Globalization Partners

Globalization Partners lanciert Ertragsteam in der EMEA-Region

Boston und London (ots/PRNewswire)

Unternehmen ernennt Nick Adams zum Vice President of Sales

Globalization Partners, ein Unternehmen, das globale Geschäftstätigkeiten vereinfacht, indem es Firmen ermöglicht, in mehr als 180 Ländern vielversprechende Berufsanwärter einzustellen, ohne die Komplexität der Einrichtung internationaler Niederlassungen oder Tochtergesellschaften in Kauf nehmen zu müssen, hat Pläne zur Erweiterung seines Vertriebsteams in der gesamten EMEA-Region vorgestellt. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, amerikanische Unternehmen bei ihrer weltweiten Expansion zu unterstützen, und hat bereits Niederlassungen in ganz Europa gegründet. Die neue Erweiterung ist darauf ausgelegt, Verkaufs- und Marketing-Teams zu integrieren, um es Unternehmen mit Hauptsitz in Europa zu erleichtern, Mitarbeiter überall schnell und einfach einzustellen.

"Wir sind bestrebt, Barrieren für das globale Geschäft abzubauen und wissen, dass die EMEA-Region eine große Chance darstellt, wenn es darum geht, die Bedürfnisse unserer aktuellen und zukünftigen Kunden zu erfüllen", so Diane Albano, Chief Revenue Officer, Globalization Partners. "Da sich die Volkswirtschaften auf dem Weg der Erholung befinden, legen wir die Grundlage dafür, dass Unternehmen die Möglichkeit nutzen können, in globale Märkte zu expandieren und internationale Talente schnell und einfach einzustellen."

"Unser Londoner Büro arbeitet seit 2019 mit Globalization Partners zusammen, um schnell und einfach vielversprechende Berufsanwärter einzustellen, die wir brauchen, und zwar in zahlreichen Ländern wie Estland, Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden", so Nathan Jeune-Manning, Head of People Partnering bei Snyk. "Als ein Sicherheitsunternehmen, das softwaregesteuerten Unternehmen hilft, sich schnell zu entwickeln und sicher zu bleiben, können wir uns dank Globalization Partners auf diese Aufgabe konzentrieren und die Einstellung von Teammitgliedern in neuen Märkten erleichtern, wenn die Nachfrage nach unserer Lösung zunimmt."

Diese Ankündigung folgt auf die kürzlich erfolgte Gründung von Galway, Ireland als Technologie-Kompetenzzentrum von Globalization Partners und die Nachricht, dass das Unternehmen plant, dort in den nächsten Jahren Hunderte von Mitarbeitern einzustellen. Zusätzlich zu Großbritannien und Irland hat das Unternehmen bereits in allen Ländern Westeuropas Niederlassungen gegründet.

Diese nächste Phase der Unternehmensexpansion in der EMEA-Region wird vom neu ernannten VP of Sales, Nick Adams, geleitet, der seit mehr als 20 Jahren ein Veteran für die Skalierung wachstumsstarker Unternehmen in der Region ist. Seine Aufgabe besteht darin, die Geschäftsentwicklung in ganz Europa durch enge Zusammenarbeit mit strategischen Partnern voranzutreiben. In nur kurzer Zeit hat das Unternehmen neue Vereinbarungen mit activpayroll, Anthrolys, Africa Deployments, Pay Plus, FACT und der Adaptive Business Group abgeschlossen.

Nick Adams, VP of Sales bei Globalization Partners, meinte dazu: "Europa ist die Brutstätte für Innovationen. Es gibt Startup-Hubs in den wichtigsten Städten der Region, darunter London, Berlin und Paris. Seit 2012 sehen wir ein enormes Wachstum der Inkubation von Technologieunternehmen in diesen Zentren. Was diese Firmen absolut brauchen, ist die Fähigkeit, neue Märkte schnell zu erreichen. Und der Schlüssel hierfür ist die Möglichkeit, genau die Talente einzustellen, die sie brauchen, wo und wann sie sie brauchen. Unsere Lösungen machen dies möglich, in einigen Fällen in nur einem Tag."

Weitere Informationen über die Lösung von Globalization Partners finden Sie in dieser 90-Sekunden-Demo.

Informationen zu Globalization Partners

Globalization Partners ermöglicht es Unternehmen, schnell und einfach über sechs Kontinente und 187 Länder hinweg international zu expandieren. Mit unserem globalen EOR (Employer of Record)-Modell können Unternehmen Mitarbeiter in nur 12 Stunden einstellen, ohne sich in komplexen internationalen Rechts-, Steuer- und Personalfragen zurechtfinden zu müssen. Wenn Unternehmen Spitzentalente finden, werden diese Teammitglieder auf unsere lokale Gehaltsliste gesetzt. Wir sind die vertrauenswürdigste Lösung auf dem Markt und bieten 24/7/365 Premium-Support-Dienstleistungen an. Wir verfügen über Teams und Geschäftsstellen weltweit, mit globalen Firmensitzen in Boston und Kalifornien und regionalen Firmensitzen in London, Irland, Singapur und Dubai.

Globalization Partners ist Privacy Shield-zertifiziert für HR-Daten und konnte durchgehend 97 % Kundenzufriedenheit erreichen, indem es Unternehmen die Globalisierung erleichtert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unsere Website globalization-partners.com, kontaktieren Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder lesen Sie unseren Blog.

Pressekontakt:

Karen Pantinas

Kpantinas@globalization-partners.com

617-729-4466

Lesley Booth

lbooth@touchdownpr.com

T: + 44 (0) 7793 753995

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723356/Globalization_Partners_Logo.jpg

Original-Content von: Globalization Partners, übermittelt durch news aktuell