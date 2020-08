Marathon Capital, LLC

Marathon Capital berät Tokyo Gas beim Kauf eines Solarprojekts mit 500 MW von Hecate Energy

Marathon Capital LLC ("Marathon") ist erfreut, bekannt zu geben, dass Tokyo Gas America Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Tokyo Gas Co. Ltd. ("Tokyo Gas") das Solarprojekt Aktina ("Aktina") von Hecate Energy LLC ("Hecate") erworben hat. Aktina ist ein Solarprojekt mit der Kapazität von 500 MW Wechselstrom/631 MW Gleichstrom im Landkreis Wharton (Texas).

Marathon Capital agierte bei dieser Transaktion als exklusiver Berater auf Käuferseite von Tokyo Gas und stellte umfassende Due Diligence, Abnahmeberatung und Projektbewertung zur Verfügung. Aktina befindet sich nahe des sehr gefragten Houston Load Center und im dritten Quartal 2020 wird mit dem Bau begonnen. Der erzeugte Strom wird auf dem Großhandelsmarkt des ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) verkauft.

Mit dem Erwerb von Aktina übersteigt die Gesamtkapazität erneuerbarer Energie, die Tokyo Gas in Japan und weltweit besitzt oder zum Kauf unter Vertrag hat, auf 1.200 MW Gleichstrom. Tokyo Gas fühlt sich verpflichtet, bis ca. zum Jahr 2050 eine ausgeglichene Bilanz der CO2-Emissionen auszuweisen und baut seine Kapazität erneuerbarer Energie in Japan und auf den globalen Märkten im Zuge seiner Vision "Compass 2030" bis zum Jahr 2030 auf 5 GW aus.

"Die Arbeit mit dem Team von Marathon Capital war höchst zufriedenstellend. Ihre Kenntnisse und Hinweise waren für unseren ersten Erwerb eines Solarprojektes in den USA entscheidend. Wir schätzen ihre umfassende Kenntnis des Bereiches der erneuerbaren Energie sehr, wie auch ihr Verständnis unserer Ziele und ihr Engagement, gemeinsam unser strategisches Ziel zu erreichen." - Ken Kiriishi, Senior Vice President von Tokyo Gas America

"Es war uns eine Ehre, mit dem Team von Tokyo Gas an dieser Transaktion zu arbeiten. Das Projekt Aktina ist eines der größten Solarprojekte in den USA und gibt Tokyo Gas einen festen Platz in der Branche der erneuerbaren Energie in den USA. Wir sind erfreut, an dieser wichtigen Errungenschaft von Tokyo Gas im Zuge ihrer Expansion auf dem US-Markt mitgewirkt zu haben." - Matt Bigham, Direktor bei Marathon Capital

Informationen zu Marathon Capital

Marathon Capital ist eine führende Firma für Finanzberatung und Investment Banking, die sich dafür engagiert, eine nachhaltigere Zukunft zu ermöglichen. Wir stellen unabhängige Beratungsdienstleistungen für Erwerbungen und Zusammenschlüsse, Kapitalbeschaffung, Projektfinanzen und Steuerausgleich für die führenden Unternehmen, Investoren und Infrastrukturfirmen der Welt mit den Schwerpunkten saubere Energie, Nachhaltigkeit, Abkehr von fossilen Brennstoffen und Ressourceneffizienz bereit. (www.marathoncapital.com)

