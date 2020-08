Headspring; Silk Road Education

Headspring und Silk Road Education geben Einführung des neuen Executive DBA-Programms bekannt

Um die globalen Auswirkungen der von Xi Jinping eingeführten "New Silk Road - One Road One Belt"-Initiative besser zu verstehen, wurde vor Kurzem ein bahnbrechendes Karriereprogramm für Führungskräfte eingeführt.

Der einzigartige Promotionsstudiengang "Executive DBA" kombiniert die Expertise und das Fachwissen von Headspring, einem gemeinsamen Projekt für die Entwicklung von Führungskräften der IE Business School und der Financial Times, und der Silk Road Business School, der ersten Weiterbildungsplattform der Belt and Road Initiative (BRI).

Das Projekt bietet akkreditierte und professionelle Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte in der ganzen Welt, die sich für die Entwicklung des internationalen Handels entlang der New Silk Road interessieren. Keine andere Business School oder Universität kann dies derzeit in einem ähnlichen Maßstab anbieten.

Das DBA-Programm soll im Oktober 2020 beginnen und deckt Themen von Management bis zu Geschäftstechnologie ab, einschließlich Big Data, KI, and Data Science. Das Programm steht jedermann in der BRI offen, zum Beispiel Mitarbeitern und Partnern chinesischer Unternehmen in Asien, Afrika und Europa.

Für maximale Zugänglichkeit wird das Programm zu 100 % online oder als Hybridform angeboten, sodass auch diejenigen daran teilnehmen können, die sich nicht zu einem zweijährigen Vollzeitstudium verpflichten können.

Kursteilnehmer können interaktive Sessions, Live-Online-Webinare und eine freie Lernplattform mit asynchronen Lerninhalten in 12 Sprachen nutzen. Der Lernprozess beginnt On-Demand und bietet zusätzliche Flexibilität. Es wird aber auch Präsenzseminare und Lernexkursionen geben, vor allem bei den Master- und Promotionsstudiengängen.

Bald werden auch kürzere zu einem Abschluss führende Kurse angeboten und für die Zukunft ist ein Master-Programm geplant.

Zu den weiteren Vorteilen des Projekts zählt die Gründung einer Denkfabrik und eines Forums, in dem sich alle Teilnehmer und Fachexperten treffen und zusammenarbeiten können, um im gesamten Belt-Raum Wissen auszutauschen und zu kooperieren.

"Diese Partnerschaft ist ein großartiger Schritt und führt zum bislang größten Lernangebot zum Thema Silk Road Initiative", sagte Shiwei WU, Präsident der Silk Road Business School.

"Die Kombination von Online- und Präsenzunterricht und die Zusammenarbeit mit weltweit renommierten Bildungseinrichtungen sowie die Schaffung einer Denkfabrik und eines Forums machen diese Partnerschaft zum "Place to be", um aus geschäftlicher Perspektive mehr über die Silk Road zu erfahren."

Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie unter https://go.headspringexecutive.com/silkroad-edba.

