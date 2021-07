Huawei AppGallery

My Talking Angela 2 ist da und kommt direkt in die AppGallery

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Spaß und Freundschaft stehen im Mittelpunkt des modernen, aufregenden neuen virtuellen Freundschaftsspiels des Handyspiele-Entwicklers Outfit7 My Talking Angela 2, die Fortsetzung des beliebten virtuellen Haustier-Handyspiels My Talking Angela, wurde auf AppGallery veröffentlicht. Das Spiel knüpft an den Erfolg der Originalversion an, die mehrere Millionen Downloads verzeichnete. Das neue Spiel von Outfit7, einem weltweit führenden Anbieter von virtuellen Haustier-Handyspielen, wurde zeitgleich mit anderen großen App-Stores verfügbar und zementiert damit AppGallery als drittgrößte App-Plattform der Welt. "Das Schöne an My Talking Angela 2 ist, dass es nicht nur Spaß macht, sondern auch den individuellen Stil des Spielers unterstützt", sagt Gray Zhang, Leiter der Abteilung Gaming und Entwicklerbeziehungen, CEE und Nordic, Huawei Consumer Business Group. "Im Gegensatz zu anderen Spielen, die eine Vorstellung vom "richtigen" Aussehen verkaufen, fördert dieser Titel das Recht der Spieler, zu sein, wer immer sie sein wollen, und zu spielen, wie sie wollen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Outfit7 und die Möglichkeit, ihre fantastischen Spiele auf AppGallery zu veröffentlichen." My Talking Angela 2 ermutigt seine Spieler, die Magie der Freundschaft durch eine Reihe von dynamischen Aktivitäten zu erleben, die die Bedeutunag von Selbstfürsorge und Selbstdarstellung hervorheben. Mit zahllosen Anpassungsmöglichkeiten kann der Spieler Angela verkleiden, ihre Haare und ihr Make-up gestalten und ihre Wohnung nach eigenem Geschmack dekorieren. "Von der Anzahl der Anpassungsmöglichkeiten bis hin zu den hochwertigen Grafiken und dem Spieldesign - mit My Talking Angela 2 stoßen wir an die Grenzen dessen, was auf dem Handy möglich ist" sagt Xinyu Qian, CEO von Outfit7. "In diesem Spiel haben wir Angela zum Leben erweckt wie nie zuvor, und wir können es kaum erwarten zu sehen, was die Spieler von unserer neuesten Ergänzung des Talking Tom & Friends-Spieleuniversums halten." My Talking Angela 2 knüpft an den Erfolg von Outfit7s früherer Veröffentlichung Talking Tom Gold Run¹ an, die jetzt unter den Top 5 der meistgeladenen Spiele auf AppGallery in China ist. Huawei wird das Spiel unterstützen, indem es spezielle Zifferblätter mit Talking Angela für die neueste Produktlinie der Huawei Smartwatches entwickelt. Darüber hinaus können Fans Talking Angela in der CGI-animierten Serie Talking Tom & Friends² beobachten. Die Serie basiert auf der gleichnamigen, mehrfach preisgekrönten Franchise und ist auf der Video-Plattform von Huawei, Huawei Video, verfügbar. Als einer der am schnellsten wachsenden App-Marktplätze der Welt ist AppGallery bestrebt, Partnerschaften mit führenden Marken und Spieleentwicklern einzugehen, deren Titel das größte globale Publikum anziehen. AppGallery ist in 170 Ländern auf der ganzen Welt aktiv, mit 540 Millionen monatlich aktiven Benutzern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter https://appgallery.huawei.com/#/app/C104422571 Redaktioneller HInweis: ¹ Talking Tom Gold Run ist derzeit das 4. am häufigsten heruntergeladene Spiel auf AppGallery in China; Stand: 15. Juli 2021. Die Serie ² Talking Tom & Friends ist in ausgewählten Ländern auf Huawei Video erhältlich; die Preise können variieren. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1576950/Image1.jpg

Original-Content von: Huawei AppGallery, übermittelt durch news aktuell