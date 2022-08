iHerb

iHerb erreicht Meilensteine im Kundenservice

Pasadena, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Nutzer bewerten iHerb auf den wichtigsten Online-Plattformen als hervorragend

iHerb, die weltweit größte E-Commerce-Plattform für Gesundheit und Wellness, hat im vergangenen Monat wichtige Meilensteine erreicht. Das Unternehmen freut sich, seine Bewertungen bei Google-Kunden, im Google Play Store und im Apple App Storebekannt zu geben. Mit einer Bewertung von 4,9 Sternen bei Google, 4,8 Sternen im Google Play Store und im Apple App Store hat sich die bereits gut bewertete App gerade noch weiter verbessert. Mit aktualisierten Funktionen und verbesserter Funktionalität ist es offensichtlich, dass iHerb sich der Kundenzufriedenheit verpflichtet fühlt.

Die iHerb-App hat sich dank ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche und der umfassenden Produktauswahl schnell zur bevorzugten Einkaufsplattform der Kunden entwickelt. Mit mehr als 98.000 Bewertungen auf iOS und mehr als 440.000 Bewertungen auf Android hat es durchgehend hohe Bewertungen und Kritiken erhalten. Die Kunden wissen es zu schätzen, dass sie alles, was sie brauchen, an einem Ort finden können, und das Prämienprogramm der App ist ein zusätzlicher Bonus, der sie immer wieder zurückkommen lässt. Als weltweit größter Shop für Gesundheit und Wellness können die Kunden sicher sein, dass sie die bestmögliche Auswahl und die günstigsten Preise bekommen - egal wo sie sind.

„Wir haben uns schon immer für ein hervorragendes Kundenerlebnis eingesetzt und freuen uns, diesen Meilenstein erreicht zu haben. Unsere Kunden hatten für uns immer oberste Priorität und ihr Feedback spiegelt unsere Kernwerte wider. Wir freuen uns darauf, ihnen auch in Zukunft den bestmöglichen Service zu bieten." Sagte Neil Folgate, Vizepräsident für digitales Marketing

Laden Sie die App jetzt herunter, indem Sie https://www.iherb.com/info/applanding besuchen

Über iHerb: Wir sind der weltweit größte E-Commerce-Händler für Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel (VMS) mit einer wachsenden Präsenz in anderen Bereichen der Gesundheit und des Wohlbefindens der Verbraucher. Millionen Kunden in mehr als 185 Ländern vertrauen uns und wir bieten eine handverlesene Auswahl an Marken- und innovativen Produkten von Drittanbietern und proprietären Produkten zum bestmöglichen Preis, die bequem direkt an unsere Kunden geliefert werden. https://www.iherb.com

Original-Content von: iHerb, übermittelt durch news aktuell