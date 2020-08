Compafarm

Deutscher Wirkstoffhändler Compafarm revolutioniert mit neuartigen Heilpflanzenkonzentraten die therapiesichere Anwendbarkeit der Traditionellen Chinesischen Medizin in Europa

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

- Hochkonzentrierte Heilpflanzen-Spezialextraktwirkstoffe nach europäischem Recht - Exklusiver Europa-Import neuartiger Compasan Compaktate, Extraktverpressungen auf höchstem Qualitätsniveau bei Erfüllung europäischer Arzneimittel-Anforderungen - Studien belegen die erfolgreiche Anwendung pflanzlicher Arzneimittel zur Vorbeugung und Bekämpfung viraler Atemwegsinfekte und deren körperlicher Folgen

Der Hamburger Pflanzenwirkstoffhändler Compafarm Health GmbH, http://www.compafarm.de macht gemeinsam mit europäischen Apotheken und Therapeuten bereits erfolgreich in China zugelassene und bewährte Arznei-Mischungen in Form von Rezeptur-Analoga gegen virale Atemwegsinfektionen nun auch in Europa zugänglich. Compasan Compaktate - spezifische Rezepturen hochkonzentrierter Extrakte exklusiver Heilpflanzen sind nach Mischung über ein spezialisiertes Ärzte- und Apothekernetzwerk für den Endverbraucher erhältlich - dies auf höchstem Qualitäts- und Reinheitsniveau europäischer Pharmawirkstoffe.

Basierend auf dem großen Arzneiwissen der TCM wurde vor fast 20 Jahren in einem neuartigen Therapiekonzept in Form einer bis dato nicht beschriebenen Rezepturmischung mit klassischen chinesischen Arzneidrogen eine neue Komposition entwickelt. Nach patentrechtlicher Sicherung wurde "SHUFENG JIEDU" analog einem westlichen Arzneimittel im Jahre 2005 mit allen erforderlichen Zulassungsvoraussetzungen und klinischen Studien erfolgreich in China zugelassen. Diese Rezeptur gilt als wichtige Patentrezeptur des chinesischen Arzneibuches, die auch von anderen Anwendern auf Basis von Heilpflanzenauszügen (Abkochung) nachempfunden werden können. Nun werden durch das industrielle Herstellungsverfahren zudem eine weitaus höhere Wirksamkeit, Qualität und Produktsicherheit gewährleistet. Die Zulassung umfasst Infektionen der oberen Atemwege, wie beispielsweise Influenza und hat laut einer Vielzahl von Studien ihre darüberhinausgehende Wirksamkeit auch bei SARS, MERS, Vogelgrippe und seit neuestem auch bei COVID-19 gezeigt.

So werden die Dauer der Krankenhausaufenthalte erheblich verkürzt und die klinischen Symptome der Lungenerkrankungen verbessert, wie klinische Studien und jüngste Behandlungserfolge in China belegen. Die Zulassung als neues Arzneimittel in Europa wird seit 2018 vorbereitet und benötigt aufgrund der hohen Anforderungen sowie der Komplexität der Wirkstoffmischung noch einige Jahre.

Aufgrund der vielen positiven wissenschaftlichen Daten wurde von deutschen Behörden eine schnellstmöglich zu realisierende klinische Prüfung in Europa angeregt, die momentan in Vorbereitung ist. Der Hersteller des patentrechtlich geschützten Fertigarzneimittels, welches aufgrund der fehlenden Zulassung in Europa nicht in den Verkauf kommen darf, hat der Compafarm Health GmbH in langfristigen Lieferverträgen zugesichert die alternativ nutzbaren Compaktate für Therapie-Analoga in entsprechender Menge und Qualität bereitzustellen.

Klaus Meumann, GF Compafarm Health GmbH: "Wir bringen die hochwirksamen Einzelwirkstoffe exklusiv nach Europa und ermöglichen somit die Mischung der begehrten Rezeptur in der Apotheke, wie bei chinesischen Kräuterarzneien seit Jahrzehnten in Europa üblich. Eine neue Form der Darreichung sind dabei unsere Compasan Compaktate, die in Abgrenzung zu anderen aus Extrakten hergestellten Zwischenprodukten mit teilweise unklarem Rechtsstatus, nun nach europäischem Recht eindeutig als Wirkstoffe in Pharmaqualität gelten. Hochwertige Pflanzenextrakte werden nach traditioneller Anwendung nur mit heißem Wasser extrahiert und anschließend zu konzentrierten Einzelpflanzen-Trockenextrakten verarbeitet. Diese werden mit eventuell in den Ausgangspflanzen enthaltenen ätherischen Ölen nach Rückführung verbessert und mit genau definiertem therapeutischen Droge-Extrakt-Verhältnis vermarktet. Die großen Vorteile unserer Compaktate für den Anwender sind die leichte Dosierung und die Haltbarkeit, da sie wenig Wasser aus der Umgebungsluft aufnehmen. Die Prüf- und Testverfahren für unsere Compaktate entsprechen bereits heute schon der neuen, zukünftig weltweit geltenden ISO Norm 19609 für TCM. Nur der Exklusivhändler Compafarm Health GmbH liefert diese neue Darreichungsform der Compasan Compaktate in Europa.

Als eine der ersten Apotheken in Deutschland hat die Bahnhof-Apotheke Kempten ab sofort TCM Compasan Compaktate vorrätig und mischt diese zu Rezepturen für den internationalen Versand an die Patienten unter https://shop.bahnhof-apotheke.de/category/tcm-compasan-compaktate.12224.html

Die Rezepturen werden nach Bestellung per Telefon oder Shop individuell hergestellt.

Über Compafarm Health GmbH

Die Compafarm Health GmbH ist ein exklusiver deutscher Wirkstoffhändler für hochqualitative Pflanzenwirkstoffe der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) für Europa. Innovativer Schwerpunkt sind Compaktate, hochwertige Pflanzenextraktwirkstoffe in Pharmaqualität mit genau definiertem therapeutischen Droge-Extrakt-Verhältnis bei deren Herstellung auch wirksame ätherische Öle erhalten bleiben. Diese Wirkstoffpartikel werden einerseits für einzelne Arzneipflanzen für den Einsatz in chinesischen Kliniken produziert, stellen aber auch die Füllung für ein hochwirksames modernisiertes TCM-Therapeutikum dar. 2005 wurde Shufeng-Jiedu in China durch das renommierte Pharmaunternehmen Anhui Jiren Pharmaceutical Group als sicheres Arzneimittel für virale Erkrankungen der oberen Atemwege zugelassen. Durch die Bereitstellung der zugrundeliegenden Einzelpflanzenwirkstoffe von Shufeng-Jiedu kann diese Rezeptur nun auch von Therapeuten und Ärzten in der westlichen Welt verordnet und von Apotheken abgegeben werden. So ist zum ersten Mal auch in Europa die Behandlung dieser Indikationen möglich. Diese Compaktat-Mischung und viele weitere sind ab sofort über den erfahrenen Online-Versand der Bahnhof-Apotheke Kempten https://www.bahnhof-apotheke.de erhältlich.

Pressekontakt:

COMPAFARM

20354 Hamburg, Deutschland

press@compafarm.de

Original-Content von: Compafarm, übermittelt durch news aktuell