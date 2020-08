Angry Miao

Angry Miao bringt CYBERBOARD, die weltweit erste mechanische Tastatur mit individuell anpassbarem LED-Panel, auf Indiegogo heraus

Angry Miao, eine native digitale vertikale Marke, die sich auf die Revolutionierung von Desktop-Produkten konzentriert, hat mit dem CYBERBOARD, einer besonderen mechanischen Cyberpunk-Tastatur und der ersten ihrer Art mit einem anpassbaren LED-Panel, ihr Debüt auf dem Desktop-Technologiemarkt gegeben.

Das CYBERBOARD wurde heute um 10 Uhr nordamerikanischer Westküstenzeit auf Indiegogo offiziell vorgestellt. Die limitierte Auflage ist in fünf exklusiven Farboptionen erhältlich - Cybergrau, Industriegelb, Purple Haze, Dampfweiß und Dschungelgrün. Weltweit kommen nur 1000 Stück in den Verkauf. Frühbucher erhalten einen Preisnachlass von 40 %.

"Wir glauben, dass innovative Produkte nicht nur eine praktische Funktion erfüllen, sondern auch kulturelle und emotionale Werte vermitteln sollen. Deshalb wollen wir unser radikales Design und Konzept der Community vorstellen - das bedeutet die weltweit erste individuell anpassbare Tastatur mit einem selbst gestaltbaren LED-Panel", sagte Nan Li, der Gründer von Angry Miao. "Bei der Verfeinerung des CYBERBOARD ging es vor allem um das ultimative Erlebnis für Tastatur-Liebhaber, um der Welt ein besonderes Produkt zu präsentieren, gleichzeitig außergewöhnlichen Gestaltungsspaß zu bieten und uns in der Welt einen Namen zu machen. Dies ist jedoch nur der Anfang. Am 26. August werden wir noch weitaus aufregendere Produkte und eine völlig neue Markenlinie auf den Markt bringen."

Inspiriert vom Tesla Cybertruck, sprengt das CYBERBOARD mit seinem einzigartigen Design, seinen technologischen Fähigkeiten und seiner hohen Anpassbarkeit den Status quo des mechanischen Tastaturmarktes. Die scharfkantigen Linien des CNC-gefrästen Rahmens aus 6063-Aluminiumlegierung verkörpern den rebellischen Geist des Cyberpunk, während der individuell anpassbare LED-Streifen die Retro-Ästhetik der 80er Jahre vermittelt.

Kernstück seiner Cyberpunk-Ästhetik ist das anpassbare LED-Panel des CYBERBOARD mit 200 LED-Leuchtpunkten für pulsierende, auffallende Muster, sowie spezielle Chips für programmierte Leuchteffekte und ein veränderbares modulares Design. Benutzer können sich für die voreingestellten Effekte der Tastatur entscheiden oder auf eine einzigartige Web-Schnittstelle zur Selbstgestaltung www.diy.angrymiao.com zugreifen.

Zusätzlich zu seinem einzigartigen Design und dem selbstkonfigurierbaren LED-Panel wurde das CYBERBOARD von den Konstrukteuren von Angry Miao über Hunderte von Stunden akribisch verfeinert, um ein überragendes Tipperlebnis zu bieten.

So erreicht das CYBERBOARD durch seine individuelle Positionierungsplatte den gefühlvollen Anschlag einer mechanischen Tastatur, wobei die obere Befestigungsstruktur mit einer eigens entwickelten leisen Silikonhalterung zusammen mit einem konischen Dämpfer für eine beispiellose Stoßdämpfung konstruiert wurde, was Anschlag und Klang optimiert. Das CYBERBOARD verfügt außerdem über ein 75-%-Layout mit unabhängiger Pfeiltasten- und Funktionstastenzone, was ideal zum Blindschreiben ist. Darüber hinaus können Benutzer dank seiner Hot-Swap-Platine problemlos beliebige Schalter austauschen.

Das CYBERBOARD wird mit hervorragender Verarbeitung unter Einsatz der besten Materialien gebaut. Durch die sorgfältig abgestimmte Neigung von 10° wird ein optimales Gleichgewicht zwischen Ausdruckskraft und Tipperlebnis erreicht. Zusätzlich wird die Tastatur dreimal auf ihren 0,65°-Radius geprüft, um einen sanften Anschlag zu gewährleisten und gleichzeitig ihr markantes Aussehen beizubehalten. Darüber hinaus entspricht die erstklassige Eloxal-Farbbeschichtung der Tastatur dem bei der Smartphone-Herstellung verwendeten Standard.

Das CYBERBOARD-Designteam wurde mit dem Red Dot Award ausgezeichnet und hat Talente aus einigen der führenden Technologiemarken Chinas in seinen Reihen.

