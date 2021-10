Tata Communications

Tata Communications und Cisco Systems bauen globale strategische Partnerschaft aus

Mumbai, India and San Jose, Calif. (ots/PRNewswire)

Onboards Cisco Meraki basierte Wi-Fi-Lösungen und SD-WAN-Dienste in Tata Communications Ökosystem

Ermöglicht einfache, zuverlässige und sichere IT-Infrastruktur für nahtlose Erlebnisse für Unternehmen

Tata Communications, ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, und Cisco Systems, der weltweit führende Anbieter von Technologien für das Internet, gaben heute die Ausweitung ihrer seit zwei Jahrzehnten bestehenden strategischen globalen Partnerschaft bekannt. Diese neue Vereinbarung zwischen Tata Communications und Cisco Meraki ermöglicht Unternehmen eine einfache und leicht zu implementierende, zu verwaltende und zu analysierende IT-Infrastruktur, um überall und jederzeit Zugriff zu haben.

Cisco Meraki ist in das Ökosystem von Tata Communications eingebunden, um eine erstklassige Suite von Cloud-verwalteten Wi-Fi-Diensten der nächsten Generation anzubieten, die auf der neuesten Wi-Fi 6-Technologie und SD-WAN-Diensten (Software-Defined Wide Area Network) für verschiedene Branchen basieren. Das kombinierte Fachwissen sorgt für ein reibungsloseres Lifecycle-Management und eine überragende Benutzererfahrung für die Stakeholder des Unternehmens mit mehr Sicherheit, Effizienz und Flexibilität.

"Unser aktueller Leading in a Digital-First World Report, der auf einer globalen Umfrage unter Unternehmen basiert, zeigt, dass 91 % der Unternehmen erkennen, dass sie nicht in der Lage sind, ihren Stakeholdern hochwertige digitale Erfahrungen zu bieten. Wir glauben, dass die Konvergenz von LAN- und WAN-Protokollen mit besseren drahtlosen und softwaredefinierten Technologien für die digitale Transformation von Unternehmen unerlässlich ist", sagte Genius Wong, Chief Technology Officer, Tata Communications. "Wir freuen uns, dass wir unser Angebot weiter ausbauen können, um Unternehmen bei der Bewältigung der wachsenden Anforderungen ihrer geschäftlichen Transformation im neuen Paradigma zu unterstützen."

"Da Unternehmen ihre Migration zu einer hybriden Cloud-Welt beschleunigen, suchen sie nach Lösungen, die den Wert maximieren, einschließlich mehr verwalteter Dienste. Die preisgekrönte Cloud-Architektur und die einfache Verwaltung von Meraki in Kombination mit den Managed-Services-Fähigkeiten und der Reichweite von Tata Communications werden uns dabei helfen, neue Services mit mehr Netzwerktransparenz und Remote-Fehlerbehebung für Implementierungen jeder Größe zu schaffen", so Jason W. Gallo, Vice President, Cisco Global Partner Sales.

Die kombinierte Leistung von Tata Communications und Cisco Meraki ermöglicht es Unternehmen, maßgeschneiderte und verbesserte Endnutzererfahrungen anzubieten, wie z. B. Wi-Fi-Authentifizierungsdienste für Gäste und standortbasierte Analysen in Bereichen wie Einzelhandel, Fertigung, Gesundheitswesen und Gastgewerbe.

Die Partnerschaft zwischen Tata Communications und Cisco Systems erleichtert das End-to-End-Management des Unternehmensnetzwerks durch eine einzige Glasscheibe und bietet mehr Mobilität und eine zentralisierte Kontrolle der IT-Umgebung eines Unternehmens. Durch den geringeren Platzbedarf der Geräte ist die Lösung skalierbar und bietet den Benutzern mehr Flexibilität. Unternehmen sind nun besser in der Lage, ihrem Stakeholder-Ökosystem aus Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Partnern ein verbessertes Erlebnis zu bieten.

Informationen zu Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) ist der weltweit führende Anbieter von Technologien, die das Internet ermöglichen. Cisco inspiriert zu neuen Möglichkeiten, indem wir Ihre Anwendungen neu gestalten, Ihre Daten sichern, Ihre Infrastruktur transformieren und Ihre Teams für eine globale und integrative Zukunft befähigen. Entdecken Sie mehr auf The Network und folgen Sie uns auf Twitter.

Cisco und das Cisco-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Eine Liste der Marken von Cisco finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Die erwähnten Marken Dritter sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Wortes Partner impliziert keine partnerschaftliche Beziehung zwischen Cisco und einem anderen Unternehmen.

Informationen zu Tata Communications

Das zur Tata Group gehörende Unternehmen Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) ist ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Mit Collaboration- und Connectivity-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten ermöglicht das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zu seinen Kunden, und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Über sein Tier-1-IP-Netz, sein eigenes Unterwasser-Glasfaser-Backbone und das globale Kabelnetz des Konsortiums werden etwa 30 % der weltweiten Internetverbindungen abgewickelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatacommunications.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweise

Bestimmte Worte und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Aussichten betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich finanzieller, regulatorischer und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Wachstum der Branche und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, das Verkehrsvolumen im Netz von Tata Communications zu erhöhen; das Versäumnis, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen; das Versäumnis, die kommerzielle Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdiensten, erfolgreich abzuschließen; versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications; und im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren.

Die Jahresberichte von Tata Communications Limited finden Sie unter www.tatacommunications.com. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, und lehnt dies ausdrücklich ab.

© 2021 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

TATA COMMUNICATIONS und TATA sind Marken oder eingetragene Marken von Tata Sons Private Limited in Indien und bestimmten Ländern.

Original-Content von: Tata Communications, übermittelt durch news aktuell