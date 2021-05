OTTO WULFF

Berlin-Mitte: EDEKA zieht in Neubau an der Schillingstraße

Großes Interesse an Wohnungen

Die Stralauer Vorstadt in Berlin-Mitte bekommt einen neuen Lebensmittelmarkt: EDEKA zieht in den Neubau in der Schillingstraße 2 ein. Projektentwickler OTTO WULFF baut hier aktuell ein neues Wohn- und Geschäftshaus. Das Interesse an den Wohnungen ist groß.

Wenige Monate vor der Fertigstellung des Neubauprojekts SCHILLING hat OTTO WULFF den Supermarktriesen EDEKA als Ankermieter gewonnen. Mit dem Lebensmittelhändler wurde jetzt ein langfristiger Mietvertrag über die rund 1000 m² große Gewerbefläche im Erdgeschoss abgeschlossen.

Das Interesse an den 32 neuen Wohnungen, die in den Obergeschossen entstehen, ist groß. In der vergangenen Woche wurde die letzte Eigentumswohnung in dem modernen Neubau noch vor Fertigstellung verkauft. Für den Vertrieb der Wohnungen und der Gewerbeeinheit zeichnet sich der Immobilienmakler ENGEL & VÖLKERS verantwortlich.

Die Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen (33 m² - 82 m²) im SCHILLING bieten den Berlinerinnen und Berlinern neuen, zentrumsnahen Wohnraum auf einer Gesamtfläche von 1.615 m². Im Untergeschoss entstehen 24 Tiefgaragenstellplätze. Optisch wird die besondere Glasmosaik-Fassade des Neubaus ins Auge fallen.

Der Entwurf des neuen Wohn- und Geschäftshauses stammt vom Architekturbüro Schenk & Waiblinger. Die Fertigstellung des SCHILLING ist für kommenden Herbst geplant.

Mehr Information zum Neubauprojekt SCHILLING: www.schilling-berlin.com

Über OTTO WULFF: OTTO WULFF schafft Lebensräume, die Menschen glücklicher machen - und das schon seit rund 90 Jahren. Das in 3. Generation geführte Familienunternehmen entwickelt, baut und betreibt vielseitigste Immobilien: von Wohnhäusern bis hin zu ganzen Quartieren, von Schulen bis zu Bürogebäuden. OTTO WULFF realisiert als Bauträger eigene Projekte, baut als Generalunternehmer aber auch für externe Bauherren. An drei Standorten in Hamburg, Berlin und Leipzig beschäftigt OTTO WULFF mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In seiner Heimat Norddeutschland gehört OTTO WULFF heute zu den führenden Bauunternehmen und Projektentwicklern.

