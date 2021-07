ROIMAX

ROIMAXs Trading Academy jetzt auch auf Deutsch verfügbar

London (ots/PRNewswire)

Da sich mit der Rückkehr der Weltwirtschaft zu ihrer Routine Marktchancen eröffnen, ergreift die führende Handelsmarke ROIMAX Maßnahmen, um ihre Händler auf die neue Realität vorzubereiten. Die von den Kunden hochgelobte Trading Academy der Marke ist nun auch in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Der Inhalt kann von allen registrierten Benutzern eingesehen werden.

Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, klicken Sie bitte auf https://www.multivu.com/players/uk/8921851-roimaxs-trading-academy-now-available-in-german/.

"Als eine beliebte Marke für den Kryptowährungshandel wissen wir, dass wir nicht nur eine Verantwortung gegenüber unseren Kunden haben, sondern auch gegenüber anderen, kleineren Marken, die uns begegnen", sagte der Sprecher von ROIMAX in Bezug auf die Nachricht. "Deshalb haben wir eine ganze Menge Aufwand in diese Handelsakademie gesteckt und dafür gesorgt, dass sie in beiden Sprachen zugänglich ist. Es reicht nicht aus, sie nur zu übersetzen, diese Inhalte müssen zur Mentalität und den Gewohnheiten der deutschen Händler passen, damit sie sie effizient unterstützen."

Befähigung durch Lernen

Eine gute Trading-Ausbildung ist entscheidend, nicht nur für Anfänger, da sich die Märkte in dieser Zeit ständig verändern. Deshalb hat ROIMAX neben der Umstellung auf Deutsch auch alle Inhalte aktualisiert und aufgefrischt, die es veröffentlicht. Benutzer können bereichernde Informationen zu Themen wie führende Altcoins, Volatilität auf dem Kryptomarkt, die Risiken des Kryptowährungshandels und mehr finden. Anfänger Trader können auch eine persönliche Betreuung durch einen engagierten Account Manager genießen.

"Der Erfolg unserer Händler ist der Leuchtturm, der uns in unserer Entwicklung als Unternehmen leitet. Wir glauben, dass dies der einzige Weg ist, um wirklich zu florieren - sowohl für uns als auch für unsere treuen Kunden. Deshalb planen wir, noch mehr Bildungsinhalte hinzuzufügen und die von uns angebotenen Tools weiter zu verbessern", fügte der Sprecher hinzu und fügte abschließend hinzu: "Es gibt definitiv etwas, auf das es sich zu warten lohnt, das kann ich garantieren."

Informationen zu ROIMAX

Gegründet im Jahr 2020 mit dem Ziel, den Handel mit Kryptowährungen einem breiten Kundenkreis auf der ganzen Welt zugänglich zu machen, hat es ROIMAX geschafft, sich in kurzer Zeit einen festen Platz in der Branche zu sichern, vor allem dank seines prompten Service und seiner funktionalen Handelsplattform. Die Marke bietet keine unterschiedlichen Kontotypen an, daher genießen alle Trader die gleichen Vorteile, unabhängig von der Höhe der Einzahlung. Alle Kontoinhaber müssen sich an die strengsten Anti-Geldwäsche-Richtlinien halten, und Transaktionen können sowohl über Kredit- und Debitkarten als auch über Banküberweisungen getätigt werden.

