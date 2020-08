Teknosa

Teknosa legt im E-Commerce um 580 Prozent zu und erzielt im zweiten Quartal trotz Pandemie Betriebsgewinn

Istanbul (ots/PRNewswire)

Teknosa, eine Tochtergesellschaft der Sabanc? Holding, erzielte im zweiten Quartal 2020 dank Investitionen in Technologie und Kundenerfahrung trotz der globalen Pandemie einen Umsatz von 955 Millionen TL und einen Betriebsgewinn von 27,5 Millionen TL. Teknosa erzielte im zweiten Quartal ein Rekordwachstum von 580 Prozent im E-Commerce im Jahresvergleich, wobei die Wiedereröffnung der Geschäfte im Juni einen erheblichen positiven Einfluss auf die starken Ergebnisse hatte.

Teknosa, der führende Technologie-Einzelhändler in der Türkei und eine Tochtergesellschaft der Sabanc? Holding, erzielte im zweiten Quartal 2020 trotz der globalen Pandemie robuste Finanzergebnisse. Sein Umsatz erreichte 955 Millionen TL und sein Betriebsgewinn 27,5 Millionen TL, womit es solide im schwarzen Zahlenbereich lag. Der Erfolg von Teknosa in diesem Zeitraum beruhte auf der Fähigkeit des Unternehmens, innovative Dienstleistungen einzuführen, die den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Kunden entsprachen, auf dem sprunghaften Anstieg der Online-Verkäufe, den Initiativen in den Bereichen Versorgungskette, Cash und Personalmanagement sowie auf der starken Performance der Geschäfte, die mit der Einführung von Pandemievorsorgemaßnahmen auf höchstem Niveau im Juni wiedereröffnet wurden. Infolgedessen stieg der Gesamtumsatz von Teknosa in der ersten Hälfte des Jahres 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 8,7 Prozent und erreichte 2,4 Milliarden TL.

Während die kundenorientierte Transformation und die Investitionen in die Digitalisierung unter dem Motto: "Teknosa der neuen Generation", sich positiv auf die Ergebnisse des zweiten Quartals in Bezug auf Umsatz, Einkaufswerte und Betriebsgewinn auswirkten, erzielten Teknosa.com und die mobile Plattform während der Pandemie Rekordergebnisse. Teknosa erreichte im zweiten Quartal ein fast sechsfaches Wachstum der Online-Verkäufe im Jahresvergleich und steigerte seinen Online-Umsatz für das erste Halbjahr auf 559 Millionen TL.

Bezüglich der Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2020 sagte Bar?s Oran, Vorsitzender von Teknosa: "Teknosa konnte seine Ergebnisse verbessern, obwohl alle Geschäfte wegen der Pandemie im April und Mai geschlossen blieben. Wir haben unseren Marktanteil erhöht und unsere Position n der Branche gestärkt. Dank unserer nachhaltigen Bemühungen um eine kundenorientierte Transformation und unserer Investitionen in die Digitalisierung haben wir uns schnell an die Veränderungen angepasst. Wir konzentrierten uns darauf, unsere Kunden gut zu betreuen, indem wir ihre Präferenzen durch datengestützte Entscheidungsfindung besser vorhersagen konnten. Unsere Dienstleistungen, die auf veränderte Kundenbedürfnisse reagieren, sorgten dafür, dass wir uns von der Konkurrenz abhoben. Die Zunahme des Vertrauens der Verbraucher im Juni wirkte sich positiv auf die Leistung unserer Geschäfte aus. Während der Pandemie hielt die Nachfrage nach Technologieprodukten zusammen mit den Grundbedürfnissen weiter an. Wir gehen davon aus, dass dieser Trend anhalten und sich positiv auf das Wachstum der Branche auswirken wird. Mit Teknosa werden wir unsere Kunden über unser weitverzweigtes Filialnetz und unsere Online-Kanäle effektiver erreichen, indem wir unsere Investitionen für ein optimales Einkaufserlebnis verstärken. Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, unseren Kunden ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis zu bieten."

On- und Offline wachsen in der "Neuen Normalität" zusammen

Bülent Gürcan, Geschäftsführer von Teknosa, brachte zum Ausdruck, dass das Unternehmen sich darauf konzentriert habe, die anspruchsvolle Pandemierealität mit allen Teknosa-Akteuren in einer vernünftigen und flexiblen Weise zu managen: "In jedem der Monate April, Mai und Juni gab es unterschiedliche Erfahrungen und Erkenntnisse. Wieder einmal wurde uns klar, wie entscheidend die Technik im Alltag geworden ist. Wir trafen erstklassige Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen für das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und Kunden und konzentrierten uns gleichzeitig auf die Fortführung unseres Geschäfts und die Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden. Obwohl unsere Geschäfte geschlossen waren, boten wir unseren Kunden die Möglichkeit, jederzeit, überall und auf jede Art und Weise einzukaufen. Unsere erfolgreichen Bemühungen, effektiv mit den Veränderungen im Geschäftsumfeld Schritt zu halten, schlugen sich positiv in unseren Ergebnissen nieder. Um unseren Kunden bessere Online-Dienstleistungen zu bieten, führten wir Angebote wie Live-Support (Live-Chat), gebündelte Produktverkäufe und Tele-Sales ein. Neben den schnellen und vielfältigen Liefermöglichkeiten und der Einführung neuer Produkte, mit denen wir auf die sich abzeichnenden Bedürfnisse unserer Kunden reagierten, hatten die kundenorientierten Investitionen, die wir in den letzten Jahren in den Omnichannel-Kanal getätigt haben, einen wesentlichen Einfluss auf diesen Erfolg. Wir haben in 23 Carrefoursa-Märkten Verkaufsbereiche eröffnet, um die Bedürfnisse unserer Kunden in allen Kanälen während der Zeit, in der unsere Geschäfte geschlossen waren, zu erfüllen. Unser Betriebsergebnis hat sich in diesen herausfordernden Zeiten ins Plus entwickelt und sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert. Unsere Online-Kanäle während der Zeit, in der wir zu Hause selbstisoliert waren, und unser weitverzweigtes Netz von Geschäften in der Türkei während des Normalisierungsprozesses haben ihre Leistung durch die ergriffenen Maßnahmen massiv verbessert. Mit der Wiedereröffnung unserer Läden ergreifen wir Vorsorgemaßnahmen auf höchstem Niveau, indem wir der Gesundheit unserer Mitarbeiter und unserer Kunden höchste Priorität einräumen, so wie wir es seit Beginn der Pandemie getan haben. Wir werden weiter daran arbeiten, auf die Bedürfnisse unserer Kunden sowohl im Online-Kanal als auch in den Geschäften einzugehen und sicherzustellen, dass sie den besten Service erhalten".

Informationen zu Teknosa

Teknosa wurde im Jahr 2000 als Tochtergesellschaft der Sabanc? Holding gegründet, um eine Verkaufs- und Marketingplattform in den Bereichen Elektronik, Informatik, Kommunikation, Körperpflege und Optik im Technologie-Einzelhandelssektor zu schaffen. Teknosa ist eine Einzelhandelskette, die bestrebt ist, Verbrauchern die geeignetsten Produkte zu präsentieren, indem sie sie mit der höchsten Servicequalität und den besten Preisen im Bereich der Technologie zusammenbringt. Teknosa verfügt über die erste und umfangreichste Ladenkette, die im Bereich des Technologie-Einzelhandels in der Türkei tätig ist. Derzeit bietet Teknosa über seine Läden, teknosa.com und die mobilen Plattformen ununterbrochene Dienstleistungen in Omnichannel-Umgebungen an. Teknosa ist der einzige Technologie-Einzelhändler, der mit seiner Marke Teknosacell Mobilfunk- und Kommunikationsdienste anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.teknosa.com.

