Presseeinladung: Feierliche Grundsteinlegung Gymnasium am Mühlenberg in Bad Schwartau

Die Stadt Bad Schwartau und OTTO WULFF laden die Vertreterinnen und Vertreter der Presse herzlich ein zur feierlichen Grundsteinlegung für den Neubau des Gymnasiums am Mühlenberg am

Freitag, 27. August um 14:30 Uhr in der Ludwig-Jahn-Straße 13, 23611 Bad Schwartau.

Als Gäste erwartet werden u.a. der Bürgermeister der Stadt Bad Schwartau, Dr. Uwe Brinkmann, MdB Bettina Hagedorn (SPD), MdB Ingo Gädechens (CDU) sowie Stefan Wulff, geschäftsführender Gesellschafter von OTTO WULFF.

Nach Ansprachen der Gäste folgt die Grundsteinlegung mit dem Einsetzen der Zeitkapsel und entsprechender Foto- und Filmmöglichkeit. Beim anschließenden Sektempfang bietet sich die Möglichkeit für operative Einzelstatements und O-Töne.

Zur besseren Planung bitten wir um kurze, formlose Anmeldung bis zum 25. August an presse@otto-wulff.de und susanne.vonzydowitz@bad-schwartau.de.

Über OTTO WULFF: OTTO WULFF schafft Lebensräume, die Menschen glücklicher machen - und das schon seit rund 90 Jahren. Das in 3. Generation geführte Familienunternehmen entwickelt, baut und betreibt vielseitigste Immobilien: von Wohnhäusern bis hin zu ganzen Quartieren, von Schulen bis zu Bürogebäuden. OTTO WULFF realisiert als Bauträger eigene Projekte, baut als Generalunternehmer aber auch für externe Bauherren. An drei Standorten in Hamburg, Berlin und Leipzig beschäftigt OTTO WULFF mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In seiner Heimat Norddeutschland gehört OTTO WULFF heute zu den führenden Bauunternehmen und Projektentwicklern. www.otto-wulff.de

