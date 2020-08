Taiwan Textile Federation (TTF)

Textilfirmen aus Taiwan präsentieren am 25. und 26. August online ihre neuesten innovativen, nachhaltigen und intelligenten Produkte.

Taipeh (ots/PRNewswire)

Mitten in der Covid-19-Pandemie wurden Handelsmissionen und internationale Messen zum Wohle der Veranstaltungsteilnehmer verschoben oder abgesagt. Zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Taiwans Textilindustrie und der internationalen Textilgemeinschaft hat die Taiwan Textile Federation (TTF) mit Unterstützung des Bureau of Foreign Trade eine zweitägige Online-Streaming-Veranstaltung mit ausgewählten acht führenden Textilherstellern organisiert, um ihre neuesten innovativen, nachhaltigen und intelligenten Produkte vorzustellen und der globalen Textilindustrie Taiwans Wettbewerbsvorteil bei funktionellen, umweltfreundlichen und intelligenten Stoffen zu präsentieren.

Tag 1 (25. AUG., 10 Uhr MESZ): Vier nachhaltige Unternehmen werden ihre umweltfr eundlichen Lösungen vorstellen: Creative Tech Textile Co., Ltd. (http://hansglobaltextile.net/) präsentiert die preisgekrönten Stoffe SEAWOOL® & SMAWARM®, die aus Austernschalen und recycelten Flaschen hergestellt werden. Evertex Fabrinology Limited (https://www.evertex.tw/about_e.html) stellt seine physikalisch mückenabweisende n Stoffe mit mikrofaserreduzierenden Eigenschaften vor. Men-Chuen Fibre Industry Co., Ltd. (http://www.mds-intl.com/en-global/Page/company) präsentiert sein OMBRE-Garn vor , das mit der fortschrittlichen Doppelfärbetechnik verarbeitet wird und dadurch mehr Energie und Wasser sparen kann. Yi Shin Textile Industrial Co., Ltd (http://www.yishin-textile.com.tw/en-us/index) . spricht über sein biologisch ab baubares Magic Yarn, das in Energie umgewandelt werden kann.

Tag 2 (26. AUG., 10 Uhr MESZ): Vier innovative und intelligente Firmen werden ih re Spitzenprodukte präsentieren: Asiatic Fiber Corporation (https://www.asiatic.com.tw/) kündigt seine IQMAX®-Sma rt-E-Textiles an, die Ihre Muskeln mit nur einer Berührung auf Ihrem Smartphone entspannt. Singtex Industrial Co., Ltd. (http://www.singtex.com/en-global) brin gt mit STORMFLEECE ein einlagig gewebtes Gewebe auf den Markt, das alle Umgebung en geeignet ist. Taiwan Paiho Limited (http://www.paiho.com/index.php/en/) präse ntiert seine Produkthighlights für das Jahr 2020, u. a. umweltfreundliche Jacqua rdgewebe, geräuschloses QUICKLOCK und digital gewebte Jacquardgewebe für Schuhe. Tex-Ray Industrial Co., Ltd. (http://www.texray.com/) präsentiert seine wasserl ose Farbstofflösung ECO-lor zusammen mit der ECO-HD-Drucktechnologie und modisch er antimikrobieller Schutzkleidung.

Die zweitägige Online-Streaming-Veranstaltung wird am 25. und 26. AUG, 10 Uhr MESZ über das das Texteile Export Promotion Projekt (TEPP) von TTF auf deren offiziellen Facebook- und YouTube-Kanälen stattfinden .Verpassen Sie nicht diese wertvolle Gelegenheit, als erste einige der innovativsten Textiltechnologien und -produkte!

*Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des TEPP-Projekts: http://export.textiles.org.tw/en/

