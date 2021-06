AppGallery

In Partnerschaft mit Huawei kommt Left to Survive auf AppGallery an und wird von umfangreicher Werbeaktion begleitet

Huawei hat sich mit dem führenden russischen Videospielunternehmen MY.GAMES und dessen Whalekit Studio zusammengetan, um das Zombie-Schießspiel Left to Survive auf AppGallery zu bringen. Beim Onboarding des Spiels bot AppGallery umfassenden technischen Support, um Huawei Mobile Services (HMS) Core in das Spiel zu integrieren, und nutzte seine Marketingressourcen für die Werbeaktion zum Launch des Spiels.

Left to Survive ist der ultimative Test für die Reaktionsfähigkeit der Spieler und bietet ihnen unzählige Stunden spannendes Gameplay in einer Kombination mit komplexen strategischen Mechanismen und Anpassungsmöglichkeiten über mehrere Spielmodi.

MY.GAMES bietet Huawei-Spielern außerdem exklusive Aktionen und ein Geschenkpaket im Wert von 25 US-Dollar, das In-Game-Währung und Boosts enthält. Ab dem 15. Juni können AppGallery-Spieler das Geschenk nach der Installation im Spiel einlösen und erhalten Rabatte auf bestimmte In-App-Käufe (IAP). So können sie ich einen unschätzbaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen.

"MY.GAMES freut sich, auf der AppGallery dabei zu sein. Wir sind uns sicher, dass Left to Survive AppGallery-Nutzer aus der ganzen Welt durch sein aufregendes schnelles Gameplay beeindrucken wird", sagte Vasiliy Meshkoy, Lead Producer bei Whalekit. "Wir hoffen, dass die Beziehung zwischen den beiden Unternehmen über Left to Survive hinausgeht und wir in der Lage sein werden, mehr Titel auf die Plattform zu bringen."

Huawei ermöglicht MY.GAMES, das Spielerlebnis zu verbessern

Als einer der am schnellsten wachsenden internationalen App-Marktplätze engagiert sich AppGallery für den Erfolg aller seiner Partner. Die beiden Teams arbeiteten eng zusammen, um das HUAWEI IAP-Kit und das HUAWEI Ads-Kit aus dem HMS-Core zu integrieren, einem umfangreichen Angebot an Open Device- und Cloud-Funktionen, das von Huawei entwickelt wurde.

Das IAP-Kit ermöglicht ein sicheres In-App-Zahlungserlebnis, sodass Huawei-Gamer sorgenfrei ihr Spielerlebnis verbessern können. Ebenso ermöglicht das Ads Kit MY.GAMES, ihren Spielern Werbeaktionen anzubieten und ihnen andere Inhalte zu präsentieren, ohne ihr Spielerlebnis zu unterbrechen.

Left to Survive auf AppGallery.

Regionale Werbeaktionen für Left to Survive im Detail:

International:

a. ein exklusives Geschenkpaket im Wert von 25 US$ mit 100 Gold und 50 Boostern

Zwischen dem 17. Juni und dem 1. Juli erhalten AppGallery-Spieler in den folgenden Regionen ebenfalls:

Europa:

a. 1x 2 EUR Gutschein für alle In-App-Käufe über 4 EUR

b. 1x 4 EUR Gutschein für den Kauf von Battle Pass

Russland:

a. 1x 80 ? Gutschein für beliebige In-App-Käufe über 89 ? b. 2x 150 ? Gutscheine für alle In-App-Käufe über 219 ? c. 2x 190 ? Gutscheine für beliebige In-App-Käufe über 370 ? d. 1x 417 ? Gutschein für den Kauf von Battle Pass e. 1x 680 ? Gutschein für den Kauf von Battle Pass Plus

Informationen zu AppGallery

Unsere Vision ist es, mit AppGallery eine offene, innovative App-Vertriebsplattform zu schaffen, die für Verbraucher zugänglich ist und gleichzeitig die Privatsphäre und Sicherheit der Nutzer streng schützt. Als einer der drei größten App-Marktplätze weltweit bietet AppGallery eine große Auswahl an globalen und lokalen Apps in 18 Kategorien und ist in mehr als 170 Ländern und Regionen mit über 540 Millionen monatlich aktiven Nutzern weltweit verfügbar.

