden bis zu 10 % Cashback bieten, oder Junior-Konten für Kinder zwischen 6 und 17 Jahren. Revolut unterstützt Einzelhändler durch Revolut Business und ermöglicht es so auch kleineren Händlern, ihren Kunden ein verbessertes Zahlungserlebnis zu bieten.

„Wir sind begeistert, eine Superapp mit so vielen Funktionen wie Revolut für unser globales AppGallery-Publikum anbieten zu können", sagte Siri G. Børsum, Global VP Finance Vertical Eco-Development & Partnerships, Business Consumer Group bei Huawei. „Zugängliche Finanzplattformen wie Revolut entsprechen unserem Ziel, mehr Menschen auf der ganzen Welt Zugang zur besten Auswahl an Banking-Apps und -Dienstleistungen zu bieten."

Die Sicherheit der Verbraucher hat bei Revolut Priorität. Die preisgekrönten Betrugsbekämpfungs- und Sicherheitssysteme sind so konzipiert, dass das Geld der Kunden rund um die Uhr sicher ist, wenn sie die App über AppGallery nutzen. AppGallery verfügt über eine eigene Reihe von Sicherheitsprotokollen zum Schutz der persönlichen Finanzen, die seinen Partnern zur Verfügung stehen.

Revolut ist in mehrere HMS Core Kits von Huawei integriert, z. B. in das Safety Detect Kit, das Awareness Kit und das Identity Kit. Revolut-Kunden können sich auf die sichere Datenspeicherung, den Schutz der Privatsphäre und die robuste Verteidigung gegen potenzielle Sicherheitsbedrohungen von Huawei verlassen.

Informationen zu AppGallery

AppGallery ist ein intelligentes und innovatives Ökosystem, das es Entwicklern ermöglicht, einzigartige Erlebnisse für Verbraucher zu schaffen. Als einer der drei größten App-Marktplätze weltweit ist AppGallery in mehr als 170 Ländern und Regionen mit über 560 Millionen monatlich aktiven Benutzern weltweit verfügbar.

Huawei hat weltweit 5,1 Millionen Partnerschaften mit Entwicklern geschlossen, die bis 2021 insgesamt 332,2 Milliarden Downloads erreichen werden. Bis Oktober 2021 wurden weltweit über 173.000 Anwendungen mit HMS Core integriert.

Informationen zu Revolut

Im Jahr 2015 startete Revolut in Großbritannien und bietet Geldtransfer und -wechsel an. Heute nutzen unsere Kunden auf der ganzen Welt Dutzende der innovativen Produkte von Revolut, um über 100 Millionen Transaktionen pro Monat durchzuführen.

Mit unseren Privat- und Geschäftskonten helfen wir unseren Kunden, ihre finanzielle Gesundheit zu verbessern, ihnen mehr Kontrolle zu geben und Menschen auf der ganzen Welt nahtlos zu verbinden.

