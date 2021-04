OTTO WULFF

Hamburger Stadtentwicklungsprojekt: OTTO WULFF und cds Wohnbau entwickeln 200 Wohnungen und Townhouses an der Jenfelder Au

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots)

Im neuen Stadtquartier Jenfelder Au entwickeln und bauen OTTO WULFF und cds Wohnbau Hamburg rund 200 neue Miet- und Eigentumswohnungen sowie Townhouses. Versorgt werden sie mittels eines innovativen Energiekonzepts. Was geplant ist.

Mit der Jenfelder Au entsteht in Hamburg-Wandsbek das größte Stadtentwicklungsprojekt östlich der Alster. Ein Joint Venture aus OTTO WULFF und cds Wohbau entwickelt und baut auf insgesamt drei der Baufelder 137 Mietwohnungen, 48 Eigentumswohnungen und 10 individuelle Townhouses.

Ein eigenes Townhouse mitten in der Stadt

Auf Baufeld 16.1 entstehen 10 moderne Townhouses. "In den individuellen, 3-geschossigen Reihenhäusern können sich insbesondere Familien auf jeweils 4-5 Zimmern verwirklichen. Zu jedem Haus gehört ein eigener Garten" erläutert Stefan Wulff, Geschäftsführender Gesellschafter von OTTO WULFF. Die Townhouses bieten eine Gesamtwohnfläche von 110 bis 130 m².

In direkter Nachbarschaft entstehen zudem 48 Eigentumswohnungen mit einer Wohnfläche von 53 bis 141 m². Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen werden jeweils mit einer eigenen Terrasse oder einem Balkon ausgestattet.

"Der Baustart der 10 Townhouses und 48 Eigentumswohnungen ist im kommenden Herbst geplant. Im ersten Halbjahr 2023 können unsere Kunden dann in ihr neues Zuhause einziehen", sagt Frank Gedaschko, Geschäftsführer der cds Wohnbau Hamburg. Die Townhouses und Eigentumswohnungen werden unter dem Namen JENAU vermarktet. "Der Verkaufsstart der Eigentumswohnungen und Townhouses ist vor kurzem erfolgt und die Nachfrage ist äußerst positiv", so Gedaschko.

Weitere 137 neue Mietwohnungen schon im Bau

Auf den Baufeldern 9 und 11 sind 137 Mietwohnungen und 4 Gewerbeeinheiten bereits im Bau. Die 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen mit 55 bis 165 m² haben OTTO WULFF und cds Wohnbau an die Aberdeen Standard Investments Deutschland AG verkauft. Nach gut 9 Monaten Bauzeit steht jetzt der Rohbau für 3 der insgesamt 7 freistehenden Gebäudeteile.

Innovatives Energiekonzept

Alle Wohnungen und Townhouses werden an das Abwasserkonzept HAMBURG WATER Cycle® angeschlossen. "Das Schwarzwasser aus den Toiletten wird gesammelt und innerhalb des Quartiers in Strom und Wärmeenergie umgewandelt. Das weniger verschmutzte Grauwasser aus Dusche oder Waschmaschine wird gereinigt und in lokale Gewässer abgeleitet", erklärt Stefan Wulff.

Außerdem werden alle Gebäude als KfW-Effizienzhäuser nach dem Standard 55 errichtet. Die 59 Tiefgaragenplätze der Eigentumswohnungen und Townhouses werden mit E-Auto-Ladestationen ausgestattet.

Mehr Informationen über das Projekt JENAU: www.jenau-hamburg.de

Mehr Informationen über OTTO WULFF: www.otto-wulff.de

Mehr Informationen über cds Wohnbau: www.cds-wohnbau.de

Über das Stadtquartier Jenfelder Au: Im Süden des Hamburger Bezirks Wandsbek wächst das größte Stadtentwicklungsprojekt östlich der Alster. In den kommenden Jahren entstehen auf dem 35-Hektar-Areal der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne mehrere hundert Wohnungen. Mehr als 2.000 Menschen werden hier leben - in erschwinglichen individuellen Stadthäusern und in Geschosswohnungen.

Über OTTO WULFF: Seit mehr als 85 Jahren schafft OTTO WULFF Lebensräume, die Menschen glücklicher machen. Das Familienunternehmen entwickelt und baut Wohn- und Gewerbeprojekte sowie weitere vielseitige Immobilien wie z.B. Schulen oder Krankenhäuser. An den drei Standorten Hamburg, Berlin und Leipzig beschäftigt OTTO WULFF mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Norddeutschland gehört OTTO WULFF zu den führenden Bauunternehmen und Projektentwicklern. Mit modernen, nachhaltigen und sozialen Konzepten gestaltet OTTO WULFF Leben und Arbeiten für eine bessere Zukunft.

Über cds Wohnbau: Die cds Wohnbau Unternehmensgruppe mit Sitz in Berlin, Frankfurt und Hamburg entwickelt und vermarktet seit 2002 erfolgreich wohnwirtschaftliche Projekte. Anspruchsvolle Wohnensembles für mehr Lebensqualität und einer nachhaltigen Wertentwicklung in attraktiven Lagen zu schaffen, steht im Mittelpunkt des Engagements. cds Wohnbau hat sich in den Jahren zu einem bedeutenden und beständigen Bauträger in Deutschland entwickelt.

Original-Content von: OTTO WULFF, übermittelt durch news aktuell