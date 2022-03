Celerion

Celerion baut Abteilungen für klinische Pharmakologie in der Frühphase aus

Lincoln, Nebraska, 8. März 2022 (ots/PRNewswire)

Der Marktführer für frühe klinische Entwicklung erweitert Einrichtungen und Dienstleistungen, um der ständig wachsenden Nachfrage nach Phase-I-Studien gerecht zu werden

Celerion, ein Auftragsforschungsinstitut (CRO) im Bereich der biopharmazeutischen Industrie, hat den Abschluss der Erweiterung seiner Forschungskapazitäten und Dienstleistungen bekannt gegeben. Dazu gehören die Eröffnung eines neuen Screening- und Rückgabezentrums, modernisierte Suiten zur Herstellung von Rezepturen, erweiterte Laborkapazitäten für Absorption, Distribution, Metabolismus und Elimination (ADME) und fünfzig zusätzliche Betten.

„Der große Bedarf der Branche an klinischer Forschung in der frühen Phase bestätigt nach wie vor unsere aggressive Expansionsstrategie", so Phil Bach, Vice President für globale klinische Forschung bei Celerion. „Diese jüngsten Aufrüstungen der Anlage verleihen unserer gesamten klinischen Kapazität, unseren Fähigkeiten und Startzeitplänen neuen Schwung zur rechten Zeit, sogar über den einzigartigen Kontext einer weltweiten Pandemie hinaus."

Die neue 40.000 Quadratfuß große Anlage neben der Klinik in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona soll die Screening-Kapazität erhöhen und für eine bessere Erfahrung bei den Benutzern sorgen. Damit kann Celerion laufende klinische Studien und ambulante Besuche und Screenings besser voneinander trennen, um Durchsatz und Volumen zu erhöhen.

Die Erweiterung um fünfzig neue Betten erhöht die Bettenkapazität auf 350 Betten in der Abteilung für klinische Pharmakologie in Phoenix, Arizona. Celerions gesamte Bettenzahl beträgt damit mehr als 650 Betten. Diese zusätzlichen Einheiten sind für komplexe Phase-I-Protokolle konzipiert, darunter erstmalige intensive Herzüberwachung beim Menschen, Thorough QT-Studien und einzigartige Biomarker-Sammlungen und -Verfahren. Darüber hinaus erhöht dies die Kapazität der Celerion-Studien zur klinischen Pharmakologie wie Wechselwirkung zwischen Medikamenten, Bioverfügbarkeit und Bioäquivalenz.

„Die mehrere Millionen Dollar teuren Erweiterungen der Apotheken von Celerion in Lincoln, Nebraska, und Phoenix, Arizona, wurden auch vorgenommen, um einen USP <797>-konformen Reinraum und einzelne Suiten, die US <795>- und <800>-konform sind, für die komplexe unvorbereitete Mischung von sterilen und unsterilen Prüfprodukten mit einzubeziehen. Die erweiterten Pharmaziekapazitäten bieten den Kunden eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit, mit klinischen Studien zu beginnen, ohne dass in der frühen Entwicklungsphase umfangreiche CMC-Investitionen erforderlich sind. Dosisvorbereitungen werden in „Echtzeit" vorgenommen, was es Kunden ermöglicht, nahtlose Anpassungen an der Dosis oder Formulierung vorzunehmen und schnell auf Änderungen im First-in-Human-Protokolldesign zu reagieren. All dies kann den Zeitplan beschleunigen, ohne dass die Kunden mit mehreren Anbietern zusammenarbeiten müssen."

Die Verdoppelung der Kapazität des ADME-Labors in Lincoln, Nebraska, gebe den Kunden zusätzliche Flexibilität bei der Planung von Studien zur Massenbilanz beim Menschen, so Bach weiter. Celerion habe in neue hochmoderne Geräte und Laborflächen investiert, um die Szintillationszähler vor Ort aufzustocken und die Bereitstellung von Ergebnissen zur Rückgewinnung von Radioaktivität in Echtzeit zu ermöglichen. Das Labor vor Ort und die klinischen Einrichtungen der Phase I böten eine nahtlose Integration von Diensten und Daten, erklärte er.

„In Kombination mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Durchführung klinischer Pharmakologie-Studien im Frühstadium ermöglichen diese Lösungen den Kunden eine schnellere klinische Machbarkeitsstudie", führte Bach aus.

Informationen zu Celerion

